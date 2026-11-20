Caso Loan: un albañil declaró que nunca participó de las detenciones y que falsificaron su firma

El juicio por el Caso Loan Danilo Peña en Corrientes sumó un nuevo capítulo luego de que un testigo denunciara presuntas irregularidades en las primeras actuaciones policiales. El hombre aseguró que falsificaron su firma en documentos vinculados con tres detenciones.

Policiales. El comisario Maciel declaró que Loan murió atropellado y apuntó contra tres acusados

Se trata de Héctor Francisco Méndez, un albañil de 56 años que reside en la localidad correntina de 9 de Julio, quien afirmó que su única participación en la causa fue como testigo de un allanamiento en la vivienda de Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi.

Durante su declaración, Méndez explicó que fue convocado por efectivos policiales para presenciar el allanamiento y que, una vez finalizado el procedimiento, regresó a su domicilio.

Sin embargo, al observar las actas de detención de Antonio Benítez, Ramírez y Millapi, advirtió que figuraban sus datos personales y firmas que no reconocía como propias.

También señaló que algunos documentos contenían un número de DNI incorrecto y que las rúbricas presentaban diferencias respecto de su firma habitual.

El albañil reconoció que era convocado frecuentemente por la Policía para participar como testigo en distintos procedimientos.

“Ellos me tenían como mascota” “Ellos me tenían como mascota”

expresó durante la audiencia.

Walter Maciel también denunció irregularidades

El excomisario Walter Maciel pidió ampliar su declaración y cuestionó la autenticidad de las firmas que aparecen junto a su sello policial.

“No es mi firma, sí el sello” “No es mi firma, sí el sello”

sostuvo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Además, solicitó que se investigara qué ocurrió con sus pertenencias personales, entre ellas su sello, que habrían quedado en la comisaría de 9 de Julio tras su detención.

Maciel también advirtió sobre diferencias en las fechas registradas en los documentos.

“Las actas de detenciones decían 15 del 6 de 2024, yo los detuve el 13 del 6 de 2024” “Las actas de detenciones decían 15 del 6 de 2024, yo los detuve el 13 del 6 de 2024”

El exabogado de Laudelina Peña declarará como testigo

En el marco del juicio por la desaparición de Loan, el Tribunal resolvió convocar para el próximo jueves a José Fernández Codazzi, quien fue abogado de Laudelina Peña.

Su citación se produjo tras los planteos de distintas defensas y luego de que Mónica Chirivín, actual representante legal de Laudelina, considerara que la presencia del abogado en la sala había generado una situación de intimidación.

Codazzi quedó vinculado con la investigación luego de que Laudelina se retractara de su versión sobre un supuesto atropellamiento de Loan y asegurara que su entonces abogado la había presionado para instalar ese relato.