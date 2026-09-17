Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Argentina llegó a las 88 medallas y sigue segunda

Durante la jornada del miércoles de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , la representación de Argentina consiguió incorporar 24 nuevas preseas , producto de siete medallas de oro, siete de plata y diez de bronce . De esta manera, luego de cuatro días de competencia, la delegación nacional acumula 88 medallas en total.

Puntualmente, la vitrina se conforma con 29 medallas de oro, 23 de plata y 36 de bronce . Con estos números, Argentina mantiene el segundo puesto en el medallero , mientras que Brasil continúa al frente de la clasificación.

Brasil continúa liderando la clasificación con un total de 104 medallas , conformadas por 37 de oro, 37 de plata y 30 de bronce, luego de haber incorporado otras 29 preseas durante la jornada.

Entre ambas delegaciones existe una brecha de 16 medallas . En el tercer escalón aparece Colombia , con 66 preseas: 26 doradas, 23 plateadas y 17 de bronce. Por su parte, Venezuela consiguió superar a Chile y quedarse con el cuarto puesto debido a su ventaja en cantidad de oros, con 12 frente a 11. Sin embargo, el conjunto trasandino cuenta con un mayor número de medallas acumuladas, 41 contra 38.

El oro llegó de la mano de siete disciplinas distintas

Entre las actuaciones que terminaron en medalla de oro sobresalió la de Santino Basaldella, que se quedó con el primer puesto en la prueba técnica masculina de Stand Up Paddle, competencia en la que el peruano Itzel Delgado consiguió la presea plateada. A su vez, Catalina Serio alcanzó el título en la prueba individual femenina de Pentatlón moderno, mientras que Mara Kucharski se consagró en el skeet femenino de Tiro.

La gimnasia artística volvió a aportar resultados destacados para la delegación argentina. Julieta Lucas se quedó con el primer lugar en las competencias femeninas de suelo y barras asimétricas, mientras que también consiguió la medalla de plata en viga de equilibrio.

En esgrima, Argentina alcanzó el título en la modalidad de sable masculino por equipos, escoltada por Brasil y Venezuela, que completaron el podio. Además, la delegación nacional sumó otra medalla de oro en Valorant masculino.

Siete medallas de plata

Entre las medallas de plata conseguidas por la delegación argentina, Ken Kuwada alcanzó el segundo lugar en los 10.000 metros eliminación de Patín velocidad. El mismo resultado obtuvo Santino Menin en la prueba masculina de single ligero de Remo, donde finalizó por detrás del uruguayo Felipe Klüver. A su vez, Federico Gil se quedó con la presea plateada en la competencia masculina de skeet.

María Estoco consiguió el segundo puesto en la prueba de barras asimétricas de gimnasia artística. En natación, Malena Santillán, representante de Unión, finalizó como escolta de la brasileña Gabrielle Roncatto en los 400 metros libre y completó el podio junto a Beatriz Pimentel. Por último, la delegación nacional sumó otra medalla de plata en la posta mixta 4x100 metros combinados, competencia en la que Brasil se quedó con el primer lugar.

El bronce se repartió entre diez disciplinas diferentes

El boxeo dejó tres nuevas medallas de bronce para la delegación argentina, obtenidas por Tatiana Flores, Santiago Tulián y Enzo Gallardo. A ellas se sumaron otras dos preseas de la gimnasia artística, con Fila Dalinger e Ivo Chiapponi como representantes en esta categoría.

En remo, el cuarteto masculino de cuatro sin timonel cruzó la meta en el tercer lugar en la Laguna Setúbal. Por su parte, Ignacio Arias consiguió el bronce en Stand Up Paddle, mientras que Tiago Muñoz alcanzó la misma posición en la prueba individual de Triatlón.

La nómina de medallistas de bronce también incluyó a Santiago Grassi, quien finalizó tercero en los 50 metros libre, competencia que tuvo como ganador al brasileño Pedro Silva. Finalmente, Gabriel Crespi y Candela Molina completaron la cosecha argentina con el tercer puesto en petanca mixta.

Bolivia y Guyana sumaron sus primeras medallas de la competencia

Bolivia y Guyana consiguieron sus primeras medallas en los Juegos Suramericanos gracias a las actuaciones de Sergio López y Emmanuel Pompey, respectivamente, quienes alcanzaron el tercer puesto en sus respectivas competencias de boxeo. Con estas preseas, ambas delegaciones se ubican en el undécimo lugar de la tabla general, que comparten con la misma posición.

En los puestos siguientes de la clasificación aparece Perú, que ocupa la sexta posición con 26 medallas, seguido por Ecuador, séptimo con 21 preseas. Uruguay, con tres títulos obtenidos, escaló hasta el octavo lugar, mientras que Paraguay se encuentra noveno con un total de 12 medallas. El grupo de las diez mejores delegaciones lo completa Panamá, que suma cuatro preseas.