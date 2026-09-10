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10 de septiembre de 2026 - 17:05
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Victoria Granatto y su polémica frase sobre Messi: "Me sacaron de contexto"

Luego de la consagración de Las Leonas en el Mundial, Victoria Granatto fue duramente criticada por sus dichos sobre el saludo de Lionel Messi al equipo. Los detalles, en la nota.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Victoria Granatto y su polémica frase sobre Messi: “Me sacaron de contexto”. 

La consagración de Las Leonas como campeonas del mundo quedó envuelta en una inesperada polémica. Victoria Granatto fue cuestionada por una frase sobre Lionel Messi y, después de las críticas que recibió, decidió romper el silencio y hacer su descargo en redes sociales.

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Victoria Granatto y su polémica frase sobre Messi: “Me sacaron de contexto”

Victoria Granatto habló sobre el saludo de Lionel Messi a Las Leonas y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión: “A mí me molesta, perdón. Yo, todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi”. Luego destacó la importancia de las históricas del hockey: “Nuestra historia es mucho más grande”.

Luego de la polémica, Granatto restringió el acceso a su cuenta de Instagram y utilizó la red social para hacer su descargo y aclarar la situación.

“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras”, aseguró Granatto. Luego explicó el motivo de su descargo: “Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”.

Granatto explicó qué quiso expresar con su frase y destacó el lugar de las referentes del hockey. “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas”, aseguró.

Además, remarcó: “Me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”.

Mientras crecían las críticas, sus seguidores salieron en defensa de Granatto y buscaron poner el foco en la reivindicación de las figuras del hockey argentino.

En ese sentido, la jugadora sostuvo: “Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más”. Y añadió: “Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”.

Vicky también habló sobre las críticas que alcanzaron a otras integrantes de Las Leonas y dejó en claro que sus dichos fueron personales: “Mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”.

La historia de Vicky Granatto, la referente de Las Leonas

Con 35 años, Victoria Granatto forjó una extensa trayectoria en el hockey argentino y se convirtió en una de las referentes que Santa Bárbara aportó a Las Leonas. Su recorrido nació en el club de Gonnet y estuvo marcado por el deporte, la familia y un vínculo que se mantuvo a lo largo de toda su carrera, hasta alcanzar el máximo nivel internacional.

Para Vicky Granatto, el hockey siempre fue mucho más que un deporte. La disciplina forma parte de su identidad familiar y de una historia que compartió junto a sus hermanas, Mariquena, María José y Delfina, con quienes dedicó buena parte de su vida a esta pasión.

Victoria Granatto y sus hermanas crecieron en Florencio Varela y comenzaron su formación en el hockey en el Círculo Universitario de Quilmes. Cuando la actividad dejó de funcionar en esa institución, la familia tuvo que buscar un nuevo club para que las cuatro pudieran continuar entrenándose.

A comienzos de 2003, empezaron los viajes desde Florencio Varela hasta Gonnet para entrenarse en Santa Bárbara. La distancia no fue un impedimento y, un año más tarde, en 2004, los Granatto decidieron mudarse a La Plata.

A partir de entonces, Santa Bárbara se convirtió en un lugar central para Vicky y su familia. Allí construyó buena parte de su carrera y vivió uno de sus momentos más significativos en 2015, cuando compartió el equipo principal del club junto a sus tres hermanas en el torneo Metropolitano femenino de Primera División.

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