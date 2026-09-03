Por qué algunos lapachos de Jujuy florecen antes que otros

Mientras algunos lapachos de Jujuy ya exhiben sus copas cubiertas de flores , otros pueden tardar más tiempo en comenzar el mismo proceso. La diferencia está relacionada principalmente con el estado hídrico de cada árbol.

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Héctor Sato, ingeniero agrónomo, explicó en diálogo con TodoJujuy que la disponibilidad de agua determina cuándo se activan las yemas florales. Por eso, el momento de la floración puede variar incluso entre árboles ubicados en una misma ciudad. “La disponibilidad de agua es la que va a marcar cómo será su floración y en qué momento puede ir desencadenando sus procesos”, señaló.

Durante el otoño, el lapacho pierde sus hojas como respuesta al estrés hídrico. Este mecanismo reduce la evaporación y permite conservar agua y nutrientes en las raíces y los tallos. El árbol permanece en receso hasta alcanzar nuevamente un estado hídrico adecuado. Cuando eso ocurre, las primeras estructuras que se activan son las yemas florales.

Ese proceso permite comprender por qué dos lapachos pueden florecer en momentos diferentes. Cada ejemplar responde a la cantidad de agua que pudo acumular y a las condiciones particulares del lugar donde se encuentra.

Qué relación tienen las lluvias con la floración

Sato explicó que las precipitaciones pueden hacer que varios lapachos recuperen simultáneamente un nivel adecuado de agua. Cuando eso sucede, se produce una floración sincronizada y numerosos ejemplares se cubren de flores durante los mismos días.

“A veces se da la sincronización, con muchos lapachos floreciendo al mismo tiempo, porque seguramente hubo alguna lluvia que pudo hacer homogénea esa floración”, sostuvo.

Sin embargo, ese comportamiento no se repite necesariamente todos los años. Si la disponibilidad de agua varía de un sector a otro, la floración también puede comenzar de manera escalonada.

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El riego también puede modificar los tiempos

Las diferencias no dependen únicamente de las lluvias. En plazas, jardines y veredas, el acceso al riego puede cambiar el estado hídrico de cada ejemplar y adelantar o retrasar la activación de sus flores. “Otros años no ocurre y depende de si tienen riego o no cuándo inician su floración”, indicó el ingeniero agrónomo.

Por eso, dos árboles relativamente cercanos pueden presentar aspectos muy distintos: uno completamente florecido y otro todavía sin señales visibles del proceso.

La ubicación también debe considerarse al momento de plantar un lapacho. Sato recordó que necesita plena luz y suficiente espacio para desarrollarse, ya que algunos ejemplares pueden alcanzar hasta 30 metros de altura.