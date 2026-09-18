Los árbitros jujeños, clave en el debut de los esports en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina de Valorant derrotó a Chile por 2 a 1 en la final disputada en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se quedó con la medalla de oro. Los esports hicieron su debut oficial dentro del programa competitivo , con Valorant, League of Legends y FIFA entre los videojuegos elegidos para esta primera experiencia.

Entre los protagonistas estuvieron los jujeños Luis Pérez y Mariano Mercado Allende, árbitros de esports, quienes relataron cómo se vivió desde adentro una competencia que reunió a los principales representantes de la región.

Luis Pérez destacó la magnitud que alcanzó el debut de los deportes electrónicos dentro de los Juegos Suramericanos. “La verdad que pasó de todo, fue incluso más grande de lo que esperamos . Venimos hace mucho tiempo tratando de incluirlo en estos circuitos deportivos que sabemos que son muy importantes para nuestro país y para toda la región”.

Pérez remarcó también la emoción que significó ver a los esports incorporados como una disciplina dentro de una competencia organizada por Odesur. “Ver debutar ahí a los deportes electrónicos como una disciplina más, acompañada por todo Odesur, el acompañamiento de los jugadores, la gente que fue a acompañar, la verdad que fue emocionante ”.

Luis Pérez en los Juegos Suramericanos de los esports

Argentina consiguió medallas en las distintas disciplinas en competencia. Según detalló Pérez, hubo dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. Entre los resultados mencionó la medalla dorada de Dani Arias, el bronce de Lauti Subiría, la plata de Bruno Leff en simuladores de automovilismo y el título del equipo argentino de Valorant. “El equipo de Valorant ganó una final súper ajustada con Chile, un estadio que explotó. Fue muy bueno ver cómo han llegado los deportes electrónicos para quedarse”.

Cómo se arbitra una competencia de esports

El arbitraje también tuvo un rol fundamental durante las competencias. Pérez explicó que cada videojuego tiene reglamentos y dinámicas diferentes. “En el desarrollo mismo vos tenés la parte previa, el desarrollo y el reglamento. Tenés cuánto tiempo se juega, qué modo se juega, cómo se hace el draft, cuándo se hacen las pausas. Cada juego tiene su detalle”.

Como ejemplo mencionó lo ocurrido en Assetto Corsa, donde los árbitros debieron revisar distintas maniobras en las carreras. “Los árbitros de oficio empezaron a revisar cada una de las carreras y se veía que siempre buscaba la forma de perjudicar a alguien en la carrera”.

En este tipo de videojuegos, el trabajo arbitral se asemeja al de los comisarios deportivos en el automovilismo. “Depende del juego cómo interactúa un árbitro. En este caso, comisario, porque son simuladores de auto, pero básicamente esa es de alguna forma la función que tiene el árbitro dentro de los esports”.

El desafío de mantener la neutralidad

Por su parte, Mariano Mercado Allende explicó que una de las principales dificultades es controlar las emociones durante las competencias, especialmente cuando Argentina está en juego. “Creo que eso fue lo más difícil de manejar, el tema de las emociones, mantenerse neutral. Sobre todo creo que lo más importante es que las dos jugadoras o jugadores se sientan cómodos”.

Árbitros jujeños protagonistas en los Juegos Suramericanos de los esports

También detalló cuáles son algunas de las cuestiones que debe controlar un árbitro. “Se tiene que ver mucho el tema del respeto hacia el rival, que no haya un exceso en el festejo, por ejemplo de un gol, que no se le grite en la cara, que no haya una falta de respeto mayor”.

A eso se suman los controles técnicos para evitar ventajas indebidas. “Que no haya un mando que tenga cierta ventaja, con un software o lo que sea, y tercero que se tengan las condiciones necesarias para ambas partes para que se pueda jugar el partido”.

Hacks, controles y sanciones

Mercado Allende explicó además qué sucede cuando se detectan trampas o programas externos. “Si hay trampas, hacks, el mismo juego te lo detecta y en el caso de Valorant, por ejemplo, te tira la partida. Se dice ‘hacker detectado’ y se va a reiniciar la partida”.

En competencias presenciales de fútbol virtual, el control incluye también los mandos utilizados por los jugadores. “Hay mandos especializados para hacer trampa, por eso tenés que dar mandos avalados por la organización”.

Las sanciones pueden ir desde advertencias hasta la expulsión de integrantes del cuerpo técnico. “La primera es advertencia, la segunda también un poco más fuerte y la tercera ya directamente se lo baja del lugar donde tendría que estar”.

Además, explicó que los coaches solamente pueden intervenir en momentos determinados. “Se puede coachar en tiempos muertos, en pausas. No se puede coachar durante el partido porque es como que alguien te está dictando y te dice qué es lo que no estás viendo”.

Para Pérez, la experiencia tuvo una fuerte carga emocional por tratarse del debut de los esports en este nivel de competencia. “Las dos finales argentinas fueron una locura. Tampoco poder gritar los goles, andar golpeando el bombo, que es lo que uno se muere de ganas”.

El árbitro señaló que detrás del logro hubo años de trabajo para conseguir mayor reconocimiento para los deportes electrónicos. “Éramos un grupo casi de 18 personas que somos gente que viene promocionando los esports. Fue una explosión, una locura. Yo vengo ocho años laburando por ver esto y se logró”.

De Santa Fe a Arabia Saudita

Tras su participación en los Juegos Suramericanos, Pérez confirmó que tendrá un nuevo desafío internacional. El árbitro acompañará a Lucas y Gabriel en la FIFA World Cup de fútbol mobile que se disputará en Yeda, Arabia Saudita. “Me confirmó la gente de AFA que yo los voy a acompañar a ellos, así que va a ser un gusto acompañarlos”.

Finalmente, Pérez destacó la importancia de seguir generando oportunidades para los jóvenes vinculados a los esports en distintos puntos de Jujuy. “No se trata de la geografía o el lugar donde estamos, sino que hay que seguir haciendo y seguir dando oportunidades. Me parece que eso es lo más importante”.