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3 de septiembre de 2026 - 13:11
Jujuy.

Por la baja natalidad en Jujuy, advierten la caída de la matrícula en colegios privados

Sara Salum habló sobre los desafíos del sector privado y advirtió que la baja natalidad ya afecta a algunas instituciones educativas de Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa

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El primer Congreso de Educación Privada de Jujuy puso en debate el futuro de la educación y el impacto de la baja natalidad en la matrícula escolar. El encuentro reunió a instituciones de gestión privada, confesionales, laicas, cooperativas y sociales para trabajar sobre liderazgo, gestión y las problemáticas del sector.

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Sara Salum, directora de Educación Privada, explicó que las instituciones privadas atraviesan desafíos similares a los de la gestión estatal, aunque con particularidades propias. Entre los temas centrales, señaló la caída de la natalidad y sus efectos progresivos en los distintos niveles educativos.

La baja natalidad y su impacto en la matrícula

Consultada sobre si una de las discusiones pasa por la matrícula, Salum confirmó que la baja natalidad es una problemática transversal que también alcanza a las instituciones privadas.

“Las instituciones privadas enfrentan problemáticas parecidas a las de la gestión estatal, claro que sí, por supuesto, porque es el servicio educativo, pero tienen sus particularidades, este caso hay problemáticas que son transversales, como la baja de natalidad, que eso va reduciendo la matrícula”.

En ese sentido, remarcó que Jujuy es la segunda provincia con la tasa más baja de natalidad del país. Según explicó, ese proceso implica que lentamente habrá menos chicos y que el impacto avanzará con el paso de los años hacia los distintos niveles.

“Nosotros somos la segunda provincia con la tasa más baja de natalidad en el país, así que básicamente se refiere a que lentamente, paulatinamente va a haber menos chicos, menos niños, y así sucesivamente, a medida que los años van avanzando, va llegando también ese impacto a la primaria y luego va a llegar a la secundaria en los años que vienen”.

El desafío para las instituciones

Salum reconoció que la caída de la matrícula puede afectar con más fuerza a algunas instituciones, especialmente a las más pequeñas. Incluso, indicó que el cierre de establecimientos es una posibilidad y una realidad que ya atraviesan algunos sectores.

“Sí, sí, por supuesto, es una posibilidad, es una realidad que ya están atravesando muchas instituciones, porque bueno, tenemos una diversidad importante. Hay instituciones muy grandes y hay otras muy pequeñas que se ven muy afectadas con esa situación”.

De todos modos, planteó que este escenario también abre la necesidad de repensar estrategias pedagógicas y revisar cómo brindar un servicio educativo que responda a los cambios actuales.

“También son oportunidades para repensar, para pensar estrategias pedagógicas, para pensar en un servicio educativo que dé respuesta a esto también”.

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