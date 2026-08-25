GTA VI: filtraron supuestas escenas jugables antes del lanzamiento

A pocos meses del esperado lanzamiento de GTA VI , una supuesta nueva filtración volvió a poner al videojuego de Rockstar en el centro de la conversación. El desarrollador de videojuegos Pedro Aguilar analizó el tema y explicó qué se habría revelado, por qué generó repercusión y cuáles podrían ser las consecuencias comerciales para la compañía.

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Según explicó durante una entrevista en Arriba Jujuy , el material difundido sería especialmente relevante porque no se limitaría a imágenes promocionales o cinemáticas, sino que mostraría escenas del videojuego en funcionamiento.

“Estamos hablando de uno de los juegos más esperados de los últimos años” “Estamos hablando de uno de los juegos más esperados de los últimos años”

Señaló Aguilar, quien recordó además la extensa vigencia de GTA V y la expectativa acumulada alrededor de su sucesor.

Qué mostraría la supuesta filtración de GTA VI

Una de las principales novedades del material difundido sería la aparición de distintas mecánicas del juego que hasta ahora no habían sido presentadas oficialmente.

Aguilar mencionó, entre los ejemplos, una secuencia en la que uno de los personajes aparece jugando al básquet. Según detalló, la actividad incluso podría estar relacionada con la evolución de determinadas habilidades dentro del videojuego.

“Todavía no se había visto el juego siendo jugado de esta manera. Habíamos visto trailers y cinemáticas” “Todavía no se había visto el juego siendo jugado de esta manera. Habíamos visto trailers y cinemáticas”

También habrían aparecido otras posibles acciones disponibles para los personajes, aunque Aguilar remarcó que todavía no existe confirmación definitiva sobre la autenticidad de todo el contenido difundido.

Las dudas sobre la autenticidad del material

A pesar de la repercusión generada, uno de los puntos centrales es determinar cuánto del contenido filtrado corresponde realmente a la versión final de GTA VI.

El especialista advirtió que algunas de las mecánicas observadas recuerdan elementos presentes en otros títulos desarrollados anteriormente, por lo que todavía existen interrogantes.

“No sabemos a ciencia cierta si esto último que se filtró es real” “No sabemos a ciencia cierta si esto último que se filtró es real”

Sin embargo, sostuvo que las medidas adoptadas posteriormente por la desarrolladora alimentaron las especulaciones entre los seguidores del videojuego. Según explicó, la empresa habría recurrido a herramientas legales frente a la difusión del contenido.

Un posible impacto comercial y de marketing

Más allá de revelar detalles del juego antes de tiempo, Aguilar consideró que uno de los principales perjuicios de una filtración de estas características estaría vinculado con la estrategia comercial.

Las grandes producciones planifican sus anuncios, trailers, presentaciones y acuerdos promocionales con anticipación. Cuando determinado material aparece antes de la fecha prevista, puede reducir el impacto de esas campañas y afectar acuerdos de exclusividad.

“El perjuicio es principalmente comercial y de marketing” “El perjuicio es principalmente comercial y de marketing”

Para Aguilar, el problema no estaría necesariamente en una pérdida de interés de los jugadores. Por el contrario, aseguró que la expectativa alrededor del lanzamiento continúa siendo elevada.

Cómo reaccionaron los seguidores de GTA

La aparición del supuesto gameplay generó sorpresa entre los fanáticos, principalmente porque permitió observar características que todavía no habían sido presentadas oficialmente.

Aguilar recordó que GTA VI ya había atravesado episodios de filtraciones durante su desarrollo, aunque destacó que esta vez llamó especialmente la atención la posibilidad de observar escenas que aparentan corresponder a una versión jugable más avanzada.

También señaló que parte de la comunidad interpretó lo ocurrido como una reacción frente a las estrategias comerciales asociadas al lanzamiento.

De todos modos, la principal incógnita continúa abierta: cuánto de lo filtrado pertenece realmente a GTA VI y qué mostrará oficialmente Rockstar en sus próximas presentaciones.

“Ahí vamos a saber si todo esto era cierto o no”, concluyó Aguilar.