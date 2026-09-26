domingo 27 de septiembre de 2026
26 de septiembre de 2026 - 12:42
en vivo Jujuy.

Con la entrega de premios terminó la edición 75 de la FNE 2026: reviví todos los momentos de la última noche

Cerró la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con la entrega de premios de las carrozas en Ciudad Cultural.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Entrega de premios en Ciudad Cultural.

Entrega de premios en Ciudad Cultural.

Entrega de premios en Ciudad Cultural.
Entrega de premios en Ciudad Cultural.

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La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 vivió este sábado 26 de septiembre uno de sus momentos más esperados con la entrega de premios a las carrozas y carruajes, que marcará el cierre de las actividades centrales de la 75° edición.

Luego de la noche mágica en el estadio 23 de Agosto donde coronaron a Constanza Lastra Errasti de Santiago del Estero como la nueva Representante de los Estudiantes 2026, hoy los carroceros conocerán con qué premio se quedan de sus trabajos presentados en la avenida de Ciudad Cultural.

Con la entrega de premios terminó la edición 75 de la FNE 2026

Finalizó la entrega de premios en Ciudad Cultural y, de esta manera, culminó una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, en este caso la número 75. La jornada estuvo marcada por la emoción, los festejos y el reconocimiento al trabajo de estudiantes, carroceros y comunidades educativas de toda la provincia.

Así, Jujuy cerró una nueva celebración que durante varios días tuvo a los jóvenes como grandes protagonistas, con carrozas, carruajes, música, color y una multitud que acompañó cada instancia de la tradicional fiesta estudiantil.

Los últimos resultados de la entrega de premios de la FNE 2026

En el tramo final de la ceremonia de premiación de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, se conocieron las últimas posiciones de las instituciones participantes. Estos fueron los resultados:

  • Colegio Blaise Pascal: 22º puesto en Carruaje.

  • Escuela Provincial de Comercio Nº 3: 6º puesto en Carruaje.

  • Secundario Nº 62 “La Salle”: 13.º puesto en Carroza.

  • Secundario Nº 54: 33º puesto en Carruaje.

  • Nueva Generación: 39º puesto en Carruaje.

  • Bachillerato Nº 16: 40º puesto en Carruaje.

  • Divino Redentor: 9º premio en Carruaje.

  • Canónigo Gorriti: 32º puesto en Carruaje.

Con estos últimos anuncios, quedó completada la nómina de resultados de la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que tuvo su cierre en Ciudad Cultural con una noche de emoción, festejos y reconocimiento al trabajo de las comunidades educativas.

FNE 2026: el Colegio del Salvador ganó el primer premio en carroza

El Colegio del Salvador alcanzó el primer premio en la categoría Carroza durante la entrega de reconocimientos de la FNE 2026 y coronó una propuesta que tuvo como eje central la celebración de sus nueve décadas de historia.

La institución presentó una carroza cuya estructura principal estuvo inspirada en una rueda de la fortuna, un elemento elegido para representar el paso del tiempo, las distintas generaciones que formaron parte del colegio y los recuerdos construidos a lo largo de sus 90 años.

Continúa la entrega de premios de la FNE 2026

La ceremonia de premiación de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa en Ciudad Cultural y suma nuevos resultados en las distintas categorías, mientras las comunidades educativas siguen con expectativa cada anuncio.

  • Mayor Jujuy: 28º puesto en Carruaje.

  • Comercial de Palpalá: 7º puesto en Carroza.

  • Colegio del Salvador: 1er premio en Carroza.

  • Comercial Nº 2: 17º puesto en Carroza.

  • Instituto Santa Bárbara: 11º puesto en Carruaje.

Entre los resultados destacados aparece nuevamente el Colegio del Salvador, que se consagró con el primer premio en la categoría Carrozas gracias a una propuesta que homenajeó sus 90 años de historia.

Continúa la entrega de premios en la Ciudad Cultural

La entrega de premios de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa en Ciudad Cultural con nuevos resultados en la categoría Carruajes. La ceremonia mantiene la expectativa entre las comunidades educativas que acompañan cada anuncio.

  • Secundario Nº 1: 10º puesto en Carruaje.

  • Los Lapachos: 25º puesto en Carruaje.

  • Secundario Nº 33 de Reyes: 7º puesto en Carruaje.

  • Nacional Nº 2 “Armada Argentina”: 19º puesto en Carruaje.

  • Escuela Provincial de Artes “Medardo Pantoja”: 16º puesto en Carruaje.

Continúa la entrega de premios de la FNE 2026

La ceremonia de premiación de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa en Ciudad Cultural con nuevos resultados para las instituciones participantes. La noche avanza entre festejos, emoción y expectativa por los lugares que aún restan conocerse.

