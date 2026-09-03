jueves 03 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de septiembre de 2026 - 07:10
Ciencia.

Por qué algunos lapachos de Jujuy florecen antes que otros

La disponibilidad de agua y el riego influyen en el comienzo de la floración y explican por qué los árboles no siempre se cubren de flores al mismo tiempo.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
LAPACHOS (1).jpg
Lee además
Flor del lapacho rosado.
Jujuy.

Día de la Flor de Lapacho Rosado, una postal de la provincia de Jujuy
cuando se regalan flores amarillas en jujuy y cual es el significado de esta tradicion
País.

Cuándo se regalan flores amarillas en Jujuy y cuál es el significado de esta tradición

Héctor Sato, ingeniero agrónomo, explicó en diálogo con TodoJujuy que la disponibilidad de agua determina cuándo se activan las yemas florales. Por eso, el momento de la floración puede variar incluso entre árboles ubicados en una misma ciudad. “La disponibilidad de agua es la que va a marcar cómo será su floración y en qué momento puede ir desencadenando sus procesos”, señaló.

La falta de agua inicia el período de receso

Durante el otoño, el lapacho pierde sus hojas como respuesta al estrés hídrico. Este mecanismo reduce la evaporación y permite conservar agua y nutrientes en las raíces y los tallos. El árbol permanece en receso hasta alcanzar nuevamente un estado hídrico adecuado. Cuando eso ocurre, las primeras estructuras que se activan son las yemas florales.

Ese proceso permite comprender por qué dos lapachos pueden florecer en momentos diferentes. Cada ejemplar responde a la cantidad de agua que pudo acumular y a las condiciones particulares del lugar donde se encuentra.

Qué relación tienen las lluvias con la floración

Sato explicó que las precipitaciones pueden hacer que varios lapachos recuperen simultáneamente un nivel adecuado de agua. Cuando eso sucede, se produce una floración sincronizada y numerosos ejemplares se cubren de flores durante los mismos días.

“A veces se da la sincronización, con muchos lapachos floreciendo al mismo tiempo, porque seguramente hubo alguna lluvia que pudo hacer homogénea esa floración”, sostuvo.

Sin embargo, ese comportamiento no se repite necesariamente todos los años. Si la disponibilidad de agua varía de un sector a otro, la floración también puede comenzar de manera escalonada.

Así estará la primavera 2025 en Jujuy y la Argentina según el SMN

Así estará la primavera 2025 en Jujuy y la Argentina según el SMN

El riego también puede modificar los tiempos

Las diferencias no dependen únicamente de las lluvias. En plazas, jardines y veredas, el acceso al riego puede cambiar el estado hídrico de cada ejemplar y adelantar o retrasar la activación de sus flores. “Otros años no ocurre y depende de si tienen riego o no cuándo inician su floración”, indicó el ingeniero agrónomo.

Por eso, dos árboles relativamente cercanos pueden presentar aspectos muy distintos: uno completamente florecido y otro todavía sin señales visibles del proceso.

La ubicación también debe considerarse al momento de plantar un lapacho. Sato recordó que necesita plena luz y suficiente espacio para desarrollarse, ya que algunos ejemplares pueden alcanzar hasta 30 metros de altura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Día de la Flor de Lapacho Rosado, una postal de la provincia de Jujuy

Cuándo se regalan flores amarillas en Jujuy y cuál es el significado de esta tradición

Marcela Morelo comienza su gira por todo el país y se presentará en Jujuy

Migraciones detectó irregularidades en integrantes del grupo Sonido Mazter en Jujuy

Abel Pintos presentó "Ibuprofeno" y expresó su deseo de volver a Jujuy

Lo que se lee ahora
Actividades áulicas durante la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: qué días no habrá clases en Jujuy por la Semana del Estudiante

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Actividades áulicas durante la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: qué días no habrá clases en Jujuy por la Semana del Estudiante

Coyote vs. Acme: la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno. video
Espectáculos.

"Coyote vs. Acme": la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno

Boca Juniors ante Vélez por Copa Argentina.
Copa Argentina.

Boca Juniors derrotó a Vélez por penales y pasó a cuartos de final

Choque en la Ruta 34: un camión y una EcoSport protagonizaron un siniestro video
Siniestro vial.

Choque múltiple sobre Ruta 34: asistencia y demoras en el lugar

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel