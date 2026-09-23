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23 de septiembre de 2026 - 18:52
Deportes.

Argentina alcanza las 50 medallas de oro en los Juegos Suramericanos

Argentina suma 198 medallas en el medallero de los Juegos Suramericanos y se mantiene segunda, detrás de Brasil, tras una nueva jornada de competencia.

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Por  Judith Girón
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La competencia se desarrolla en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con participación argentina en una amplia variedad de disciplinas. Los Juegos finalizarán el 26 de septiembre.

Cifuentes y Lorenzo, oro en tenis de mesa

Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo se consagraron campeones en el dobles masculino de tenis de mesa. La dupla argentina derrotó a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez por 3-2, con parciales de 3-11, 12-10, 13-11, 5-11 y 12-10. La conquista significó un nuevo oro para la delegación.

Más medallas en ciclismo de pista

El ciclismo de pista también tuvo una jornada destacada. Rubén Ramos y Marcos Méndez se quedaron con el oro en la prueba Madison, mientras que Natalia Vera y Lucas Vilar obtuvieron las medallas de plata en los respectivos Keirin femenino y masculino.

Además, Maribel Aguirre y Abril Garzón consiguieron el bronce en Madison femenino y Juan Rodríguez obtuvo otra medalla de bronce en Keirin.

Taekwondo sumó oros, platas y bronce

José Acuña ganó la medalla de oro en la categoría masculina de 58 a 68 kilos, luego de imponerse en la final ante un representante de Brasil.

También subieron al podio María Sepúlveda, plata en la categoría femenina de 49 a 57 kilos, e Ignacio Espínola, plata en la categoría masculina de menos de 58 kilos. Luca Impagnatiello consiguió el bronce en Kata individual masculino.

Tiro con arco también aportó al medallero

Argentina consiguió una medalla de plata en arco compuesto femenino, con González Briozzo, Cheffer y González, y otra plata en arco compuesto masculino, con Nelson Salinas, Iván Nikolajuk y Lucas Garcés.

En recurvo femenino por equipos, Alma Pueyo, María Giudice y Wanda Arca obtuvieron la medalla de bronce.

Argentina jugará la final de fútbol

La Selección argentina Sub-19 venció 1-0 a Perú en las semifinales y avanzó a la final por la medalla de oro. El único gol fue convertido por Santiago Espíndola a los 88 minutos, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

También hubo medallas en canotaje y atletismo

Matías Contreras ganó el bronce en canotaje slalom, en la prueba K1 Kayak Cross Contrarreloj.

En atletismo, Diego Lacamoire obtuvo la medalla de plata en los 1500 metros masculinos.

Argentina ya llegó a 50 oros

Con las últimas actuaciones, Argentina alcanzó la marca de 50 medallas de oro en estos Juegos Suramericanos. Entre las actuaciones destacadas de la competencia también se encuentra Daniela Arias, quien hizo historia al conseguir la primera medalla dorada de Argentina en esports, en EA FC individual femenino.

Medallero actualizado:

50 oros

54 platas

94 bronces

198 medallas en total

Argentina se mantiene segunda detrás de Brasil y continúa sumando podios en la recta final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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