Choque múltiple sobre Ruta 34: asistencia y demoras en el lugar

Choque en la Ruta 34: un camión y una EcoSport protagonizaron un siniestro

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este miércoles sobre la Ruta Nacional 34, en cercanías de San Pedro de Jujuy, donde estuvieron involucrados un camión y una camioneta Ford EcoSport.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:15, en un sector cercano al ingreso al Cuarteadero, en la zona de San Pedro, y generó la intervención de equipos de emergencia y seguridad vial. De acuerdo a las primeras informaciones, el impacto involucró a un camión y una camioneta de color blanco, aunque las circunstancias que provocaron la colisión todavía son materia de investigación.

Trabajaron Criminalística, SAME y Seguridad Vial Tras el aviso del accidente, llegaron al lugar integrantes de Criminalística de la Unidad Regional 2 de San Pedro, personal de Seguridad Vial y equipos del SAME, quienes realizaron las tareas de asistencia y prevención sobre la ruta. El operativo incluyó la atención de las personas involucradas y las actuaciones necesarias para determinar cómo ocurrió el choque.

Trasladaron a una persona al hospital de San Pedro Como consecuencia del fuerte impacto, ocupantes del vehículo menor recibieron asistencia médica y fueron trasladados al Hospital Guillermo Paterson de San Pedro de Jujuy para su evaluación. Según las primeras informaciones, no se registraban personas en riesgo de vida.

Investigan las causas del accidente Las autoridades trabajan para establecer la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias que llevaron al choque frontal entre ambos vehículos. La Ruta Nacional 34 es uno de los corredores más transitados de la provincia, utilizado diariamente por vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones de carga.

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