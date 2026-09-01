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1 de septiembre de 2026 - 11:11
Jujuy.

FNE 2026: todos los ganadores del Finde Estudiantil

Se conocieron los ganadores del tradicional Finde Estudiantil de la FNE 2026, que se disputó el primer fin de semana de agosto.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Finde Estudiantil de la FNE 2026.

Finde Estudiantil de la FNE 2026.

En el marco de la FNE 2026, los estudiantes jujeños ya vivieron uno de los primeros grandes encuentros de la temporada con el tradicional Finde Estudiantil, que reunió a distintas instituciones en las competencias de hinchadas y baile. Tras las jornadas del sábado 1 y domingo 2 de agosto, quedaron definidos los colegios ganadores de cada categoría.

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Las actividades permitieron a los estudiantes comenzar a vivir el clima de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, con presentaciones que combinaron coreografías, creatividad, música y el acompañamiento de las hinchadas.

Hinchadas

Sábado estudiantil

  • EMDEI
  • La Salle
  • Colegio Divino Redentor

Domingo estudiantil

Hinchadas Grandes

  • E.E.T. N°2 “Jesús R. Salazar”
  • E.E.T. N°1 “Escolástico Zegada”
  • E.E.T. N°1 “Gral. Savio”

Hinchadas Medianas

  • Escuela Normal “J. Ignacio Gorriti”
  • E.T.P. N°1 “A. V. Belmonte”
  • Colegio Nuestra Señora del Huerto

Bailes

Baile del sábado

  • Colegio del Salvador
  • Bachillerato N°21 / Colegio Divino Redentor
  • Colegio Gianelli / Colegio Remedios de Escalada / Colegio Mayor Jujuy

Baile del domingo

  • Escuela Normal “J. Ignacio Gorriti”
  • Colegio Nuestra Señora del Huerto
  • E.E.T. N°2 “Jesús R. Salazar”

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