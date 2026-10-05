Llega una semana inestable: cómo va a seguir el tiempo en Jujuy

El tiempo en Jujuy comenzará con condiciones inestables. Se esperan lluvias durante este lunes, un breve aumento de las temperaturas entre martes y miércoles y un marcado cambio desde el jueves, cuando volverán las tormentas y las precipitaciones.
Según el pronóstico de Meteored, las máximas oscilarán entre los 15°C y los 28°C durante los próximos días, mientras que las lluvias tendrán mayor protagonismo durante la segunda mitad de la semana.
El tiempo en Jujuy - Imagen creada con IA
Lunes con lluvias y una máxima de 18°C
Para este lunes 5 de octubre, Meteored prevé una jornada con lluvias y una probabilidad de precipitaciones del 70%. Se estima un acumulado cercano a 1,5 milímetros.
La temperatura máxima llegará a los 18°C, mientras que la mínima será de 10°C. Los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 9 y 25 km/h.
Martes y miércoles: suben las temperaturas
El panorama cambiará durante el martes 6, cuando no aparecen precipitaciones en el pronóstico y se esperan condiciones de niebla. La máxima ascenderá hasta los 24°C, con una mínima de 10°C.
El miércoles 7 será, de acuerdo con la previsión, el día más cálido de la semana. La temperatura podría alcanzar los 28°C, mientras que la mínima será de 12°C. También se anticipa presencia de niebla durante la jornada.
El jueves regresan las tormentas
Las condiciones volverán a cambiar de manera marcada el jueves 8 de octubre. Meteored anticipa tormentas, con una probabilidad de precipitaciones del 90% y hasta 15 milímetros de lluvia previstos.
También habrá un descenso importante de la temperatura: la máxima caerá hasta los 18°C y la mínima se ubicará en 13°C.
Lluvias y ambiente fresco para el cierre de la semana
El viernes 9 continuará el tiempo lluvioso, con una probabilidad de precipitaciones del 90% y un acumulado estimado de 6 milímetros. La temperatura máxima será de apenas 16°C y la mínima de 9°C.
Para el sábado 10, el pronóstico mantiene un 90% de probabilidad de lluvias, con aproximadamente 4 milímetros previstos. Será una jornada fresca, con una máxima de 15°C y una mínima de 8°C.
Finalmente, el domingo 11 de octubre seguiría la inestabilidad. Meteored indica un 80% de probabilidad de precipitaciones, con un acumulado cercano a 2,1 milímetros. Las temperaturas se mantendrán bajas, entre una mínima de 8°C y una máxima de 15°C.
De esta manera, Jujuy atravesará una semana con cambios marcados en las condiciones del tiempo: después del ascenso térmico previsto para martes y miércoles, desde el jueves se instalará nuevamente un escenario de lluvias, tormentas y temperaturas más bajas.
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