FNE 2026: las carrozas dejan Ciudad Cultural y la fiesta sigue en el interior

La Fiesta Nacional de los Estudiantes - FNE 2026 - llegó a su cierre en San Salvador de Jujuy. Después de semanas de trabajo, siete noches especiales con una nueva soberana y una Ciudad Cultural colmada de estudiantes y familias. ayer sábado se realizó la entrega de premios y desde este domingo las carrozas y carruajes comenzaron a emprender el regreso a sus escuelas y localidades.

Jujuy. FNE 2026: "Ha sido exitosa y con muchísima participación", dijo el Gobernador Carlos Sadir

Jujuy. FNE 2026: la EET Nº1 Savio de Palpalá se quedó con el 1er premio en Carroza Técnica

La ceremonia marcó el final de la 75° edición y reconoció a los 84 establecimientos educativos que formaron parte de los desfiles. Los máximos premios fueron para la EET N°1 “General Savio” de Palpalá en carroza técnica, el Colegio del Salvador en carroza y el Colegio N°1 “Virgen de Punta Corral” de Volcán en carruaje.

Pero el cierre en Ciudad Cultural no significa que las carrozas hayan desaparecido de las calles jujeñas.

Durante este domingo, muchas de las enormes estructuras comenzaron el camino de regreso . Algunas vuelven directamente a sus colegios; otras tendrán todavía nuevas noches de desfile en diferentes puntos del interior provincial.

Las carrozas vuelven a las rutas de Jujuy

El movimiento comenzó después de la premiación. Carrozas, carrozas técnicas y carruajes son trasladados nuevamente hacia Palpalá, Perico, Monterrico, El Carmen, Volcán y otras localidades, acompañados en distintos casos por vehículos de apoyo, familiares, carroceros y personal encargado de colaborar con el traslado.

Por sus dimensiones, estos vehículos se desplazan a una velocidad reducida y pueden generar demoras momentáneas en las rutas.

Por ese motivo, durante los traslados se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, mantener una distancia prudente, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que acompaña a las estructuras.

Una recomendación similar ya había sido realizada oficialmente durante el traslado de las carrozas hacia Ciudad Cultural, cuando se dispuso acompañamiento de tránsito y se pidió especial precaución en Ruta Provincial 1, Ruta Nacional 66, Ruta Nacional 9 y los principales accesos a Capital.

Ahora el movimiento es inverso: después de la fiesta, las carrozas vuelven a casa.

Palpalá recibe este domingo a más de 20 carrozas

Una parte importante de esas estructuras tendrá como destino Palpalá, donde este domingo 27 de septiembre habrá un nuevo desfile.

La actividad comenzará a las 18 sobre avenida Martijena, primero con las mini carrozas de los jardines de infantes y luego con el paso de más de 20 carrozas y carruajes de establecimientos secundarios locales e invitados que participaron en Ciudad Cultural.

Entre las instituciones anunciadas aparecen el Colegio Nuevo Horizonte, Colegio Mayor Jujuy, EET N°1 “Escolástico Zegada”, Modelo Palpalá, IPSEL, Escuela Provincial de Comercio N°3, Agrotécnica El Brete, FASTA, Secundario N°57 de Caspalá, Bachillerato N°21, la EET N°1 “General Savio” y el Bachillerato N°3 de Monterrico, entre otras.

El operativo de traslado comenzó por la mañana desde Ciudad Cultural con acompañamiento de inspectores. Además, desde las 13 habrá cortes sobre avenida Martijena, mientras que las canchas del barrio Constitución funcionarán como parque cerrado para las obras.

Es decir que para varias escuelas la fiesta todavía tendrá una última vuelta.

FNE 2026 - carroza de Cieneguillas

La Quiaca tendrá tres noches de desfile

Mucho más al norte, La Quiaca también continúa viviendo su propia Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La programación local tiene previstos sus tradicionales desfiles de carrozas para los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre, bajo la coordinación de la Comisión Central de Estudiantes.

Durante estos días, distintas escuelas quiaqueñas continúan trabajando en la construcción de sus propias obras. La Escuela Normal, la Escuela Comercial República Argentina, la Escuela Técnica, la Escuela de Minas y otras instituciones de la ciudad avanzaron hasta las últimas horas con sus proyectos.

A ellas también se suman trabajos provenientes de otros puntos de la Puna.

Uno de los casos es el de la Escuela Provincial Agrotécnica N°14 de Cieneguillas, cuya carroza emprendió este sábado el viaje hacia La Quiaca para participar del desfile previsto para el lunes sobre la avenida de los Estudiantes.

Así, mientras Ciudad Cultural comienza a vaciarse, en otras localidades las flores de papel, luces, movimientos y estructuras vuelven a cobrar protagonismo.

Cómo quedaron los premios de la FNE 2026

La premiación del sábado dejó definidos los resultados finales luego de las distintas pasadas con puntaje. Estos fueron los 10 primeros puestos de cada categoría, según la clasificación publicada tras la ceremonia.

Carrozas

Colegio del Salvador

Escuela de Comercio N°1 “José Antonio Casas”

Colegio Secundario N°50 de Santuario de Tres Pozos

Complejo Educativo José Hernández

Centro Polivalente de Arte “Prof. Luis Martínez”

Escuela Provincial de Comercio N°1

Escuela de Comercio N°2 “Dr. Manuel Belgrano” de Palpalá

Colegio Nuevo Horizonte N°1

Colegio Nuestra Señora del Huerto

Escuela de Comercio N°1 “José M. Estrada” de Perico

Carruajes

Colegio N°1 “Virgen de Punta Corral” de Volcán

Colegio Santa Teresita

Escuela Municipal N°1 “Marina Vilte” — compartido

Colegio Cristiano Evangélico Che-Il — compartido

Colegio Secundario N°57 de Caspalá

EMDEI

Escuela Provincial de Comercio N°3 “José Manuel Estrada”

Colegio Secundario N°33 de Reyes

Colegio Nueva Siembra

Colegio Divino Redentor

Colegio Secundario N°1 “Crucero ARA General Belgrano”

Carrozas técnicas

EET N°1 “General Savio” de Palpalá

EET N°1 “Escolástico Zegada”

EET N°1 de Monterrico

EET N°1 “Humberto Samuel Luna” de Perico

EET N°1 “Dr. Manuel Belgrano” de Maimará

EET N°1 “Ing. Luis Michaud” de El Carmen

ETP N°1 “Gral. Aristóbulo Vargas Belmonte”

EET N°2 “Prof. J. R. Salazar”

EET N°1 “Cnel. Álvarez Prado” de San Pedro

Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”

La FNE terminó, pero las carrozas todavía tienen camino

La entrega de premios bajó el telón de las actividades centrales de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes, una edición que volvió a reunir a estudiantes de diferentes puntos de Jujuy en Ciudad Cultural.

Ahora comienza otra escena muy propia de la fiesta: el regreso.

Las estructuras que durante días iluminaron la avenida de los Estudiantes vuelven lentamente a sus barrios, ciudades y pueblos. Algunas serán guardadas y comenzarán a desmontarse; otras todavía tendrán público esperando al costado de una avenida para verlas pasar una vez más.

Por eso, especialmente durante este domingo y las próximas horas, quienes circulen por las rutas jujeñas deberán hacerlo con precaución ante la presencia de carrozas y vehículos que las acompañan.

La FNE terminó en Ciudad Cultural. Pero para muchos carroceros, todavía queda un último desfile antes de volver definitivamente a casa.