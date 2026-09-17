Lionel Messi volvió a festejar con Inter Miami: venció a Cruz Azul y ganó la Campeones Cup

El Inter Miami de Lionel Messi le ganó 2-0 a Cruz Azul y se consagró en la Campeones Cup.

El Inter Miami de Lionel Messi se impuso por 2-0 ante Cruz Azul de México en el Nu Stadium y conquistó el trofeo de la Campeones Cup . El conjunto estadounidense había accedido a la definición luego de consagrarse campeón de la MLS en la temporada anterior.

El encargado de romper el cero fue el capitán argentino , aunque lo hizo de una manera poco frecuente a lo largo de su carrera. Tras un centro enviado por Luis Suárez , la Pulga apareció en el área y marcó de cabeza para poner el 1-0.

Ya en el complemento, Casemiro volvió a aprovechar una jugada de pelota parada para convertir y ampliar la diferencia en favor del conjunto dirigido por el Kily González. Con este triunfo, Inter Miami alcanzó su cuarto trofeo desde la llegada de Messi .

El encuentro también tuvo un significado particular para el club, ya que el flamante Nu Stadium albergó por primera vez una final por un título. De todos modos, se trató de una competencia que no es considerada oficial por la FIFA , de acuerdo con lo establecido en sus estatutos.

Lionel Messi y su título 47

Este detalle también se suma a la extensa colección de trofeos de la Pulga, que con la consagración en la Campeones Cup alcanzó su título número 47 como futbolista profesional.

Messi to Casemiro!



These two link up again for Casemiro's fourth goal in five games and @InterMiamiCF leads Cruz Azul 2-0 in @CampeonesCup. pic.twitter.com/HoHuHTyEMQ — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2026

Además, Leo llegó a los 100 goles con la camiseta de Inter Miami, apenas tres años después de su desembarco en el fútbol de Estados Unidos. Así, el capitán de la Selección argentina cerró una jornada especialmente significativa, marcada por varios motivos para festejar.

Qué es la Campeones Cup

La Campeones Cup es un certamen que se juega todos los años en América del Norte y reúne a los campeones de las dos principales ligas de la región: el ganador de la MLS Cup de la temporada previa y el vencedor del Campeón de Campeones de la Liga MX. La competencia nació en 2018, a partir de un acuerdo entre ambas ligas, y suele desarrollarse durante el mes de septiembre.

A diferencia de otras competencias internacionales que se disputan en la zona, la Campeones Cup no está bajo la organización de la Concacaf. Además, según lo establecido en los estatutos de la FIFA, el partido es considerado de carácter amistoso.

Más allá de su consideración dentro del ámbito internacional, el encuentro define un trofeo propio del certamen y se disputa a una sola instancia. Por lo tanto, el equipo que se impone en el partido es el que se queda con el título.

En la presente edición, Inter Miami llegó como campeón vigente de la MLS Cup, mientras que Cruz Azul aseguró su participación tras consagrarse en el Campeón de Campeones de la Liga MX.