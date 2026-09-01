FNE 2026: todos los ganadores del Finde Estudiantil

En el marco de la FNE 2026, los estudiantes jujeños ya vivieron uno de los primeros grandes encuentros de la temporada con el tradicional Finde Estudiantil, que reunió a distintas instituciones en las competencias de hinchadas y baile. Tras las jornadas del sábado 1 y domingo 2 de agosto, quedaron definidos los colegios ganadores de cada categoría.
Las actividades permitieron a los estudiantes comenzar a vivir el clima de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, con presentaciones que combinaron coreografías, creatividad, música y el acompañamiento de las hinchadas.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.