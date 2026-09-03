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3 de septiembre de 2026 - 13:18
Jujuy.

Conflicto en ADEP: proclamación, incidentes y denuncias después de las elecciones de CTERA

La Lista Celeste Violeta se adjudicó el triunfo y denunció agresiones. Hubo cuestionamientos sobre el proceso electoral y reclamaron el escrutinio.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Según detallaron, los efectivos solicitaron a las personas presentes que liberaran parte de la calle, ya que la circulación se encontraba completamente interrumpida. En ese contexto se produjeron incidentes y la Policía intervino para separar a los sectores enfrentados. Tres efectivos resultaron con lesiones leves.

Cabe mencionar que durante el día circularon cuestionamientos sobre el desarrollo de las elecciones. Estas versiones fueron difundidas por sectores gremiales opositores.

Este jueves, representantes de la Lista Celeste Violeta brindaron una conferencia de prensa para explicar su versión de lo ocurrido. Participaron Silvia Vélez; las referentes nacionales de CTERA Angélica Graciano y Florencia Riccheri; y Gabriel Jáuregui, apoderado de la lista en Jujuy.

Vélez en diálogo con TodoJujuy sostuvo que la Lista Celeste Violeta obtuvo la mayor cantidad de votos en la provincia y también se impuso a nivel nacional. Según explicó, en Jujuy funcionaron nueve mesas distribuidas entre La Quiaca y Ledesma.

La dirigente señaló que los fiscales de cada lista recibieron las actas correspondientes y transmitieron los resultados provisorios. De acuerdo con su explicación, los integrantes de la Celeste Violeta se dirigieron posteriormente a la sede de ADEP para esperar la proclamación. “Nosotros ya sabíamos que habíamos ganado en la provincia”, afirmó Vélez. También sostuvo que los incidentes comenzaron después de que el presidente de la Junta Electoral comunicara el resultado en la puerta del sindicato.

La referente calculó que la diferencia habría sido de entre 50 y 70 votos, aunque aclaró que se trataba del escrutinio provisorio. Además, indicó que el padrón estaba integrado por aproximadamente 3.800 docentes, incluidos jubilados.

Denunciaron agresiones después de la proclamación

Angélica Graciano, apoderada nacional de la Lista Celeste Violeta, afirmó que los episodios se produjeron mientras la Junta Electoral comunicaba los resultados.

Graciano y Riccheri también denunciaron haber sufrido empujones, golpes y tirones de cabello cuando intentaron acercarse al lugar. Ambas cuestionaron la presencia de personas vinculadas con organizaciones políticas durante los incidentes. “Las diferencias no se dirimen a golpes”, expresó Graciano, quien calificó lo ocurrido como una situación “inesperada” y “desproporcionada”.

Por su parte, Vélez describió lo sucedido como un episodio de “violencia inusitada” y aseguró que integrantes de su espacio se ubicaron en la vereda de enfrente mientras se desarrollaban los enfrentamientos.

Qué dijeron sobre el proceso electoral

Gabriel Jáuregui explicó que se trató de una elección nacional de CTERA y que las urnas deberán ser remitidas a la Junta Electoral Nacional. Según manifestó, en Jujuy solamente se realizó un recuento provisorio a partir de las nueve mesas habilitadas.

El apoderado aseguró que las urnas llegaron “completas, selladas y firmadas por los presidentes de mesa”. Añadió que cualquier planteo o impugnación deberá ser analizado por las autoridades electorales nacionales.

Desde la Celeste Violeta también rechazaron los cuestionamientos relacionados con el padrón y las urnas utilizadas en establecimientos educativos. Jáuregui sostuvo que el procedimiento había sido informado previamente y atribuyó parte de las dificultades a información difundida por otros sectores. Esta afirmación también corresponde a la postura de la lista.

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