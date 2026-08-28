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28 de agosto de 2026 - 12:35
FNE 2026.

APPACE eligió a Morena Guastabino como su representante 2026

APPACE coronó a Morena Guastabino como representante 2026 y se suma a una FNE que refuerza la inclusión con nuevas propuestas

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
APPACE eligió a Morena Guastabino como su representante 2026

APPACE eligió a Morena Guastabino como su representante 2026

En una jornada acompañada por familiares, estudiantes y toda la comunidad de la institución, APPACE realizó la elección de su representante 2026 y coronó a Morena Guastabino. La celebración también se enmarca en una Fiesta Nacional de los Estudiantes que continúa ampliando los espacios de participación e inclusión.

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La elección se desarrolló durante una tarde marcada por el color, la alegría y el acompañamiento de las familias. Como resultado, Morena Guastabino fue elegida representante de APPACE, mientras que Florencia Ortega fue proclamada primera princesa y Aylen Burgos, segunda princesa.

APPACE ya tiene a su representante 2026

La nueva representante será quien acompañe a la institución durante las actividades previstas en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, una celebración que cada año reúne a estudiantes de distintos establecimientos de la provincia.

El resultado de la elección quedó conformado de la siguiente manera:

  • Representante: Morena Guastabino
  • Primera princesa: Florencia Ortega
  • Segunda princesa: Aylen Burgos

La jornada tuvo una importante presencia de familiares y alumnos, que acompañaron a las participantes durante la celebración.

La inclusión también forma parte de la FNE 2026

La elección de APPACE se suma a las distintas actividades que buscan fortalecer la participación y la inclusión dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En ese marco, el próximo 4 de septiembre, desde las 17 horas, se realizará la Elección Inclusiva de Representante y Paje 10, en el Ministerio de Educación.

La propuesta busca generar un espacio específico de participación dentro del calendario de la FNE y acompañar el protagonismo de jóvenes de distintas instituciones.

Instituciones que también participan con sus carruajes

La presencia de instituciones vinculadas a la inclusión no se limita a las elecciones. Algunas también forman parte de la FNE a través de la construcción y presentación de carruajes, integrándose a uno de los momentos más tradicionales de la fiesta estudiantil jujeña.

De esta manera, la FNE 2026 vuelve a incorporar diferentes formas de participación, desde las elecciones de representantes hasta el trabajo colectivo que implica preparar una obra para los tradicionales desfiles.

Con Morena Guastabino como nueva representante, APPACE ya comienza a vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, en un año en el que la inclusión tendrá nuevamente un espacio dentro de la agenda oficial.

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