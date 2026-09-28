Tragedia en avenida Bolivia: "La carroza cayó con todo su peso sobre él", dijeron desde la Policía

Accidente en av. Bolivia: un joven perdió la vida tras ser aplastado por la carroza

Un hombre murió luego de ser aplastado por una carroza que era trasladada por avenida Bolivia , a la altura de la base del Grupo de Artillería de Montaña 5, en el barrio Huaico. El hecho ocurrió durante la tarde del domingo y es investigado para determinar cómo se produjo el accidente.

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Emilce Ceballos, prensa de la Policía de la Provincia, explicó que la víctima acompañaba al conductor de la camioneta que realizaba el traslado de una carroza de un colegio del sector y que no era carrocero ni pertenecía al establecimiento educativo.

Según detalló Ceballos, durante el traslado la carroza comenzó a desviarse de su eje. Ante esa situación, el acompañante de la camioneta descendió e intentó acomodarla.

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“Él mismo intentó enderezar la carroza, ya que la misma se estaba desviando de su carril, y al realizar esto, la carroza cae con todo su peso encima de él”, explicó la vocera policial.

La representante de la Policía aclaró que en ese momento no había estudiantes arriba de la estructura. “Solamente se encontraban estas personas realizando el traslado”, indicó.

Además, señaló que todo ocurrió en pocos segundos. “Tenemos entendido que fue en un instante que sucedió todo esto”, expresó.

El SAME realizó maniobras de reanimación

Tras el accidente, personal del SAME llegó al lugar y brindó los primeros auxilios al hombre, cuyo estado era crítico.

Ceballos indicó que los profesionales realizaron maniobras de reanimación y posteriormente trasladaron a la víctima al hospital. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se confirmó posteriormente su fallecimiento.

La Policía también pudo establecer que el hombre sería familiar del conductor de la camioneta. Ambos se encontraban colaborando con el traslado y, según la información oficial, no tenían vínculo con el establecimiento educativo.

Investigan otro siniestro fatal ocurrido en avenida Yuto

Durante la misma entrevista, Ceballos también brindó detalles sobre otro hecho vial fatal ocurrido durante la noche del sábado en avenida Yuto, a la altura del hospital Snopek.

Por causas que todavía son materia de investigación, una motocicleta de 110 cilindradas, conducida por una mujer mayor de edad, impactó contra un camión que se encontraba estacionado.

Al arribar al lugar, la Policía encontró a una mujer de 71 años sin vida. Otra mujer, de 24 años, fue trasladada de urgencia al hospital Pablo Soria con traumatismos en el rostro y la mandíbula.

La víctima fatal ya fue identificada, mientras que la investigación continúa para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

“Todo esto es materia de investigación”, remarcó Ceballos, quien además confirmó que se están tomando declaraciones y avanzando con las actuaciones correspondientes.