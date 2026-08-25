Una mujer murió luego de caer de un tractor en Jujuy

Una joven de 22 años falleció luego de sufrir un accidente mientras realizaba tareas rurales en la localidad de La Ovejería en Jujuy

Una joven trabajadora rural murió luego de sufrir un accidente mientras realizaba tareas en una zona rural de La Ovejería ( San Antonio-Jujuy)

La víctima, una joven de 22 años, se encontraba trabajando junto a otras personas cuando, por circunstancias que son investigadas, cayó desde un acoplado que era trasladado por un tractor. Tras el hecho, personal de emergencia llegó al lugar y constató la gravedad de la situación. Pese a la asistencia recibida, la joven falleció.

El hecho ocurrió durante una jornada laboral rural De acuerdo con la información conocida, el accidente ocurrió mientras la víctima participaba de tareas propias del ámbito rural. Según los primeros datos de la investigación, la joven habría caído desde el acoplado que era transportado por un tractor. A partir de allí se inició una investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro.

El lugar fue intervenido por personal policial y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.

Investigación para determinar las circunstancias Tras el fallecimiento de la joven, se realizaron las tareas correspondientes para establecer la mecánica del accidente. Los investigadores trabajan sobre distintos elementos para determinar qué ocurrió en el momento de la caída y las condiciones en las que se desarrollaba la actividad rural. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la investigación.

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