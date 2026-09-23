FNE 2026: desfile doble desde las 19 y el orden de las 84 carrozas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes - FNE 2026 - tendrá este miércoles 23 de septiembre otro de sus grandes desfiles en Ciudad Cultural. Desde las 19 comenzará una nueva pasada doble con las 84 instituciones participantes: primero será el turno del Grupo B en orden invertido y después avanzará el Grupo A en su orden habitual.

Emoción. Pampita vuelve a Jujuy y estará en la Elección Nacional de la FNE 2026

Jujuy. FNE 2026: Color y emoción en el desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

La modificación de horarios ya quedó establecida para las últimas jornadas. El Ente Autárquico Permanente confirmó que todos los desfiles de carrozas que quedan comenzarán a las 19 , buscando favorecer tanto al público como a los estudiantes que presentan sus trabajos.

La modalidad también será doble: este miércoles y el jueves 24 volverán a participar conjuntamente los dos grupos en Ciudad Cultural. La modalidad también será doble: este miércoles y el jueves 24 volverán a participar conjuntamente los dos grupos en Ciudad Cultural.

El inicio está previsto para las 19 horas en Ciudad Cultural .

En total participan 84 establecimientos educativos, divididos en dos grupos de 42. Entre las obras que forman parte de esta edición hay 11 carrozas técnicas, 23 carrozas y 50 carruajes realizados durante meses por estudiantes de distintos puntos de la provincia.

Este miércoles la pasada comenzará con el Grupo B invertido, mientras que posteriormente será el turno del Grupo A normal. Este miércoles la pasada comenzará con el Grupo B invertido, mientras que posteriormente será el turno del Grupo A normal.

Desfile de carrozas, este miércoles grupo A normal y B invertido

Orden del Grupo B invertido

Secundario 29 de Rodeíto

Secundario 50 de Tres Pozos

Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro

Bachillerato 21

Bachillerato 3 de Monterrico

Secundario 57 de Caspalá

Secundario 59 Olga Aredez

Bachillerato 24 de Lozano

Jean Piaget

IPSEL

Secundario 39

Secundario 32

Secundario 6

Nuevo Horizonte 2 de Monterrico

Asociación Todos Juntos

Nacional 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

Provincial de Comercio 1

Bachillerato 19 de Yala

Pablo Pizzurno

Secundario 34

José Hernández

EET 2 “Jesús Raúl Salazar”

Colegio 3 “Éxodo Jujeño”

Agrotécnica 7 de Perico

Secundario 2

Escuela Normal Superior

EET 1 de Perico

Polimodal 3

Colegio Gianelli

Bachillerato 12 de El Aguilar

Nuevo Horizonte 1

Escuela de Minas

Modelo Palpalá

Secundario 43

Polimodal 2 de Abra Pampa

Bachillerato 6

EET 1 de Monterrico

Martín Pescador

EMDEI

Escuela Marina Vilte

Comercial 1 “José Antonio Casas”

EET 1 de Palpalá

Desfile de carrozas, este miércoles grupo A normal y B invertido

Orden del Grupo A normal

EET 1 “Escolástico Zegada”

Colegio del Huerto

Colegio Santa Teresita

Colegio Nueva Siembra

Colegio Cristiano Evangélico Che Il

Escuela Técnica Provincial 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Polivalente de Artes 1 “Prof. Luis Martínez”

Colegio Remedios de Escalada

Secundario 1 de Alto Comedero

Colegio Los Lapachos

EET 1 de El Carmen

Colegio del Salvador

Nacional 2 “Armada Argentina”

Colegio Santa Bárbara

Escuela Provincial de Arte 1 “Medardo Pantoja”

EET 1 de Maimará

Comercial 2

Colegio Blaise Pascal

Secundario 33 de Reyes

Provincial de Comercio 3

EET 1 de San Pedro

Comercial 2 de Palpalá

Colegio Mayor Jujuy

Secundario 54

Parroquial de El Carmen

EET 2 de San Pedro

Comercial 1 de Perico

Escuela Normal de Humahuaca

Nueva Generación

Colegio 1 de Volcán

Colegio FASTA San Alberto Magno

Los Olivos de San Pedro

Secundario 35 de Los Alisos

Canónigo Gorriti

Agrotécnica 1 El Brete

Bachillerato 16

Colegio Divino Redentor

Polivalente 2 de San Pedro

Bachillerato 2

Secundario 12 de Pirquitas

Secundario 62 “La Salle”

ARENI

Todos los desfiles que quedan serán dobles

Uno de los cambios importantes de esta última parte de la 75ª edición de la FNE es que los desfiles restantes se desarrollarán bajo la modalidad doble. Este miércoles la actividad comenzará a las 19 y el mismo esquema se repetirá el jueves 24 de septiembre, también desde las 19 en Ciudad Cultural. La decisión permite concentrar en una misma noche a los dos grupos y mostrar al público las 84 creaciones estudiantiles.

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

Qué queda de la FNE 2026

Antes del desfile del jueves se celebrará el Día del Carrocero, con actividades programadas entre las 14 y las 17 en Ciudad Cultural. Por la noche llegará el último desfile doble.

El viernes 25, desde las 21, se realizará la Elección Nacional en el Estadio 23 de Agosto, mientras que el sábado 26 llegará otro de los momentos más esperados por los estudiantes: la entrega de premios, prevista desde las 18 en Ciudad Cultural.