Durante la mañana de este domingo se localizó el cuerpo de una mujer de 28 años en la localidad de Yala quien era buscada intensamente. El hallazgo se dio en el marco de un operativo de búsqueda desplegado tras su desaparición, denunciada el pasado 20 de noviembre.

Según informó la Policía de la Provincia, el cuerpo se encontró en un sector de monte ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 4, a la altura del ingreso al circuito Los Paredones. El lugar es una zona de difícil acceso, caracterizada por la abundante vegetación.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, quienes llevaron adelante distintas tareas de rastrillaje hasta lograr localizar a la mujer.

Investigan las causas de la muerte Al lugar se hicieron presentes el ayudante fiscal interviniente, personal de Criminalística, representantes del Ministerio Público de la Acusación, Bomberos y el médico de Policía, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

La causa del fallecimiento deberá ser establecida ahora mediante los estudios forenses correspondientes. La investigación continúa bajo intervención de las autoridades judiciales para determinar las circunstancias del hecho.

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