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19 de septiembre de 2026 - 22:46
Jujuy.

FNE2026: "Adelante estudiantes", el himno de los alumnos del Nacional 1

Los carroceros del Colegio Nacional 1, uno de los establecimientos que dieron inicio a la FNE, cantaron el himno del colegio en Ciudad Cultural.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
FNE2026: Adelante estudiantes, el himno de los alumnos del Nacional 1

FNE2026: "Adelante estudiantes", el himno de los alumnos del Nacional 1

Cada septiembre, Jujuy se convierte en el epicentro de la juventud argentina con la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). Esta celebración, que reúne a miles de estudiantes de toda la provincia y del país, no solo es un espectáculo de carrozas, comparsas y bailes, sino también un símbolo de identidad cultural y orgullo estudiantil.

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En este sentido, los carroceros del Nacional 1, uno de los establecimientos que dieron inicio a la FNE, cantaron el himno del colegio. Con sus uniformes y llenos de emoción, los estudiantes llevaron la historia y tradición estudiantil a Ciudad Cultural.

Junto al paso de la carroza, y ante el aplauso de todos los presentes, los carroceros y alumnos del Nacional 1 cantaron el “adelante estudiantes” vestidos con sus uniformes de gala.

El Nacional 1 y la FNE

La historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes comienza en 1916, cuando los estudiantes del Colegio Nacional Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante” organizaban las llamadas estudiantinas.

Estas actividades incluían representaciones teatrales, publicaciones humorísticas y críticas abiertas a autoridades y docentes. Con el tiempo, adquirieron el nombre de Vejigazo, en alusión al uso de vejigas de vaca como símbolo de humor irreverente.

Durante estas celebraciones, los jóvenes reinterpretaban letras de tangos, hacían sátiras públicas y se presentaban en el Teatro Mitre, llegando a provocar arrestos y censuras por parte de autoridades conservadoras. Finalmente, en 1947, el Vejigazo fue suspendido por considerarse una amenaza al “orden público”.

Esas actividades estudiantiles marcaron, con el correr de los años, el inicio de la FNE que hoy sigue emocionando a todos los jujeños.

El vejigazo fue el inicio de la FNE.

El vejigazo fue el inicio de la FNE.

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