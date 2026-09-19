sábado 19 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de septiembre de 2026 - 20:10
Jujuy.

Un integrante de una banda de sikuris cayó por un barranco camino a Sixsilera

Un hombre de 52 años, integrante de una Banda de Sikuris, sufrió una caída en el paraje La Ovejería durante el descenso de la Virgen del Rosario de Sixilera.

+ Seguir en
Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Rescataron a un peregrino que cayó por un barranco

Rescataron a un peregrino que cayó por un barranco

Un hombre de 52 años sufrió una caída mientras participaba del descenso de la Virgen del Rosario de Sixilera, en Tilcara. Por las dificultades del terreno, los rescatistas debieron trasladarlo a pie hasta un sector al que pudiera acceder un vehículo.

Lee además
fne 2026: hermosos detalles de las carrozas y carruajes en ciudad cultural video
Jujuy.

FNE 2026: Hermosos detalles de las carrozas y carruajes en Ciudad Cultural
Martín Salwe vuelve a Canal 4
Jujuy.

Martín Salwe ya vive otra noche de la FNE 2026 en vivo por Canal 4 de Jujuy

Rescataron a un peregrino que cay&oacute; por un barranco

Rescataron a un peregrino que cayó por un barranco

Un importante operativo de rescate se desplegó durante la mañana en el paraje La Ovejería, en Tilcara, luego de que un peregrino sufriera un desbarranco mientras se desarrollaba el tradicional descenso de la Virgen del Rosario de Sixilera.

La víctima es un hombre de 52 años, integrante de una Banda de Sikuris, que sufrió diferentes lesiones como consecuencia de la caída.

Lo trasladaron a pie en una camilla

Una vez que los equipos de emergencia llegaron hasta el lugar, asistieron al peregrino. Las características del terreno y la dificultad para acceder con vehículos obligaron a organizar su evacuación a pie y en camilla. Los rescatistas avanzaron con el hombre hasta alcanzar un punto de acceso vehicular, desde donde pudo continuar la asistencia sanitaria.

Rescataron a un peregrino que cay&oacute; por un barranco

Rescataron a un peregrino que cayó por un barranco

Del operativo participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos, personal del Centro de Gestión de la Unidad Regional 3, Bomberos Voluntarios y equipos de salud.

El procedimiento se desarrolló en medio de la peregrinación de Sixilera, una celebración religiosa que transita por senderos de montaña y sectores de difícil acceso de la Quebrada de Humahuaca a mas de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Hermosos detalles de las carrozas y carruajes en Ciudad Cultural

Martín Salwe ya vive otra noche de la FNE 2026 en vivo por Canal 4 de Jujuy

FNE 2026: una carroza sorprendió a todos con una inédita técnica de arte japonés

FNE 2026: "El carruaje representa nuestra cultura", dijeron emocionados los carroceros de Nuevo Pirquitas.

FNE 2026: Santiago del Estero eligió a Constanza Lastra para llegar a Jujuy

Lo que se lee ahora
Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión
Tragedia.

Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Los chicos del Divino Redentor pasaron llorando en el primer desfile de carrozas: Se hizo realidad el sueño video
FNE 2026.

Los chicos del Divino Redentor pasaron llorando en el primer desfile de carrozas: "Se hizo realidad el sueño"

Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión
Tragedia.

Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión

Desfile doble en la FNE 2026
Jujuy.

FNE 2026: viví el minuto a minuto del desfile doble en Ciudad Cultural

Martín Salwe conduciendo la FNE con Canal 4. video
Jujuy.

Martín Salwe debutó en la FNE y se metió de lleno en el corazón de los estudiantes

Paso de Jama cerrado: una intensa nevada y fuertes vientos complican el cruce a Chile
Jujuy.

Paso de Jama cerrado: una intensa nevada y fuertes vientos complican el cruce a Chile

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel