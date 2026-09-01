FNE 2026: todos los ganadores del Finde Estudiantil

Finde Estudiantil de la FNE 2026.

En el marco de la FNE 2026, los estudiantes jujeños ya vivieron uno de los primeros grandes encuentros de la temporada con el tradicional Finde Estudiantil, que reunió a distintas instituciones en las competencias de hinchadas y baile. Tras las jornadas del sábado 1 y domingo 2 de agosto, quedaron definidos los colegios ganadores de cada categoría.

Las actividades permitieron a los estudiantes comenzar a vivir el clima de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, con presentaciones que combinaron coreografías, creatividad, música y el acompañamiento de las hinchadas.

Hinchadas Sábado estudiantil EMDEI

La Salle

Colegio Divino Redentor Domingo estudiantil Hinchadas Grandes E.E.T. N°2 “Jesús R. Salazar”

E.E.T. N°1 “Escolástico Zegada”

E.E.T. N°1 “Gral. Savio” Hinchadas Medianas Escuela Normal “J. Ignacio Gorriti”

E.T.P. N°1 “A. V. Belmonte”

Colegio Nuestra Señora del Huerto Bailes Baile del sábado Colegio del Salvador

Bachillerato N°21 / Colegio Divino Redentor

Colegio Gianelli / Colegio Remedios de Escalada / Colegio Mayor Jujuy Baile del domingo Escuela Normal “J. Ignacio Gorriti”

Colegio Nuestra Señora del Huerto

E.E.T. N°2 “Jesús R. Salazar”

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