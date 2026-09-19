Un integrante de una banda de sikuris cayó por un barranco camino a Sixsilera

Rescataron a un peregrino que cayó por un barranco

Un hombre de 52 años sufrió una caída mientras participaba del descenso de la Virgen del Rosario de Sixilera, en Tilcara. Por las dificultades del terreno, los rescatistas debieron trasladarlo a pie hasta un sector al que pudiera acceder un vehículo.

Rescataron a un peregrino que cayó por un barranco Un importante operativo de rescate se desplegó durante la mañana en el paraje La Ovejería, en Tilcara, luego de que un peregrino sufriera un desbarranco mientras se desarrollaba el tradicional descenso de la Virgen del Rosario de Sixilera.

La víctima es un hombre de 52 años, integrante de una Banda de Sikuris, que sufrió diferentes lesiones como consecuencia de la caída.

Lo trasladaron a pie en una camilla Una vez que los equipos de emergencia llegaron hasta el lugar, asistieron al peregrino. Las características del terreno y la dificultad para acceder con vehículos obligaron a organizar su evacuación a pie y en camilla. Los rescatistas avanzaron con el hombre hasta alcanzar un punto de acceso vehicular, desde donde pudo continuar la asistencia sanitaria.

Rescataron a un peregrino que cayó por un barranco Del operativo participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos, personal del Centro de Gestión de la Unidad Regional 3, Bomberos Voluntarios y equipos de salud. El procedimiento se desarrolló en medio de la peregrinación de Sixilera, una celebración religiosa que transita por senderos de montaña y sectores de difícil acceso de la Quebrada de Humahuaca a mas de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

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