Martín Salwe ya vive otra noche de la FNE 2026 en vivo por Canal 4 de Jujuy

Martín Salwe vuelve a Canal 4

Martín Salwe se prepara para vivir otra noche junto a Canal 4 en la FNE 2026. El conductor y creador de contenidos vuelve a Ciudad Cultural para acompañar el desfile y compartir la celebración junto a los carroceros y el público.

Después de sus primeras experiencias en la fiesta, Salwe aseguró que todavía tiene mucho por descubrir. “Hoy hay cosas nuevas y estoy muy entusiasmado. Hay muchas carrozas que no vi y las quiero disfrutar”, expresó antes del inicio de la transmisión.

Martín Salwe vuelve a Canal 4 “Venimos con todas las pilas” El conductor también destacó el buen clima que acompañó la jornada y el entusiasmo con el que se prepara para una nueva noche: “Hoy disfrutamos del sol jujeño para poder venir con todas las pilas”.

Durante su paso por Jujuy, Salwe resaltó especialmente el cariño recibido por parte de la gente y también habló de su experiencia con la gastronomía de la provincia.

Salwe forma parte de la cobertura especial junto a Agustina Medi y “Charly” García, con una propuesta desde la Avenida de los Estudiantes que incluye juegos, premios, canciones, sorpresas y encuentros con los jóvenes. De esta manera, Canal 4 continúa con su transmisión especial por los 75 años de la FNE, llevando cada noche el color de las carrozas y la experiencia de los estudiantes desde Ciudad Cultural.

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