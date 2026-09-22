Juegos Suramericanos 2026: Argentina se consolida en el segundo lugar del medallero

Tras la actividad del lunes, Argentina acumula 174 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , producto de 46 preseas doradas, 49 plateadas y 79 de bronce . De esta manera, la delegación nacional continúa ubicada en el segundo puesto de la clasificación general, cuando todavía restan cinco jornadas para que finalice el certamen continental.

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Brasil permanece en la cima del medallero, con un total de 194 medallas , distribuidas en 79 de oro, 63 de plata y 52 de bronce . Detrás aparece Argentina , mientras que Colombia ocupa el tercer lugar con 120 preseas , de las cuales 43 son doradas, 43 plateadas y 34 de bronce . Entre Brasil y Argentina existe una brecha de 33 medallas de oro , en tanto que la delegación argentina supera a la colombiana por una diferencia de tres primeros puestos.

Los equipos nacionales de rugby seven lograron quedarse con el título en las dos categorías disputadas. Entre las mujeres, Las Yaguaretés derrotaron con contundencia a Colombia por 33-5 en el partido decisivo y se llevaron la medalla dorada. El conjunto colombiano terminó segundo, mientras que Paraguay completó el podio con el bronce.

¡LAS YAGUARETÉS SON DORADAS! Así festejó la Selección Argentina de rugby seven el triunfo ante Colombia y la consagración en los Juegos Suramericanos. ¡FELICITACIONES! pic.twitter.com/xUXuIuvz5T

En el torneo masculino, Los Pumas 7’s también celebraron el campeonato luego de superar a Chile por 17-7 en la final. Los trasandinos finalizaron en el segundo puesto y Uruguay consiguió la tercera ubicación. Con estos encuentros, los seis resultados correspondientes a ambas ramas quedaron incorporados al registro oficial del medallero.

Más medallas para Argentina en lucha y gimnasia

¡ARSEN JULFALAKYAN CONSIGUIÓ LA MEDALLA DORADA EN LUCHA GRECORROMANA!



El medallista olímpico y campeón del mundo, que representa a nuestro país, se impuso en la final ante su par de colombia y se subirá a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/rU3Q4mu37o — TyC Sports (@TyCSports) September 21, 2026

En lucha grecorromana, Arsen Julfalakyan se consagró en la categoría masculina de hasta 77 kilogramos y aportó una nueva medalla de oro para la delegación argentina. Por su parte, en la división de hasta 97 kilos, Ricardo Gómez terminó en el segundo lugar y se quedó con la presea plateada.

La jornada también tuvo protagonismo argentino en la gimnasia de trampolín, aunque en este caso no hubo títulos. El equipo nacional consiguió dos medallas de plata en las pruebas de sincronizado masculino y sincronizado mixto, mientras que Valentina Podesta alcanzó el segundo puesto en la competencia individual femenina.

La gimnasia rítmica aportó varias preseas para la delegación argentina durante la jornada, todas correspondientes al tercer puesto. Celeste D’Arcangelo consiguió la medalla de bronce en tres especialidades: pelota, mazas y cinta. A su vez, Agostina Vargas también finalizó tercera, en este caso en la competencia de aro.

[DEPORTES] La argentina Valentina Podestá ganó la medalla de plata por gimnasia de trampolín en los Juegos Suramericanos.



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El ciclismo aportó otro bronce al medallero nacional

En el ciclismo de pista, el bronce quedó en manos de Julieta Benedetti, quien alcanzó el tercer lugar en el ómnium femenino. La colombiana Lina Hernández se consagró campeona y obtuvo el oro, mientras que la venezolana Verónica Abreu se ubicó segunda y se llevó la medalla de plata.

La clasificación general se establece en función de las medallas de oro obtenidas por cada delegación y, ante una eventual paridad, se toman en cuenta las preseas de plata y bronce. Con 46 campeonatos, Argentina continúa en el segundo lugar, por encima de Colombia, que suma 43 oros y se encuentra tres títulos dorados por debajo del conjunto nacional.

En la cima aparece Brasil, que consiguió establecer una distancia considerable con respecto al resto. La delegación brasileña acumula 79 medallas de oro, es decir, 33 más que Argentina al finalizar la actividad del lunes.

LUCAS VILAR obtuvo la MEDALLA DE BRONCE para ARGENTINA en velocidad masculino de ciclismo pista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.pic.twitter.com/hN6tgojTqT — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) September 22, 2026

Cuánto falta para el cierre de los Juegos Suramericanos

Las tres delegaciones que encabezan el medallero reúnen entre ellas 488 de las más de 900 medallas entregadas hasta ahora en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La competencia se desarrolla en distintas sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la presencia de 15 países y más de 4.000 atletas.

Los Juegos Suramericanos continuarán hasta el sábado 26 de septiembre, por lo que todavía quedan varias disciplinas por definir, entre ellas bádminton y fútbol. En este último deporte, la selección argentina Sub-19 ya consiguió el pasaje a las semifinales luego de igualar 1-1 frente a Venezuela.

Las competencias que aún deben disputarse podrían generar cambios en la clasificación del medallero, especialmente en la disputa por el segundo puesto entre Argentina y Colombia, que actualmente mantienen una diferencia de tres medallas doradas.

Argentina sostiene el segundo puesto del medallero general tras nueve jornadas

Juegos Suramericanos 2026: agenda de los atletas argentinos para el martes 22

Sede Rosario

9:00 - Arquería - Hipódromo Óvalo.

Esteban Silva

Matias Noriega

Damián Jajarabilla

María Giudice

Wanda Arca

Alma Pueyo

Nelson Salinas

Lucas Garces

Ivan Nikolajuk

Guillermina Gonzalez

Maria Gonzalez

Daniela Cheffer

9:00 - Badminton - ISEF N°11.

Perú vs. Argentina.

9:00 - Water Polo Femenino - Invencible Centro Acuático Provincial

Argentina vs Colombia.

11:30 - Tenis Dobles Femenino - Hipódromo Óvalo.

Paulina Franco y Catalina Delmas vs Luisina Giovannini y Jazmin Ortenzi.

13:00 - Tenis Dobles Mixto - Hipódromo Óvalo.

Luciano Ambrogi y Luciana Moyano vs Sarah Nita y Aydan Gomez.

15:00 - Vóley Masculino - Estadio Cubierto Claudio Newell

Argentina vs Colombia.

16:30 - Water Polo Masculino - Invencible Centro Acuático Provincial

Argentina vs Colombia.

18:00 - Water Polo Femenino - Invencible Centro Acuático Provincial

Perú vs Argentina.

Sede Santa Fe

9:00 a 20:10 - Atletismo - Atletismo CARD.

Matias Reynaga

Franco Preidon

Maria Lamboglia

Guillermina Cossio

Lucas Villegas

Tomás Mondino

Tomás Villegas

Agustin Carril

Nelida Peñaflor

Eva Luna

Agustín Pinti

Elian Larregina

Megan Powell

9:30 a 10:46 - Remo - Club de Niños Manuel Belgrano

Clara Galfre

Santiago Ferrer

Evelyn Silvestro

Agustin Scenna

Santino Menin

Katia Baluzzo

13:30 - Hockey Masculino - Estadio ASH

Argentina vs Chile.

15:45 - Hockey Femenino - Estadio ASH

Argentina vs Chile.

19:30 - Handball Masculino - Invencible Santa Fe.

Argentina vs Paraguay.

Sede Rafaela

11:05 a 20:08 - Ciclismo - Invencible Velódromo.