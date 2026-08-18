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18 de agosto de 2026 - 12:12
Jujuy.

La nostalgia gamer crece: un jujeño analizó el furor de las consolas retro

Pedro Ortiz, diseñador jujeño de videojuegos, explicó que la nostalgia, el coleccionismo y la búsqueda de nuevas experiencias impulsan el regreso de los videojuegos clásicos.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Videojuegos retro

Videojuegos retro

Las consolas retro volvieron a ganar lugar entre los fanáticos de los videojuegos y también entre nuevos jugadores que buscan probar experiencias distintas. Pedro Ortiz, diseñador jujeño de videojuegos, analizó este fenómeno y explicó que no hay una sola razón detrás del regreso de “lo viejo”.

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Según el especialista, el crecimiento del interés por las consolas antiguas se relaciona con el coleccionismo, la nostalgia de una generación que hoy tiene mayor capacidad de consumo y una tendencia mundial que también se ve en la música y la moda.

Por qué vuelven las consolas retro

Ortiz explicó que el aumento del consumo de consolas retro tiene varias lecturas posibles. Una de ellas está vinculada al coleccionismo, un rubro que siempre existió y que también aparece en otros objetos antiguos. “Hay muchas respuestas, no hay una sola”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que hay personas que coleccionan consolas antiguas del mismo modo que otros coleccionan estampillas, muñecos u otros objetos. Sin embargo, aclaró que ese fenómeno por sí solo no explica el aumento de las ventas, porque el coleccionismo siempre estuvo presente.

La nostalgia de una generación gamer

Para el diseñador jujeño, uno de los puntos centrales está en la generación que creció con estas consolas. Se trata de personas que hoy tienen entre 30 y 45 años y que cuentan con capital para volver a consumir aquello que marcó su infancia o adolescencia.

Esa generación del mundo gamer encuentra en las consolas retro una forma de revivir una etapa desde la nostalgia, pero ahora desde otro lugar: con más posibilidades de compra y acceso.

Ortiz también relacionó este fenómeno con una tendencia global de volver a productos, estilos y experiencias del pasado.

Hay una tendencia mundial de volver a ‘lo viejo’, como pasa con la música, la moda. Hay una tendencia mundial de volver a ‘lo viejo’, como pasa con la música, la moda.

Juegos más difíciles y nuevos jugadores

El regreso de lo retro también impacta en la industria. Según Ortiz, dentro del mundo de los videojuegos "hay tanto público interesado que muchas empresas prefieren trabajar en remasterizaciones de juegos antiguos antes que crear títulos completamente nuevos".

Además, explicó que los juegos retro suelen ser más difíciles, algo que también despierta "curiosidad entre los jóvenes".

Aunque no crecieron con esas consolas, muchos quieren probarlas para vivir su propia experiencia con videojuegos clásicos. Para Ortiz, ese interés muestra que el fenómeno no se explica solo por la nostalgia, sino también por "la búsqueda de algo distinto dentro del mundo gamer".

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