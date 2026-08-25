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25 de agosto de 2026 - 20:22
Jujuy.

FNE 2026: Victoria Valiente representará a la Escuela Normal: "Siento mucho honor"

La representante de la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” visitó Todo Se Ve y contó cómo vive la previa de la FNE 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE2026: Victoria Valiente representará a la Escuela Normal

FNE 2026: Victoria Valiente representará a la Escuela Normal

La FNE 2026 comienza a tomar forma y los representantes de los distintos establecimientos educativos de Jujuy ya atraviesan semanas de preparativos. Entre ellas se encuentra Victoria Valiente, elegida para representar a la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti”.

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Durante su visita a Todo Se Ve, por Canal 4, la joven habló sobre lo que significa asumir ese lugar dentro de una de las instituciones educativas más reconocidas de la provincia. Siento mucho honor de poder representar a mi colegio, un colegio grande y muy conocido. Siento esa carga de poder representarlo de la mejor manera”, expresó.

Su vínculo con la Escuela Normal

Victoria contó que desde sus primeros años en la institución estuvo vinculada con distintas actividades escolares y acompañó de cerca cada edición de la FNE. “Empecé en primer año, pero siempre estuve ahí, en la hinchada. En primer año también me metí al centro de estudiantes. Siempre estuve como que ahí, en todas”, recordó. Ese recorrido dentro de la comunidad educativa hace que este año la experiencia tenga un significado especial, ahora desde el rol de representante.

FNE 2026: Victoria Valiente representará a la Escuela Normal

FNE 2026: Victoria Valiente representará a la Escuela Normal

Preparativos para la FNE 2026

A medida que se acerca septiembre, comienzan a intensificarse las actividades relacionadas con la elección y las distintas instancias de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Victoria explicó que ya atraviesa jornadas de pruebas de vestuario, maquillaje y ensayos.

“Ya empiezan de vuelta las pruebas de vestido, las pruebas de maquillaje y todos esos detalles. Me gusta porque ahora estoy conociendo muchas chicas de otros colegios”, señaló. Más allá de la competencia, destacó especialmente el vínculo que se genera entre las representantes.

“Compartimos mucho, nos contamos nuestras experiencias y me gusta conocer a nuevas chicas”, agregó. Los ensayos también forman parte de la agenda de estas semanas y pronto se trasladarán al escenario principal de la celebración estudiantil. “Ya estamos ensayando. Una vez que se arme la carpa en Ciudad Cultural, vamos a ensayar ahí”, adelantó.

El básquet, otra de sus actividades

Además de sus compromisos escolares y de la agenda vinculada con la FNE, Victoria dedica parte de su tiempo al deporte. “Entreno básquet en el Club Villa San Martín y también voy al gimnasio”, contó. De esta manera, combina los entrenamientos con el colegio y las distintas actividades que implica representar a la Escuela Normal durante la fiesta estudiantil.

Su proyecto: estudiar Medicina

Victoria también habló sobre su desempeño académico y las decisiones que comienza a proyectar para después de terminar el secundario. “Me va bastante bien en el colegio. Pensaba que no, pero me fue bastante bien”, comentó.

FNE 2026: Victoria Valiente representará a la Escuela Normal

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Entre las carreras que evalúa para su futuro aparece Medicina, con la intención de permanecer relativamente cerca de Jujuy. “Me gustaría estudiar Medicina. Capaz que acá o en Salta como mucho, no muy lejos. Me gustaría porque quiero ayudar a la gente”, expresó.

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