Fuerte baja de nacimientos en Jujuy: disminuyeron más del 50% en la última década

La cantidad de nacimientos en Jujuy disminuyó más del 50% desde 2015.

La cantidad de nacimientos en Jujuy disminuyó más del 50% desde 2015, una tendencia que también se registra en el resto del país y en otros puntos de América Latina. Así lo explicó la Dra. Claudia Castro, directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia de la provincia, dando a conocer algunos números importantes.

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“Si nosotros hacemos un comparativo, desde 2015 hasta la fecha, prácticamente tenemos más del 50% de disminución de los nacimientos en Jujuy. Una realidad que acompaña a toda Argentina y a toda América Latina”, señaló Castro.

La tendencia provincial se enmarca en un fenómeno que atraviesa todo el país. En Argentina, los nacimientos pasaron de 777.012 en 2014 a 413.135 en 2024 , una caída cercana al 47% en diez años. Además, la tasa global de fecundidad se ubica alrededor de 1,2 hijos por mujer.

Castro explicó que uno de los factores centrales detrás de la caída es el mayor acceso de la población a información sobre salud sexual y reproductiva, además de la disponibilidad de diferentes métodos anticonceptivos.

“Sobre todo es el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos”, indicó la funcionaria, quien aclaró que no se trata únicamente de procedimientos definitivos como las ligaduras de trompas o las vasectomías.

Aumento de vasectomías en Jujuy

En ese sentido, destacó que luego de la pandemia aumentó la cantidad de hombres que optaron por la vasectomía en Jujuy.

“A partir de pandemia la provincia comenzó a dar respuesta en números muy importantes, más de 500 varones accedieron a la vasectomía en la provincia de Jujuy, de manera sostenida después de pandemia”, detalló.

En cuanto a las ligaduras de trompas, Castro señaló que la demanda se mantiene relativamente estable y que cerca de mil mujeres por año solicitan y acceden a esta práctica en la provincia.

Mayor acceso a métodos anticonceptivos

Otro punto señalado por la especialista es la ampliación de la cobertura tanto en el sistema público como en el privado.

Castro recordó la importancia de la Ley de Salud Sexual sancionada en 2002 y señaló que desde 2019 se ampliaron las posibilidades de acceso a métodos anticonceptivos.

“Está la posibilidad de contar con los métodos a nivel hospitalario, como también desde las obras sociales”, explicó.

Una tendencia que cambia la estructura de la población

La baja de la natalidad no responde a una única causa. A nivel nacional también influyen cambios sociales relacionados con la postergación de la maternidad y la paternidad, las decisiones vinculadas al estudio y al desarrollo profesional, la situación económica y nuevas formas de pensar los proyectos familiares.

La reducción sostenida de nacimientos también plantea desafíos a futuro. Una menor cantidad de niños puede modificar progresivamente la matrícula escolar, el ingreso de jóvenes al mercado laboral y la proporción entre población activa y adultos mayores, con impacto en las políticas públicas y el sistema previsional.