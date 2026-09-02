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2 de septiembre de 2026 - 07:02
Policiales.

Caso María Luz Herrera: "Hasta la fecha no sabemos qué hicieron con ella", dijo su papá

A casi tres años de la desaparición de la joven jujeña, la Fiscalía de Chaco modificó las acusaciones. Su padre habló con Canal 4 sobre los últimos avances.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Sebastián, padre de María Luz Herrera.

Sebastián, padre de María Luz Herrera.

A casi tres años de la desaparición y muerte de María Luz Herrera, la causa judicial tuvo un nuevo avance en Chaco. La Fiscalía provincial readecuó las imputaciones contra los dos acusados y la familia de la joven jujeña espera ahora que el expediente pueda ser elevado a juicio.

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De acuerdo con la nueva acusación, Darío Ezequiel Florentín Godoy quedó imputado como autor del femicidio, mientras que Ismael Godoy Ojeda fue señalado como partícipe necesario.

María Luz desapareció en septiembre de 2023 y, desde entonces, su familia reclama conocer qué ocurrió y dónde se encuentran sus restos. En diálogo con Canal 4, Sebastián Herrera, padre de María Luz, explicó que uno de los pasos que consideraban fundamentales era avanzar sobre la información contenida en los teléfonos investigados.

La apertura de los celulares, una prueba clave

Caso Mar&iacute;a Luz Herrera.

Caso María Luz Herrera.

Herrera destacó el trabajo realizado por la abogada Carolina Aquino, quien impulsó distintos pedidos ante la Fiscalía y la Procuración General de Chaco para profundizar las pericias.

Finalmente, se logró acceder no solamente al contenido físico de los celulares, sino también a información almacenada en la nube, donde, según indicó el padre, se encontraron elementos considerados relevantes para la investigación.

El resultado de esas pericias generó sentimientos encontrados en la familia. “Algunas partes de lo legal se festejan, pero nosotros como padres no sé qué es peor. La verdad que no queremos saber lo que encontraron ahí; pareciera ser que es desastroso”, expresó Sebastián Herrera.

La familia espera la elevación a juicio

El padre de María Luz señaló que la apertura y análisis de los dispositivos era una de las medidas pendientes antes de que la investigación pudiera avanzar hacia una nueva etapa.

Según explicó, la elevación a juicio ya fue solicitada y considera que las pruebas obtenidas podrían resultar determinantes para cerrar la etapa investigativa.

Por el momento, no existe una fecha confirmada para el inicio de un eventual debate oral. “Está ya solicitada la elevación a juicio”, indicó Herrera, quien remarcó que los tiempos procesales ya no dependen de la familia.

Mientras la causa avanza, continúa pendiente una de las preguntas centrales para sus seres queridos: qué ocurrió finalmente con María Luz y dónde se encuentra su cuerpo.

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