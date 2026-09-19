FNE 2026: segundo desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural

“Albóndiga”, el carrito que se robó todos los suspiros
Los chicos de la EET N°1 de Maimará sorprendieron en Ciudad Cultural con un simpático carrito bautizado como “Albóndiga”. Con su particular diseño y todo el cariño puesto en cada detalle, la pequeña creación ya se convirtió en una de las grandes ternuras de la FNE 2026.
La Técnica de El Carmen desfiló con un homenaje muy especial
La Escuela de Educación Técnica N°1 de El Carmen desfiló con una propuesta cargada de emoción y memoria. Sus estudiantes llevaron una fotografía en recuerdo de un compañero que falleció, acompañando el paso de una carroza que brilló durante la noche y que también llevó su recuerdo por la Ciudad Cultural. Un homenaje que convirtió cada detalle de la presentación en una forma de mantener presente a quien fue parte de la comunidad educativa.
19-09-2026 23:09
Vibrante mi corazón: la Genkidama llegó a la FNE
“Vibrante mi corazón siente emoción. ¡Haré una Genkidamaaaaaaa!”. La Técnica de Palpalá sorprendió en el desfile con una imponente carroza inspirada en Dragon Ball. La propuesta se destacó por sus numerosos movimientos, efectos y figuras que cobraron vida durante el recorrido, generando una gran reacción del público. Una presentación llena de energía que convirtió a Gokú y compañía en protagonistas de la noche.
Martín Salwe se metió en la hinchada de la EET N°1
Martín Salwe se metió de lleno en la hinchada de la EET N°1 mientras pasaba la carroza técnica de Los Lobos. Entre cantos, gritos y mucha emoción, se armó un verdadero revuelo, pero todo quedó en un momento muy divertido durante la transmisión. ¡Y la carroza técnica de la EET N°1 está tremenda!
Este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10
La Fiesta Nacional de los Estudiantes se vive a pleno en la provincia y este domingo será un día especial dentro del cronograma de la Fiesta porque se lleva adelante la exposición de Carrozas y Carruajes seguida de la elección del Paje 10 con representantes de toda la provincia.
La elección del Paje 10 será desde las 18 en Ciudad Cultural con la presencia de miles de estudiantes de toda la provincia alentando a los diferentes candidatos que llegan de todas las regiones de Jujuy.
Así también de 16 a 20 se realizará la Exposición de las carrozas y carruajes que noche a noche asombran en la Avenida de los Estudiantes.
Este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10
19-09-2026 21:56
La técnica de la Zegada se llevó todos los aplausos
La carroza técnica de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Escolástico Zegada” se lució en Ciudad Cultural con una propuesta llena de detalles, creatividad y el enorme trabajo de los estudiantes. Su paso por la avenida despertó los aplausos y el acompañamiento del público. ¡Vamos, Los Lobos!
Cada carroza tiene una historia detrás y son los pequeños detalles los que reflejan el enorme trabajo de los estudiantes. En estas imágenes, repasamos algunos de los detalles que se destacaron durante el desfile de la FNE 2026.
Durante la transmisión, Martín Salwe conversó con un carrocero del Colegio Gianelli y no tardó en encontrarle un parecido con Leandro Paredes. “¡Qué facha!”, le dijo entre risas, mientras el estudiante se prendía al divertido momento: “Es Leandro Paredes, gracias por lo que hiciste en el Mundial, gracias a los compañeros”. La ocurrencia generó risas entre los carroceros y sumó un momento distendido a la noche. Después, sus compañeros contaron que están muy felices y orgullosos por el trabajo finalizado y por todo el esfuerzo puesto en la carroza.
19-09-2026 21:40
La Escuela Marina Vilte llevó Caminito y La Boca a la FNE
La Escuela Municipal Marina Vilte presentó una carroza inspirada en Caminito y el tradicional barrio porteño de La Boca. La propuesta se destaca por una gran riqueza de detalles, con una explosión de colores, formas y elementos que recrean la identidad y la estética de uno de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires. Una puesta en escena llena de vida que refleja el enorme trabajo de los estudiantes detrás de cada rincón de la carroza.