  • Bachillerato Nº 2: 21º puesto en Carroza.

  • Nueva Siembra: 8º premio en Carruaje.

  • Che-il: 3º puesto en Carruaje.

  • Polivalente de Arte Nº 1 “Prof. Luis Martínez”: 5º premio en Carroza.

  • Remedios de Escalada: 12º puesto en Carruaje.

Más premios en la FNE 2026

La entrega de premios de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa en Ciudad Cultural con nuevos resultados en las diferentes categorías. La jornada mantiene la expectativa entre estudiantes, familias y comunidades educativas.

  • Agrotécnica Nº 1 de El Brete: 12º puesto en Carroza.

  • ETP Nº 1: 7º puesto en Carrozas Técnica.

  • Colegio del Huerto: 9º premio en Carroza.

  • San Alberto Magno: 15º puesto en Carroza.

  • Santa Teresita: 2º puesto en Carruaje.

Continúa la entrega de premios de la FNE 2026

  • EET Nº 1 “Escolástico Zegada”: 2º premio en Carruaje.

  • Secundario Nº 12 de Pirquita: 27º puesto en Carruaje.

  • Polivalente Nº 2 de San Pedro: 18º puesto en Carruaje.

  • Comercial Nº 1 de Perico: 10º puesto en Carroza.

  • Colegio Parroquial de El Carmen: 20º compartido en Carruaje.

La entrega avanza en Ciudad Cultural durante la última noche de la FNE 2026, con una jornada marcada por los festejos, la emoción y la expectativa de las comunidades educativas que esperan conocer los resultados de sus trabajos.

Continúa la entrega de premios de la FNE 2026

La entrega de premios de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa en Ciudad Cultural y suma nuevos resultados en las distintas categorías, mientras las instituciones esperan con expectativa cada anuncio.

  • EET Nº 2 “Jesús Salazar”: 8º puesto en Carroza Técnica.

  • Los Olivos de San Pedro: 34º puesto en Carruaje.

  • Secundario Nº 35 de Los Alisos: 23º puesto en Carruaje.

  • Colegio Nº 1 de Volcán: 1er premio en Carruaje.

  • Escuela Normal de Humahuaca: 29º puesto en Carruaje.

Entrega de premios de la FNE 2026

Los nuevos resultados son:

  • Bachillerato Nº 6: 14º puesto en Carroza.

  • EET Nº 1 de Monterrico: 3º premio en Carroza Técnica.

  • EMDEI: 5º puesto en Carruaje.

  • Martín Pescador: 14º puesto en Carruaje.

  • Secundario 57 de Caspalá: 4º premio en Carruaje.

La entrega continúa en el marco de la última noche de la FNE 2026, con las distintas instituciones siguiendo de cerca cada anuncio y celebrando el resultado del trabajo realizado durante los meses de preparación.

Continúa la entrega de premios en Ciudad Cultural

La entrega de premios de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa en Ciudad Cultural y suma nuevos resultados, mientras las distintas comunidades educativas acompañan con expectativa cada anuncio.

Entre las posiciones dadas a conocer se encuentran:

  • EET Nº 1 “General Savio” de Palpalá: 1º premio en Carroza Técnica.

  • Colegio Provincial de Comercio N.º 1: 2º premio en Carroza.

  • Polimodal Nº 2 de Abra Pampa: 15º puesto en Carruaje.

  • Escuela Técnica de Maimará: 5º puesto en Carroza Técnica.

  • EET Nº 2 de San Pedro: 11º puesto en Carroza Técnica.

Carlos Sadir destacó la participación estudiantil y celebró el segundo puesto del Comercial 1

El gobernador de Jujuy participó de la entrega de premios de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 y realizó un balance de la celebración. Además, expresó su alegría por el segundo puesto obtenido por la Escuela de Comercio Nº 1 José Antonio Casas, institución de la que fue alumno.

En el tramo final de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, el gobernador Carlos Sadir estuvo presente en Ciudad Cultural durante la entrega de premios y destacó el acompañamiento de las familias, las instituciones educativas y todas las personas que hicieron posible una nueva edición de la tradicional celebración jujeña.

Durante su balance, Sadir valoró especialmente la participación de los estudiantes y el acompañamiento que reciben durante todo el proceso de construcción de las carrozas y carruajes. También reconoció el trabajo de directivos, docentes, madres, padres y de quienes participaron de la organización de la fiesta.

