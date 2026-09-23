miércoles 23 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de septiembre de 2026 - 13:26
Jujuy.

FNE 2026: desfile doble desde las 19 y el orden de las 84 carrozas

La FNE 2026 tendrá este miércoles un nuevo desfile doble desde las 19. Primero pasará el Grupo B invertido y luego el Grupo A normal.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Desfile doble en la FNE 2026

Desfile doble en la FNE 2026

Desfile de carrozas, este miércoles grupo A normal y B invertido

Desfile de carrozas, este miércoles grupo A normal y B invertido

Desfile de carrozas, este miércoles grupo A normal y B invertido

Desfile de carrozas, este miércoles grupo A normal y B invertido

Lee además
Desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural
Jujuy.

FNE 2026: Color y emoción en el desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural
pampita vuelve a jujuy y estara en la eleccion nacional de la fne 2026
Emoción.

Pampita vuelve a Jujuy y estará en la Elección Nacional de la FNE 2026

La modificación de horarios ya quedó establecida para las últimas jornadas. El Ente Autárquico Permanente confirmó que todos los desfiles de carrozas que quedan comenzarán a las 19, buscando favorecer tanto al público como a los estudiantes que presentan sus trabajos.

La modalidad también será doble: este miércoles y el jueves 24 volverán a participar conjuntamente los dos grupos en Ciudad Cultural. La modalidad también será doble: este miércoles y el jueves 24 volverán a participar conjuntamente los dos grupos en Ciudad Cultural.

A qué hora empieza el desfile de carrozas

El inicio está previsto para las 19 horas en Ciudad Cultural.

En total participan 84 establecimientos educativos, divididos en dos grupos de 42. Entre las obras que forman parte de esta edición hay 11 carrozas técnicas, 23 carrozas y 50 carruajes realizados durante meses por estudiantes de distintos puntos de la provincia.

Este miércoles la pasada comenzará con el Grupo B invertido, mientras que posteriormente será el turno del Grupo A normal. Este miércoles la pasada comenzará con el Grupo B invertido, mientras que posteriormente será el turno del Grupo A normal.

Desfile de carrozas, este miércoles grupo A normal y B invertido

Desfile de carrozas, este miércoles grupo A normal y B invertido

Orden del Grupo B invertido

  • Secundario 29 de Rodeíto
  • Secundario 50 de Tres Pozos
  • Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro
  • Bachillerato 21
  • Bachillerato 3 de Monterrico
  • Secundario 57 de Caspalá
  • Secundario 59 Olga Aredez
  • Bachillerato 24 de Lozano
  • Jean Piaget
  • IPSEL
  • Secundario 39
  • Secundario 32
  • Secundario 6
  • Nuevo Horizonte 2 de Monterrico
  • Asociación Todos Juntos
  • Nacional 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”
  • Provincial de Comercio 1
  • Bachillerato 19 de Yala
  • Pablo Pizzurno
  • Secundario 34
  • José Hernández
  • EET 2 “Jesús Raúl Salazar”
  • Colegio 3 “Éxodo Jujeño”
  • Agrotécnica 7 de Perico
  • Secundario 2
  • Escuela Normal Superior
  • EET 1 de Perico
  • Polimodal 3
  • Colegio Gianelli
  • Bachillerato 12 de El Aguilar
  • Nuevo Horizonte 1
  • Escuela de Minas
  • Modelo Palpalá
  • Secundario 43
  • Polimodal 2 de Abra Pampa
  • Bachillerato 6
  • EET 1 de Monterrico
  • Martín Pescador
  • EMDEI
  • Escuela Marina Vilte
  • Comercial 1 “José Antonio Casas”
  • EET 1 de Palpalá
Desfile de carrozas, este miércoles grupo A normal y B invertido

Desfile de carrozas, este miércoles grupo A normal y B invertido

Orden del Grupo A normal

  • EET 1 “Escolástico Zegada”
  • Colegio del Huerto
  • Colegio Santa Teresita
  • Colegio Nueva Siembra
  • Colegio Cristiano Evangélico Che Il
  • Escuela Técnica Provincial 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
  • Polivalente de Artes 1 “Prof. Luis Martínez”
  • Colegio Remedios de Escalada
  • Secundario 1 de Alto Comedero
  • Colegio Los Lapachos
  • EET 1 de El Carmen
  • Colegio del Salvador
  • Nacional 2 “Armada Argentina”
  • Colegio Santa Bárbara
  • Escuela Provincial de Arte 1 “Medardo Pantoja”
  • EET 1 de Maimará
  • Comercial 2
  • Colegio Blaise Pascal
  • Secundario 33 de Reyes
  • Provincial de Comercio 3
  • EET 1 de San Pedro
  • Comercial 2 de Palpalá
  • Colegio Mayor Jujuy
  • Secundario 54
  • Parroquial de El Carmen
  • EET 2 de San Pedro
  • Comercial 1 de Perico
  • Escuela Normal de Humahuaca
  • Nueva Generación
  • Colegio 1 de Volcán
  • Colegio FASTA San Alberto Magno
  • Los Olivos de San Pedro
  • Secundario 35 de Los Alisos
  • Canónigo Gorriti
  • Agrotécnica 1 El Brete
  • Bachillerato 16
  • Colegio Divino Redentor
  • Polivalente 2 de San Pedro
  • Bachillerato 2
  • Secundario 12 de Pirquitas
  • Secundario 62 “La Salle”
  • ARENI

Todos los desfiles que quedan serán dobles

Uno de los cambios importantes de esta última parte de la 75ª edición de la FNE es que los desfiles restantes se desarrollarán bajo la modalidad doble. Este miércoles la actividad comenzará a las 19 y el mismo esquema se repetirá el jueves 24 de septiembre, también desde las 19 en Ciudad Cultural. La decisión permite concentrar en una misma noche a los dos grupos y mostrar al público las 84 creaciones estudiantiles.

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025

Qué queda de la FNE 2026

Antes del desfile del jueves se celebrará el Día del Carrocero, con actividades programadas entre las 14 y las 17 en Ciudad Cultural. Por la noche llegará el último desfile doble.

El viernes 25, desde las 21, se realizará la Elección Nacional en el Estadio 23 de Agosto, mientras que el sábado 26 llegará otro de los momentos más esperados por los estudiantes: la entrega de premios, prevista desde las 18 en Ciudad Cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Color y emoción en el desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

Pampita vuelve a Jujuy y estará en la Elección Nacional de la FNE 2026

FNE 2026: "Pampita es una embajadora de la FNE", dijo el presidente del Ente

FNE 2026: "No puedo creer que ya se termina"

FNE 2026: cortes, restricciones y transporte por la Elección de la Representante Nacional

Lo que se lee ahora
FNE 2026: cortes, restricciones y transporte por la Elección de la Representante Nacional
Jujuy.

FNE 2026: cortes, restricciones y transporte por la Elección de la Representante Nacional

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural
Jujuy.

FNE 2026: Color y emoción en el desfile doble de carrozas en Ciudad Cultural

Pampita vuelve a Jujuy y estará en la Elección Nacional de la FNE 2026 video
Emoción.

Pampita vuelve a Jujuy y estará en la Elección Nacional de la FNE 2026

Pampita reina de los estudiantes 1994.   video
Recuerdo.

El día que Pampita se coronó reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Pampita.
Fiesta.

Pampita estará en la FNE 2026: las fotos inéditas de cuando fue reina en Jujuy

La llegada de León XIV tendrá un feriado nacional
País.

Papa León XIV: el Gobierno confirmó el feriado nacional por su visita

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel