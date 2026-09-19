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19 de septiembre de 2026 - 21:24
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FNE 2026: una carroza sorprendió a todos con una inédita técnica de arte japonés

El Colegio Nueva Siembra utilizó una técnica asiática para realizar parte de su carroza en la FNE 2026. Es la primera vez que se implementa esta metodología.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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La creatividad vuelve a ser protagonista en los desfiles de carrozas de la FNE 2026. Este año, el Colegio Nueva Siembra decidió innovar incorporando una técnica de origen japonés para completar los detalles de su obra.

Se trata del Kinusaiga, una técnica artística que permite crear composiciones con retazos de tela que se encastran sobre una superficie previamente marcada. Los carroceros adaptaron el procedimiento a los materiales utilizados habitualmente durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

96 mosaicos realizados con Kinusaiga

“Es una técnica de arteterapia, se llama Kinusaiga. La trabajamos con telgopor para abaratar costos y fuimos haciendo las formas con bisturí para después colocar las telas, que quedan incrustadas”, explicaron los responsables del proyecto.

El resultado puede observarse principalmente en la falda de la carroza, donde realizaron 96 mosaicos de 33 por 33 centímetros utilizando este procedimiento.

Según destacaron desde el colegio, es la primera vez que aplican esta técnica en una carroza, lo que también significó un proceso de aprendizaje para los estudiantes.

“Todos querían realizar los mosaicos. Como el trabajo con bisturí es peligroso, fuimos enseñándoles uno por uno y de a poco se fueron sumando porque necesitábamos muchas manos para poder hacerlo”, explicaron.

Así, una técnica artística nacida en Japón encontró su lugar en Ciudad Cultural y se convirtió en uno de los detalles novedosos de las carrozas de la FNE 2026.

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