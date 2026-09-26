Con la entrega de premios terminó la edición 75 de la FNE 2026: reviví todos los momentos de la última noche

Carlos Sadir destacó la participación estudiantil y celebró el segundo puesto del Comercial 1

El gobernador de Jujuy participó de la entrega de premios de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 y realizó un balance de la celebración. Además, expresó su alegría por el segundo puesto obtenido por la Escuela de Comercio Nº 1 José Antonio Casas, institución de la que fue alumno.

En el tramo final de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, el gobernador Carlos Sadir estuvo presente en Ciudad Cultural durante la entrega de premios y destacó el acompañamiento de las familias, las instituciones educativas y todas las personas que hicieron posible una nueva edición de la tradicional celebración jujeña.

Durante su balance, Sadir valoró especialmente la participación de los estudiantes y el acompañamiento que reciben durante todo el proceso de construcción de las carrozas y carruajes. También reconoció el trabajo de directivos, docentes, madres, padres y de quienes participaron de la organización de la fiesta.

El mandatario provincial también habló desde su vínculo personal con la celebración, al recordar que fue estudiante y carrocero de la Escuela de Comercio Nº 1 José Antonio Casas, conocido popularmente como “Los Loros”. Por ese motivo, manifestó una particular alegría al conocer que la institución alcanzó el segundo puesto en esta edición.

Sadir recordó su etapa como estudiante y destacó el significado que tiene para quienes alguna vez participaron como carroceros poder regresar y acompañar a las nuevas generaciones durante la fiesta.

La promesa de un asado

La celebración tuvo además un condimento especial para el gobernador. Antes de conocerse el resultado, había realizado una promesa a los estudiantes del Comercial 1: si la institución lograba ubicarse entre las mejores, habría un asado para festejar.

Con el segundo puesto confirmado, Sadir aseguró que cumplirá con el compromiso asumido y compartirá el festejo con los estudiantes de “Los Loros”.