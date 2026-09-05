Miss Mundo: el vestido de Alina Akselrad con el rostro de Lionel Messi que sorprendió en Vietnam

Un vestido cubierto con imágenes de Lionel Messi se convirtió en uno de los detalles más llamativos de la participación argentina en la final de Miss Mundo 2026. Alina Luz Akselrad apareció en la pasarela con un diseño inspirado en el capitán de la Selección Argentina, durante la presentación regional de América y el Caribe.

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La gala se realizó este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, una ciudad costera del sur de Vietnam, donde representantes de distintos países participaron de la definición de la edición 72 del certamen.

El vestido que lució Akselrad fue creado especialmente para la ocasión por el modisto argentino Aurelio Martínez. La prenda se destacó por llevar diferentes imágenes del rostro de Lionel Messi, una figura que ocupa un lugar central en la cultura futbolística argentina.

Martínez había mostrado el diseño antes de la gala a través de sus redes sociales y expresó su emoción por ver la creación terminada sobre la pasarela internacional.

La elección de Messi como protagonista del vestido permitió llevar a uno de los principales símbolos del deporte argentino a un escenario seguido por representantes y espectadores de diferentes partes del mundo.

El fútbol, nuevamente presente en la trayectoria de Akselrad

No es la primera vez que Alina Luz Akselrad recurre a una figura emblemática del fútbol argentino durante una competencia internacional de belleza.

En 2021, cuando participó de Miss Universo, la cordobesa había presentado un traje alegórico inspirado en Diego Armando Maradona durante una de las instancias preliminares del certamen, realizado en Florida, Estados Unidos.

En aquella oportunidad, la propuesta incluía elementos vinculados con la Selección Argentina, una pelota y una imagen del histórico futbolista.

El nuevo homenaje, esta vez dedicado a Messi, vuelve a utilizar el fútbol como una forma de expresar parte de la identidad argentina en una competencia internacional.

Su proyecto en Belleza con Propósito

Más allá de la pasarela, Akselrad llegó a Miss Mundo con una iniciativa social vinculada a la infancia. La representante argentina participó en la categoría Belleza con Propósito con un proyecto que busca resignificar los juguetes con forma de armas.

La propuesta plantea transformar esos objetos en mobiliario destinado al Hospital de Niños de Córdoba. El objetivo es convertir elementos asociados simbólicamente con la violencia en objetos útiles para un espacio dedicado a la atención infantil.

Akselrad es comunicadora, actriz, escritora y entrenadora de oratoria, y su participación en el certamen incluyó tanto las instancias vinculadas con la competencia como la presentación de este proyecto social.

República Dominicana se quedó con la corona

La gran ganadora de Miss Mundo 2026 fue Joheirry Mola, representante de República Dominicana, quien obtuvo la segunda corona para su país en la historia del certamen.

La primera había llegado en 1982, cuando Mariasela Álvarez fue consagrada Miss Mundo. El triunfo de Mola significó así el regreso de la corona al país después de 44 años.

El segundo lugar fue para Elisabeth Reynés, de España, mientras que Malasia completó el podio.

La competencia atravesó diferentes etapas eliminatorias hasta llegar a la definición, con pruebas como Belleza con Propósito, Multimedia, Head-to-Head, Top Model, Talento y Deportes, además de la participación del voto popular en distintas instancias.

Aunque Argentina no logró quedarse con la corona, la presencia de Akselrad dejó una imagen particular en la final: un vestido que llevó el rostro de Messi a la pasarela de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.