Toda la alegría de la FNE 2026 se vive con Martín Salwe en la Avenida de los Estudiantes, acompañando la transmisión de Canal 4. Con su energía y buena onda, Martín recorre el desfile, conversa con los carroceros y conoce más sobre el trabajo, la creatividad y el esfuerzo detrás de cada carroza.
Durante el desfile, los estudiantes del Colegio Nacional N°1 sorprendieron al público al entonar el himno de la institución vestidos con el tradicional uniforme de gala. Un momento cargado de emoción y sentido de pertenencia que reflejó la identidad de una institución con una extensa trayectoria en la educación jujeña y protagonista de distintas generaciones de estudiantes.
¡Adelante estudiantes!: el Nacional 1 cantó el himno del colegio
19-09-2026 20:58
Madagascar y Mario Bros, protagonistas del desfile
La carroza técnica de la EET N°2 estuvo inspirada en Madagascar 3, la película en la que sus personajes recorren Europa. Zaira, carrocera del colegio, contó que trabajaron durante dos o tres meses para concretar la propuesta: “Nos costó un montón, pero estamos orgullosos de nuestra carroza”. Luego de mencionar a los personajes de la película, continuó el desfile junto a sus compañeros. Detrás llegó el Bachillerato N°3 de Monterrico con una carroza inspirada en el universo de Mario Bros. Charly Garcia le preguntó a la representante del colegio si alguna vez había jugado al videojuego y respondió que sí. Además, destacó el orgullo por el trabajo realizado por los carroceros y la felicidad de todos por el resultado. Antes de continuar con el desfile, los carroceros aprovecharon para enviar saludos a sus familias que seguían la transmisión.
El Colegio Nueva Siembra sorprendió en el desfile con una propuesta inspirada en el arte japonés, con una carroza llena de detalles, colores y figuras que combinan tradición y creatividad. Una puesta en escena que se destacó por su iluminación, sus flores y la presencia de elementos que evocan la estética de Japón.
Carruaje del Nueva Siembra 2026
19-09-2026 20:37
Las hinchadas esperan con emoción el paso de las carrozas
Las tribunas se llenaron de familias, amigos y estudiantes que llegaron para acompañar a sus instituciones y esperar el paso de las carrozas. Con banderas, globos, carteles y mucho entusiasmo, el público siguió de cerca cada presentación y convirtió la espera en parte de la fiesta.
Las tribunas se llenaron de familias, amigos y estudiantes
Maximiliano Pérez, carrocero del Secundario Nuevo Pirquitas, contó la historia detrás del carruaje que representa sus raíces y que sorprendió en el desfile doble de la FNE 2026. Gran parte de la obra fue confeccionada con lana de llama y llegó a Jujuy tras un viaje de más de 400 kilómetros. Además, destacó la emoción de participar y el acompañamiento de todas las personas que colaboraron con materiales, comida y distintos aportes para hacer posible su presencia en los desfiles.
Los estudiantes y sus carrozas desfilan por Ciudad Cultural. El desfile empezó en horario y con una muy buenas concurrencia de familias de toda la provincia y el país.
Pasa la virgen en el segundo desfile doble
La jornada tiene una particularidad: el Grupo B desfila en orden invertido, mientras que el Grupo A mantendrá el orden previsto. En total participarán 84 instituciones educativas.
Martín Salwe en Canal 4
Orden de pasada de las carrozas del Grupo A
EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica
Colegio del Huerto - carroza
Colegio Santa Teresita - carruaje
Colegio Nueva Siembra - carruaje
Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje
Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica
Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza
Colegio Remedios de Escalada - carruaje
Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje
Colegio Los Lapachos - carruaje
EET 1 de El Carmen - carroza técnica
Colegio del Salvador - carroza
Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje
Colegio Santa Bárbara - carruaje
Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje
EET 1 de Maimará - carroza técnica
Comercial 2 - carroza
Colegio Blaise Pascal - carruaje
Secundario 33 de Reyes - carruaje
Provincial de Comercio 3 - carruaje
EET 1 de San Pedro - carroza técnica
Comercial 2 de Palpalá - carroza
Colegio Mayor Jujuy - carruaje
Secundario 54 - carruaje
Parroquial de El Carmen - carruaje
EET 2 de San Pedro - carroza técnica
Comercial 1 de Perico - carroza
Escuela Normal de Humahuaca - carruaje
Nueva Generación - carruaje
Colegio 1 de Volcán - carruaje
Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza
Los Olivos de San Pedro - carruaje
Secundario 35 de Los Alisos - carruaje
Canónigo Gorriti - carruaje
Agrotécnica 1 El Brete - carroza
Bachillerato 16 - carruaje
Colegio Divino Redentor - carruaje
Polivalente 2 de San Pedro - carruaje
Bachillerato 2 - carroza
Secundario 12 de Pirquitas - carruaje
Secundario 62 “La Salle” - carroza
ARENI - carruaje
Grupo B
EET 1 de Palpalá - carroza técnica
Comercial 1 "José Antonio Casas" - carroza
Escuela Marina Vilte - carruaje
EMDEI - carruaje
Martín Pescador - carruaje
EET 1 de Monterrico - carroza técnica
Bachillerato 6 - carroza
Polimodal 2 de Abra Pampa - carruaje
Secundario 43 - carruaje
Modelo Palpalá - carruaje
Escuela de Minas - carroza técnica
Nuevo Horizonte 1 - carroza
Bachillerato 12 de El Aguilar - carruaje
Colegio Gianelli - carruaje
Polimodal 3 - carruaje
EET 1 de Perico - carroza técnica
Escuela Normal Superior - carroza
Secundario 2 - carruaje
Agrotécnica 7 de Perico - carruaje
Colegio 3 "Éxodo Jujeño" - carruaje
EET 2 “Jesús Raúl Salazar” - carroza técnica
José Hernández - carroza
Secundario 34 - carruaje
Pablo Pizzurno - carruaje
Bachillerato 19 de Yala - carruaje
Provincial de Comercio 1 - carroza
Nacional 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - carroza
Asociación Todos Juntos - carruaje
Nuevo Horizonte 2 de Monterrico - carruaje
Secundario 6 - carruaje
Secundario 32 - carroza
Secundario 39 - carruaje
IPSEL - carruaje
Jean Piaget - carruaje
Bachillerato 24 de Lozano - carroza
Secundario 59 Olga Aredez - carruaje
Secundario 57 de Caspalá - carruaje
Bachillerato 3 de Monterrico - carroza
Bachillerato 21 - carruaje
Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro - carruaje
Secundario 50 de Tres Pozos - carroza
Secundario 29 de Rodeíto - carruaje
84 colegios y una noche especial en Ciudad Cultural
Durante el desfile se presentarán 11 carrozas técnicas, 23 no técnicas y 50 carruajes, realizados durante meses de trabajo por estudiantes y carroceros.
Además, las candidatas departamentales participarán como invitadas en las carrozas, a pocos días de la Elección Provincial, prevista para el lunes 21 de septiembre.
Quienes no puedan llegar hasta Ciudad Cultural podrán seguir el desfile y todos sus detalles a través de Canal 4 de Jujuy.
Desfile doble en la FNE 2026
Cortes de tránsito desde las 17
Por el movimiento previsto alrededor del predio, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy implementará cortes y desvíos desde las 17 horas en distintos puntos de acceso a Ciudad Cultural.
También habrá restricciones para estacionar desde las 18 en sectores de Suipacha y avenida Bolivia, además de modificaciones en los recorridos del transporte urbano.
Desde las 18, los colectivos modificarán sus recorridos y tendrán paradas sobre avenida de las Carrozas. Cerca de las 20, con el incremento de peatones, se realizará un nuevo cambio y las paradas se trasladarán a avenida Bolivia, entre la Rotonda de la UNJu y pasaje Gómez.
Los taxis de radiollamada tendrán paradas habilitadas en avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy, y en avenida de las Carrozas y avenida de los Estudiantes.
Cómo continúa la FNE 2026
Desfile doble en la FNE 2026
Después del desfile de este sábado, el domingo habrá exposición de carrozas de 16 a 20 y la elección Paje 10 desde las 18.
El lunes 21 será otro de los momentos centrales de la fiesta: durante la tarde continuará la exposición y, desde las 21 horas, se realizará la Elección de la Representante Provincial.
La agenda seguirá durante toda la semana con el Congreso de la Juventud, nuevos desfiles dobles, el Día del Carrocero y la Elección Nacional del viernes 25 en el estadio 23 de Agosto. La edición 2026 finalizará el sábado 26 con la entrega de premios en Ciudad Cultural.
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