El mandatario provincial también habló desde su vínculo personal con la celebración, al recordar que fue estudiante y carrocero de la Escuela de Comercio Nº 1 José Antonio Casas, conocido popularmente como “Los Loros”. Por ese motivo, manifestó una particular alegría al conocer que la institución alcanzó el segundo puesto en esta edición.

Sadir recordó su etapa como estudiante y destacó el significado que tiene para quienes alguna vez participaron como carroceros poder regresar y acompañar a las nuevas generaciones durante la fiesta.

La promesa de un asado

La celebración tuvo además un condimento especial para el gobernador. Antes de conocerse el resultado, había realizado una promesa a los estudiantes del Comercial 1: si la institución lograba ubicarse entre las mejores, habría un asado para festejar.

Con el segundo puesto confirmado, Sadir aseguró que cumplirá con el compromiso asumido y compartirá el festejo con los estudiantes de “Los Loros”.

La entrega de premios de la FNE 2026 entra en su tramo final

Con menos de 50 carrozas todavía en Ciudad Cultural, continúa la entrega de premios de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, en una noche que mantiene la expectativa entre estudiantes, familias y comunidades educativas.

Los nuevos resultados anunciados son:

  • Bachillerato Nº 12 de El Aguilar: 41º puesto en Carruaje.

  • Nuevo Horizonte Nº 1: 8º premio en Carroza.

  • Técnica de El Carmen: 6º premio en Carrozas Técnica.

  • Modelo de Palpalá: 24º puesto en Carruaje.

  • Secundario Nº 43: 17º puesto compartido en Carruaje.

La ceremonia avanza hacia sus instancias finales, mientras las distintas instituciones esperan el anuncio de sus posiciones y celebran el resultado del trabajo realizado durante la preparación de sus carrozas y carruajes.

En Ciudad Cultural, el cierre de la FNE 2026 se vive con emoción y expectativa, en una jornada que reúne a las comunidades educativas para conocer los resultados de una nueva edición de la tradicional celebración estudiantil de Jujuy.

Continúa la entrega de premios en la última noche de la FNE 2026

La entrega de premios de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa en Ciudad Cultural, en una noche cargada de emoción para las distintas comunidades educativas que participaron de esta edición.

Entre los resultados que se dieron a conocer se encuentran:

  • Escuela Normal Superior: 11º puesto compartido en Carroza.

  • Polimodal N.º 3: 29º puesto compartido en Carruaje.

  • Gianelli: 20º puesto en Carruaje.

  • EET N.º 1 de San Pedro: .º premio.

  • Secundario N.º 50 “Santuario de Tres Pozos”: 3º puesto en Carroza.

Última noche de la FNE 2026

La ceremonia de premiación de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa en Ciudad Cultural con nuevos resultados y reconocimientos para las instituciones participantes:

  • Marina Vilte: 3º premio en Carruaje.

  • EET N.º 1 de Perico: 4º premio en Carroza Técnica.

  • Secundario Nº 2: 17º puesto compartido en Carruaje.

  • José Hernández: 4º premio en Carroza.

  • ARENI: recibió un reconocimiento del público por su presentación en Carruaje.

La entrega se desarrolla en una noche marcada por la emoción y la celebración, que cuenta con la presencia de Constanza Lastra, Representante Nacional de los Estudiantes 2026, quien acompaña a las distintas comunidades educativas en el cierre de esta nueva edición de la FNE.

Entrega de premios de la FNE 2026

La ceremonia de entrega de premios de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa en Ciudad Cultural y suma nuevas posiciones entre las instituciones participantes:

  • Colegio Pizzurno: 18º puesto en Carruaje.

  • Secundario Nº 34: 38º puesto en Carruaje.

  • Colegio Nº 3 “Éxodo Jujeño”: 13º puesto en Carruaje.

  • Escuela de Minas: 10º puesto en Carroza Técnica.

  • Agrotécnica Nº 7 de Perico: 35º puesto en Carruaje.

La entrega avanza en el marco del cierre de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, con las distintas comunidades educativas siguiendo con expectativa los resultados de esta edición.

Continúa la entrega de premios de la FNE 2026

La ceremonia de premiación de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa en Ciudad Cultural, con nuevos resultados para las instituciones participantes:

  • Asociación Todos Juntos: 31º puesto en Carruaje.

  • Escuela Nacional Nº 1 Teodoro Sánchez de Bustamante: 11º puesto en Carroza.

  • Provincial de Comercio Nº 1: 6º puesto en Carroza.

  • Bachillerato Provincial Nº 19 de Yala: 37º puesto en Carruaje.

La entrega de premios continúa y suma nuevas posiciones para las instituciones participantes:

  • Jean Piaget: 45º puesto en Carruaje.

  • Secundario Nº 39: 36º puesto en Carruaje.

  • Secundario Nº 32: 20º puesto en Carroza.

  • Secundario Nº 6: 30º puesto en Carruaje.

  • Nuevo Horizonte 2 de Monterrico: 26º puesto en Carruaje.

Este sábado se lleva adelante el cierre de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, que culmina una nueva edición de la tradicional celebración estudiantil en Jujuy.

Jean Piaget

Jean Piaget

Continúa la entrega de premio con los siguientes resultados

  • Bachillerato Provincial Nº 21: 19º puesto en Carroza, repitiendo la posición alcanzada en 2025.
  • Bachillerato Provincial Nº 3 de Monterrico: 17º puesto compartido en Carroza.
  • Colegio Olga Aredes: 21º puesto en Carruaje.
  • APREM de San Pedro: 43º puesto en Carruaje
  • Bachillerato 24 de Lozano: 16° en Carroza

El Secu 29 de Rodeíto inauguró la entrega de premios

El secundario 29 de Rodeíto fueron los primeros en inaugurar la entrega de premio llevándose el 42° premio.

Orden del grupo A Normal

Luego continuará el Grupo A con el orden original:

  • EET 1 “Escolástico Zegada”

  • Colegio del Huerto

  • Colegio Santa Teresita

  • Colegio Nueva Siembra

  • Colegio Cristiano Evangélico Che Il

  • Escuela Técnica Provincial 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

  • Polivalente de Artes 1 “Prof. Luis Martínez”

  • Colegio Remedios de Escalada

  • Secundario 1 de Alto Comedero

  • Colegio Los Lapachos

  • EET 1 de El Carmen

  • Colegio del Salvador

  • Nacional 2 “Armada Argentina”

  • Colegio Santa Bárbara

  • Escuela Provincial de Arte 1 “Medardo Pantoja”

  • EET 1 de Maimará

  • Comercial 2

  • Colegio Blaise Pascal

  • Secundario 33 de Reyes

  • Provincial de Comercio 3

  • EET 1 de San Pedro

  • Comercial 2 de Palpalá

  • Colegio Mayor Jujuy

  • Secundario 54

  • Parroquial de El Carmen

  • EET 2 de San Pedro

  • Comercial 1 de Perico

  • Escuela Normal de Humahuaca

  • Nueva Generación

  • Colegio 1 de Volcán

  • Colegio FASTA San Alberto Magno

  • Los Olivos de San Pedro

  • Secundario 35 de Los Alisos

  • Canónigo Gorriti

  • Agrotécnica 1 El Brete

  • Bachillerato 16

  • Colegio Divino Redentor

  • Polivalente 2 de San Pedro

  • Bachillerato 2

  • Secundario 12 de Pirquitas

  • Secundario 62 “La Salle”

  • ARENI

Orden del grupo B Invertido

El orden previsto para el Grupo B será:

  • Secundario 29 de Rodeíto

  • Secundario 50 de Tres Pozos

  • APREM de San Pedro

  • Bachillerato 21

  • Bachillerato 3 de Monterrico

  • Secundario 57 de Caspalá

  • Secundario 59 “Olga Aredez”

  • Bachillerato 24 de Lozano

  • Jean Piaget

  • IPSEL

  • Secundario 39

  • Secundario 32

  • Secundario 6

  • Nuevo Horizonte 2 de Monterrico

  • Asociación Todos Juntos

  • Nacional 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

  • Provincial de Comercio 1

  • Bachillerato 19 de Yala

  • Pablo Pizzurno

  • Secundario 34

  • José Hernández

  • EET 2 “Jesús Raúl Salazar”

  • Colegio 3 “Éxodo Jujeño”

  • Agrotécnica 7 de Perico

  • Secundario 2

  • Escuela Normal Superior

  • EET 1 de Perico

  • Polimodal 3

  • Colegio Gianelli

  • Bachillerato 12 de El Aguilar

  • Nuevo Horizonte 1

  • Escuela de Minas

  • Modelo Palpalá

  • Secundario 43

  • Polimodal 2 de Abra Pampa

  • Bachillerato 6

  • EET 1 de Monterrico

  • Martín Pescador

  • EMDEI

  • Escuela Marina Vilte

  • Comercial 1 “José Antonio Casas”

  • EET 1 de Palpalá

Cómo es el orden de las pasadas

El primer grupo en recibir su premiación será el Grupo B de manera invertida y luego será el turno del Grupo A normal.

A qué hora es la entrega de premios

El Ente Autárquico Permanente, informó que la entrega de premios arrancará a las 18 horas en Ciudad Cultural.

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