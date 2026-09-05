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5 de septiembre de 2026 - 12:04
Policiales.

Incendio en parque de diversiones de Alto Comedero: dos hermanos continúan internados

Un menor murió tras el incendio de un carromato. Sus dos hermanos siguen internados en el Materno Infantil. El MPA investiga las causas del siniestro.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Hospital Materno Infantil de Jujuy

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De acuerdo a fuentes oficiales del MPA dos de los hermanos del menor fallecido en el incendio en el parque de diversiones, continúan internados en el Hospital Materno Infantil y están fuera de peligro. En este hecho que se investiga, un menor falleció tras el incendio de un carromato en Jujuy.

Dos hermanos permanecen internados

Como consecuencia del incendio, una de las menores sufrió quemaduras, mientras que otro de los hermanos fue asistido por inhalación de humo. Ambos permanecen internados en el Hospital Materno Infantil y, según la información disponible, evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro.

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El MPA investiga lo ocurrido

La causa está a cargo del fiscal Aldo Lozano, quien dispuso las medidas necesarias para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Los peritos del MPA realizaron tareas en el lugar del incendio con el objetivo de reunir elementos que permitan determinar el origen del fuego y reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Por el momento, la hipótesis de una falla eléctrica aparece como una de las líneas de investigación, aunque las autoridades deberán aguardar los resultados de las pericias antes de establecer oficialmente las causas del incendio.

La muerte del menor y la internación de sus dos hermanos generaron profunda preocupación, mientras la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias que rodearon el trágico episodio.

Que sucedió en el parque de diversiones

En la noche de este viernes, se registró un incendio en el sector de un parque de diversiones ubicado sobre la Ruta N.º 9. Según las primeras informaciones que se pudieron conocer, el fuego habría afectado un vagón de juegos instalado en el mismo.

Con el incendio en desarrollo, uno de los familiares habrá logrado retirar a los menores del lugar. Posteriormente, se conoció que el padre del niño fallecido, quien trabajaría como maquinista en el parque, se encontraba junto a sus tres hijos en el carromato donde estarían residiendo.

Hospital Snopek de Alto Comedero (Archivo)

Hospital Snopek de Alto Comedero (Archivo)

El hombre habría advertido que el carromato comenzaba a incendiarse. Ante la emergencia, habría logrado rescatar a sus tres hijos, aunque uno de ellos, de apenas 2 años, habría sufrido lesiones de extrema gravedad. En medio de la desesperación, un familiar habría trasladado inicialmente al niño por sus propios medios hasta el Hospital Carlos Snopek, donde los profesionales habrían constataron la gravedad de las lesiones provocadas por el fuego. Debido al estado crítico que presentaba, los médicos dispusieron su derivación urgente al Hospital Materno Infantil, traslado que se concretó en una ambulancia y con acompañamiento de personal sanitario.

Al ingresar al Hospital Materno Infantil, los profesionales habrían determinaron que presentaba quemaduras que comprometían más del 80% de la superficie corporal, por lo que habría sido trasladado directamente al quirófano para recibir atención especializada. Sin embargo, la gravedad de las lesiones había comprometido seriamente sus posibilidades de recuperación. Según se pudo conocer que por las graves quemaduras, el menor posteriormente falleció.

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