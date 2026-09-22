El día que Pampita se coronó reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Pampita reina de los estudiantes 1994.

Corría la Fiesta Nacional de los Estudiantes 1994 cuando candidatas de todo el país llegaban a Jujuy para la Elección Nacional. La elegida fue nada más y nada menos que Ana Carolina Ardohain, representante de La Pampa, que posteriormente se convertiría en la modelo top reconocida como "Pampita".

Pampita estará en la Elección Nacional de la FNE 2026. El evento tuvo lugar en el estadio 23 de Agosto y la joven pampeana tenía en número 1, con el que deleitó al jurado para quedarse con la corona de todos los estudiantes.

Pampita reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes Radicada en Santa Rosa, Pampita realizó una serie de pruebas y fue elegida como la representante de su provincia para viajar a Jujuy.

"Carolina Ardohain, una bella flor pampeana a la que no cuesta relacionar con la imagen del gaucho, señor del aire que ha poblado el país de tradiciones. Bella flor que nos recuerda el maravilloso aporte del inmigrante que hizo del esencial suelo aborigen un paraíso que hoy disfruta el paisano. Flor del dominio de los pájaros que en bandada buscan el celeste continente del sol, celebramos la gracia y simpatía de Ana Carolina, luminosa presencia que agradecemos a la provincia de La Pampa. Luce en todo su esplendor, la imagen primaveral de La Reina de los Estudiantes de La Pampa en esta pasarela que limitan los pájaros de colores creados por la fantasía de una provincia que ha encontrado los modos de rendir homenaje a la juventud, esa intransferible primavera de la vida. Ella es...Ana Carolina Ardohain y viene de La Pampa con su canto joven y lleno de belleza. Le brindamos admiración y le testimoniamos el afecto de una hospitalidad que esperamos no olvidará en toda su vida. El aplauso para Ana Carolina Ardohain de La Pampa", dijo el locutor del evento.

Minutos después de su coronación agradeció a la gente de Jujuy. "Me recibieron bárbaro, es una fiesta maravillosa", dijo muy emocionada. La vida de Pampita Nacida el 17 de enero de 1978 en General Acha, La Pampa, es una de las modelos y conductoras más reconocidas de la Argentina. Durante sus primeros años de vida se mudó varias veces hasta que se radicó en Santa Rosa, donde practicó ballet clásico desde los 9 años. Además de reina de los Estudiantes fue reina provincial del Trigo. Tras su llegada a Buenos Aires se convirtió en una de las modelos top a nivel nacional e internacional, pisando las pasarelas más importantes del mundo. Fue ganadora del Bailando por un Sueño y jurado del mismo programa. Tuvo su programa Pampita Online y condujo el Hotel de los Famosos por El Trece. Actualmente está en el Bailando 2023.

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