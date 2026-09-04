Salta: se incendió un tractor en medio de la Ruta Nacional 16

Se incendió un tractor a la vera de la ruta.

Efectivos de los Bomberos Voluntarios “8 de Agosto” intervinieron ante el incendio de un tractor que circulaba por la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 628. El operativo permitió controlar y extinguir las llamas que afectaban al vehículo.

De acuerdo con lo informado por medios locales, las intensas ráfagas de viento habrían contribuido a la rápida propagación del fuego, provocando que el tractor quedara envuelto en llamas en cuestión de minutos.

La intervención de los bomberos permitió evitar que el incendio alcanzara la tolva que era remolcada por el tractor. El episodio dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas heridas.

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