FNE 2026: desfile doble desde las 19 y el orden de las 84 carrozas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes - FNE 2026 - tendrá este miércoles 23 de septiembre otro de sus grandes desfiles en Ciudad Cultural. Desde las 19 comenzará una nueva pasada doble con las 84 instituciones participantes: primero será el turno del Grupo B en orden invertido y después avanzará el Grupo A en su orden habitual.
La modificación de horarios ya quedó establecida para las últimas jornadas. El Ente Autárquico Permanente confirmó que todos los desfiles de carrozas que quedan comenzarán a las 19, buscando favorecer tanto al público como a los estudiantes que presentan sus trabajos.
La modalidad también será doble: este miércoles y el jueves 24 volverán a participar conjuntamente los dos grupos en Ciudad Cultural. La modalidad también será doble: este miércoles y el jueves 24 volverán a participar conjuntamente los dos grupos en Ciudad Cultural.
A qué hora empieza el desfile de carrozas
El inicio está previsto para las 19 horas en Ciudad Cultural.
En total participan 84 establecimientos educativos, divididos en dos grupos de 42. Entre las obras que forman parte de esta edición hay 11 carrozas técnicas, 23 carrozas y 50 carruajes realizados durante meses por estudiantes de distintos puntos de la provincia.
Este miércoles la pasada comenzará con el Grupo B invertido, mientras que posteriormente será el turno del Grupo A normal. Este miércoles la pasada comenzará con el Grupo B invertido, mientras que posteriormente será el turno del Grupo A normal.
Desfile de carrozas, este miércoles grupo A normal y B invertido
Orden del Grupo B invertido
- Secundario 29 de Rodeíto
- Secundario 50 de Tres Pozos
- Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro
- Bachillerato 21
- Bachillerato 3 de Monterrico
- Secundario 57 de Caspalá
- Secundario 59 Olga Aredez
- Bachillerato 24 de Lozano
- Jean Piaget
- IPSEL
- Secundario 39
- Secundario 32
- Secundario 6
- Nuevo Horizonte 2 de Monterrico
- Asociación Todos Juntos
- Nacional 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”
- Provincial de Comercio 1
- Bachillerato 19 de Yala
- Pablo Pizzurno
- Secundario 34
- José Hernández
- EET 2 “Jesús Raúl Salazar”
- Colegio 3 “Éxodo Jujeño”
- Agrotécnica 7 de Perico
- Secundario 2
- Escuela Normal Superior
- EET 1 de Perico
- Polimodal 3
- Colegio Gianelli
- Bachillerato 12 de El Aguilar
- Nuevo Horizonte 1
- Escuela de Minas
- Modelo Palpalá
- Secundario 43
- Polimodal 2 de Abra Pampa
- Bachillerato 6
- EET 1 de Monterrico
- Martín Pescador
- EMDEI
- Escuela Marina Vilte
- Comercial 1 “José Antonio Casas”
- EET 1 de Palpalá
Desfile de carrozas, este miércoles grupo A normal y B invertido
Orden del Grupo A normal
- EET 1 “Escolástico Zegada”
- Colegio del Huerto
- Colegio Santa Teresita
- Colegio Nueva Siembra
- Colegio Cristiano Evangélico Che Il
- Escuela Técnica Provincial 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
- Polivalente de Artes 1 “Prof. Luis Martínez”
- Colegio Remedios de Escalada
- Secundario 1 de Alto Comedero
- Colegio Los Lapachos
- EET 1 de El Carmen
- Colegio del Salvador
- Nacional 2 “Armada Argentina”
- Colegio Santa Bárbara
- Escuela Provincial de Arte 1 “Medardo Pantoja”
- EET 1 de Maimará
- Comercial 2
- Colegio Blaise Pascal
- Secundario 33 de Reyes
- Provincial de Comercio 3
- EET 1 de San Pedro
- Comercial 2 de Palpalá
- Colegio Mayor Jujuy
- Secundario 54
- Parroquial de El Carmen
- EET 2 de San Pedro
- Comercial 1 de Perico
- Escuela Normal de Humahuaca
- Nueva Generación
- Colegio 1 de Volcán
- Colegio FASTA San Alberto Magno
- Los Olivos de San Pedro
- Secundario 35 de Los Alisos
- Canónigo Gorriti
- Agrotécnica 1 El Brete
- Bachillerato 16
- Colegio Divino Redentor
- Polivalente 2 de San Pedro
- Bachillerato 2
- Secundario 12 de Pirquitas
- Secundario 62 “La Salle”
- ARENI
Todos los desfiles que quedan serán dobles
Uno de los cambios importantes de esta última parte de la 75ª edición de la FNE es que los desfiles restantes se desarrollarán bajo la modalidad doble. Este miércoles la actividad comenzará a las 19 y el mismo esquema se repetirá el jueves 24 de septiembre, también desde las 19 en Ciudad Cultural. La decisión permite concentrar en una misma noche a los dos grupos y mostrar al público las 84 creaciones estudiantiles.
Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Qué queda de la FNE 2026
Antes del desfile del jueves se celebrará el Día del Carrocero, con actividades programadas entre las 14 y las 17 en Ciudad Cultural. Por la noche llegará el último desfile doble.
El viernes 25, desde las 21, se realizará la Elección Nacional en el Estadio 23 de Agosto, mientras que el sábado 26 llegará otro de los momentos más esperados por los estudiantes: la entrega de premios, prevista desde las 18 en Ciudad Cultural.
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