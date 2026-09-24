La carroza jujeña que cruzó la Cuesta de Lipán con un mensaje por los animales atropellados

Estudiantes del Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos , en Cochinoca, llegaron a la Ciudad Cultural con una carroza que tiene un mensaje ambiental: pedir conciencia por los animales que son atropellados en las rutas de la Puna.

La carroza, que viajó desde Tres Pozos hasta San Salvador de Jujuy cruzando la Cuesta de Lipán, representa la preservación de los animales y busca llamar la atención de quienes circulan por la Ruta Nacional 52. “Nuestra carroza presenta la preservación de los animales. Queremos que las personas tengan en cuenta cuando cruzan la ruta nacional, porque a veces atropellan muchos animalitos” , contó Shayel Sarapura, una de las estudiantes carroceras.

Según explicó, en esa zona suelen aparecer animales muertos a la vera del camino. “Más que nada aparece el zorro, también el burro”, señaló.

Santuario de Tres Pozos está ubicado en la zona de Salinas Grandes, a unos 12 kilómetros hacia el interior. Desde allí, los estudiantes viajaron hasta San Salvador para participar de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Laura Quipoldor, otra de las alumnas, contó que el pueblo se encuentra “en Salinas Grandes, 12 kilómetros más adentro” y destacó al santuario como uno de los lugares más importantes de la comunidad.

La participación tiene un valor especial para el colegio, ya que este año debutaron en la categoría carroza. Antes habían participado con carruaje.

El traslado fue uno de los desafíos más grandes para los carroceros. Para llegar a la capital jujeña, la carroza tuvo que atravesar la Cuesta de Lipán, en un recorrido que demandó varias horas y mucha organización. “Tenemos que atravesar la Cuesta de Lipán, que es una ruta muy curvilenea, y hay que tener cuidado para no tener problemas”, contó uno de los estudiantes.

También explicó que el viaje fue más largo que en otras oportunidades por el tamaño del chasis. “El año pasado tardamos como 6 horas, pero ahora, por el hecho de que el chasis era más grande, tardamos como 9 u 8 horas”, relató. Para concretar el traslado, los estudiantes destacaron el acompañamiento de personas de la comunidad y de quienes colaboraron con transporte y logística.

Ruta Nacional 52 en la Cuesta de Lipán.

El mensaje detrás de la carroza

Más allá del esfuerzo por llegar a la Ciudad Cultural, los chicos remarcaron que el objetivo fue llevar un mensaje desde su lugar de origen: cuidar a los animales que habitan y circulan por la zona. La carroza incluye elementos vinculados a la fauna y al paisaje de la Puna, como el zorro y el cactus, y busca que los conductores presten más atención al transitar por las rutas.

Tras su paso por San Salvador, los estudiantes explicaron que la carroza volverá desarmada a Tres Pozos y luego será nuevamente armada para presentarla en el pueblo.