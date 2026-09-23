Ruta Nacional 66: Se registró un nuevo accidente cerca de la Federación Gaucha

Corte y desvío en la Ruta 66: recomiendan circular con precaución

Las primeras versiones marcaban que un automóvil chocó contra los elementos que reducen la calzada en la zona de obras de la Ruta 66, a la altura de Federación Gaucha. Por el accidnete la ruta había quedado con corte total y desvío por colectora.

El accidente se produjo en la noche del miercoles, después de las 21, en sentido Sur - Norte.

Corte y desvío en la Ruta 66: recomiendan circular con precaución Desde Seguridad Vial solicitaron a los conductores transitar con velocidad reducida y respetar las indicaciones del personal que se encuentra realizando la regulación del tránsito.

También recomendaron mantener una distancia apropiada de frenado y respetar las señalizaciones viales para evitar nuevos incidentes mientras se mantiene el operativo.

Por el momento, la información oficial no detalla las características del hecho vial ni si hubo personas heridas. Noticia en desarollo...

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