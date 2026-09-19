sábado 19 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de septiembre de 2026 - 21:47
Jujuy.

Martín Salwe ya vive otra noche de la FNE 2026 en vivo por Canal 4 de Jujuy

El conductor se suma nuevamente a la transmisión especial desde Ciudad Cultural. Juegos, música y el encuentro con los estudiantes forman parte de la cobertura por los 75 años de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

+ Seguir en
Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Martín Salwe vuelve a Canal 4

Martín Salwe vuelve a Canal 4

Lee además
FNE 2026: asueto escolar en toda la provincia
Jujuy.

FNE 2026: Habrá asueto escolar el jueves 24 y viernes 25 de septiembre
Desfile doble en la FNE 2026
Jujuy.

FNE 2026: viví el minuto a minuto del desfile doble en Ciudad Cultural

Después de sus primeras experiencias en la fiesta, Salwe aseguró que todavía tiene mucho por descubrir. “Hoy hay cosas nuevas y estoy muy entusiasmado. Hay muchas carrozas que no vi y las quiero disfrutar”, expresó antes del inicio de la transmisión.

Mart&iacute;n Salwe vuelve a Canal 4

Martín Salwe vuelve a Canal 4

“Venimos con todas las pilas”

El conductor también destacó el buen clima que acompañó la jornada y el entusiasmo con el que se prepara para una nueva noche: “Hoy disfrutamos del sol jujeño para poder venir con todas las pilas”.

Durante su paso por Jujuy, Salwe resaltó especialmente el cariño recibido por parte de la gente y también habló de su experiencia con la gastronomía de la provincia.

Salwe forma parte de la cobertura especial junto a Agustina Medi y “Charly” García, con una propuesta desde la Avenida de los Estudiantes que incluye juegos, premios, canciones, sorpresas y encuentros con los jóvenes.

De esta manera, Canal 4 continúa con su transmisión especial por los 75 años de la FNE, llevando cada noche el color de las carrozas y la experiencia de los estudiantes desde Ciudad Cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Habrá asueto escolar el jueves 24 y viernes 25 de septiembre

FNE 2026: viví el minuto a minuto del desfile doble en Ciudad Cultural

FNE 2026: Salta eligió a Isabela Carrizo como su representante

Elección Provincial FNE 2026: habrá cortes de tránsito y cambios en los colectivos este lunes

FNE 2026: Santiago del Estero eligió a Constanza Lastra para llegar a Jujuy

Lo que se lee ahora
Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión
Tragedia.

Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Los chicos del Divino Redentor pasaron llorando en el primer desfile de carrozas: Se hizo realidad el sueño video
FNE 2026.

Los chicos del Divino Redentor pasaron llorando en el primer desfile de carrozas: "Se hizo realidad el sueño"

Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión
Tragedia.

Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión

Desfile doble en la FNE 2026
Jujuy.

FNE 2026: viví el minuto a minuto del desfile doble en Ciudad Cultural

Martín Salwe conduciendo la FNE con Canal 4. video
Jujuy.

Martín Salwe debutó en la FNE y se metió de lleno en el corazón de los estudiantes

Paso de Jama cerrado: una intensa nevada y fuertes vientos complican el cruce a Chile
Jujuy.

Paso de Jama cerrado: una intensa nevada y fuertes vientos complican el cruce a Chile

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel