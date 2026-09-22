Juegos Suramericanos 2026: Argentina se consolida en el segundo lugar del medallero

Tras la actividad del lunes, Argentina acumula 174 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, producto de 46 preseas doradas, 49 plateadas y 79 de bronce. De esta manera, la delegación nacional continúa ubicada en el segundo puesto de la clasificación general, cuando todavía restan cinco jornadas para que finalice el certamen continental.
Brasil permanece en la cima del medallero, con un total de 194 medallas, distribuidas en 79 de oro, 63 de plata y 52 de bronce. Detrás aparece Argentina, mientras que Colombia ocupa el tercer lugar con 120 preseas, de las cuales 43 son doradas, 43 plateadas y 34 de bronce. Entre Brasil y Argentina existe una brecha de 33 medallas de oro, en tanto que la delegación argentina supera a la colombiana por una diferencia de tres primeros puestos.
Argentina se quedó con los dos oros del rugby seven
Los equipos nacionales de rugby seven lograron quedarse con el título en las dos categorías disputadas. Entre las mujeres, Las Yaguaretés derrotaron con contundencia a Colombia por 33-5 en el partido decisivo y se llevaron la medalla dorada. El conjunto colombiano terminó segundo, mientras que Paraguay completó el podio con el bronce.
En el torneo masculino, Los Pumas 7’s también celebraron el campeonato luego de superar a Chile por 17-7 en la final. Los trasandinos finalizaron en el segundo puesto y Uruguay consiguió la tercera ubicación. Con estos encuentros, los seis resultados correspondientes a ambas ramas quedaron incorporados al registro oficial del medallero.
Más medallas para Argentina en lucha y gimnasia
En lucha grecorromana, Arsen Julfalakyan se consagró en la categoría masculina de hasta 77 kilogramos y aportó una nueva medalla de oro para la delegación argentina. Por su parte, en la división de hasta 97 kilos, Ricardo Gómez terminó en el segundo lugar y se quedó con la presea plateada.
La jornada también tuvo protagonismo argentino en la gimnasia de trampolín, aunque en este caso no hubo títulos. El equipo nacional consiguió dos medallas de plata en las pruebas de sincronizado masculino y sincronizado mixto, mientras que Valentina Podesta alcanzó el segundo puesto en la competencia individual femenina.
La gimnasia rítmica aportó varias preseas para la delegación argentina durante la jornada, todas correspondientes al tercer puesto. Celeste D’Arcangelo consiguió la medalla de bronce en tres especialidades: pelota, mazas y cinta. A su vez, Agostina Vargas también finalizó tercera, en este caso en la competencia de aro.
El ciclismo aportó otro bronce al medallero nacional
En el ciclismo de pista, el bronce quedó en manos de Julieta Benedetti, quien alcanzó el tercer lugar en el ómnium femenino. La colombiana Lina Hernández se consagró campeona y obtuvo el oro, mientras que la venezolana Verónica Abreu se ubicó segunda y se llevó la medalla de plata.
La clasificación general se establece en función de las medallas de oro obtenidas por cada delegación y, ante una eventual paridad, se toman en cuenta las preseas de plata y bronce. Con 46 campeonatos, Argentina continúa en el segundo lugar, por encima de Colombia, que suma 43 oros y se encuentra tres títulos dorados por debajo del conjunto nacional.
En la cima aparece Brasil, que consiguió establecer una distancia considerable con respecto al resto. La delegación brasileña acumula 79 medallas de oro, es decir, 33 más que Argentina al finalizar la actividad del lunes.
Cuánto falta para el cierre de los Juegos Suramericanos
Las tres delegaciones que encabezan el medallero reúnen entre ellas 488 de las más de 900 medallas entregadas hasta ahora en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La competencia se desarrolla en distintas sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la presencia de 15 países y más de 4.000 atletas.
Los Juegos Suramericanos continuarán hasta el sábado 26 de septiembre, por lo que todavía quedan varias disciplinas por definir, entre ellas bádminton y fútbol. En este último deporte, la selección argentina Sub-19 ya consiguió el pasaje a las semifinales luego de igualar 1-1 frente a Venezuela.
Las competencias que aún deben disputarse podrían generar cambios en la clasificación del medallero, especialmente en la disputa por el segundo puesto entre Argentina y Colombia, que actualmente mantienen una diferencia de tres medallas doradas.
Argentina sostiene el segundo puesto del medallero general tras nueve jornadas
Juegos Suramericanos 2026: agenda de los atletas argentinos para el martes 22
Sede Rosario
9:00 - Arquería - Hipódromo Óvalo.
- Esteban Silva
- Matias Noriega
- Damián Jajarabilla
- María Giudice
- Wanda Arca
- Alma Pueyo
- Nelson Salinas
- Lucas Garces
- Ivan Nikolajuk
- Guillermina Gonzalez
- Maria Gonzalez
- Daniela Cheffer
9:00 - Badminton - ISEF N°11.
9:00 - Water Polo Femenino - Invencible Centro Acuático Provincial
11:30 - Tenis Dobles Femenino - Hipódromo Óvalo.
- Paulina Franco y Catalina Delmas vs Luisina Giovannini y Jazmin Ortenzi.
13:00 - Tenis Dobles Mixto - Hipódromo Óvalo.
- Luciano Ambrogi y Luciana Moyano vs Sarah Nita y Aydan Gomez.
15:00 - Vóley Masculino - Estadio Cubierto Claudio Newell
16:30 - Water Polo Masculino - Invencible Centro Acuático Provincial
18:00 - Water Polo Femenino - Invencible Centro Acuático Provincial
Sede Santa Fe
9:00 a 20:10 - Atletismo - Atletismo CARD.
- Matias Reynaga
- Franco Preidon
- Maria Lamboglia
- Guillermina Cossio
- Lucas Villegas
- Tomás Mondino
- Tomás Villegas
- Agustin Carril
- Nelida Peñaflor
- Eva Luna
- Agustín Pinti
- Elian Larregina
- Megan Powell
9:30 a 10:46 - Remo - Club de Niños Manuel Belgrano
- Clara Galfre
- Santiago Ferrer
- Evelyn Silvestro
- Agustin Scenna
- Santino Menin
- Katia Baluzzo
13:30 - Hockey Masculino - Estadio ASH
15:45 - Hockey Femenino - Estadio ASH
19:30 - Handball Masculino - Invencible Santa Fe.
Sede Rafaela
11:05 a 20:08 - Ciclismo - Invencible Velódromo.
- Guadalupe Diaz
- Natalia Vera
- Valentina Mendez
- Tomas Moyano
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