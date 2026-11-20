Cuando se cumplen ocho años del asesinato , este viernes se dará a conocer el fallo judicial que definirá la situación de Pity Álvarez por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrida en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano . El veredicto se anunciará en una audiencia fijada para las 10.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires .

Los magistrados Juan Ramos Padilla , Gustavo Goerner y Hugo Navarro , que conforman el tribunal, tendrán a su cargo determinar si el exvocalista de Viejas Locas e Intoxicados es declarado culpable o inocente de los delitos que se le atribuyen: homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego y tenencia ilegítima de un arma de uso civil.

Durante la exposición de sus conclusiones, el fiscal Sandro Abraldes reclamó que el músico reciba una condena de 18 años y seis meses de cárcel. Como fundamento de su postura, sostuvo que el acusado tenía plena conciencia de la gravedad de sus acciones y rechazó la posibilidad de que el homicidio se hubiera producido en un contexto de legítima defensa . A su vez, requirió que quede detenido inmediatamente después de que concluya su internación involuntaria .

En tanto, la representación de la familia de la víctima, encabezada por Fabián Améndola , integrante del estudio de Fernando Burlando , reclamó una pena de 11 años y dos meses de prisión. Además, planteó que, si resulta condenado, Álvarez pueda cumplir la sentencia en su domicilio y cuente con permisos para salir a trabajar con la finalidad de resarcir el perjuicio ocasionado.

Los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron que el músico sea declarado inocente, bajo el argumento de que actuó para protegerse de una agresión. Como alternativa, plantearon que se le aplique la figura de exceso en la legítima defensa, cuya escala penal establece un máximo de cinco años de cárcel.

En su prolongada presentación ante el tribunal, Baños también puso en duda que Álvarez estuviera en condiciones de comprender y afrontar el juicio y reclamó que se invalide el informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense, cuyo resultado había habilitado la continuidad del proceso.

La representación legal del artista busca que pueda trasladarse hasta los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para presenciar la lectura del fallo. No obstante, las previsiones actuales apuntan a que no estará físicamente en la sala durante la audiencia.

Mientras tanto, Álvarez continúa alojado contra su voluntad en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, situada en Castelar, por decisión de la Justicia civil. La internación fue dispuesta inicialmente por un período de tres meses, después de que las evaluaciones médicas determinaran que existía la posibilidad de que representara un peligro tanto para su propia integridad como para la de otras personas.

Si bien sus defensores buscan que el cantante asista personalmente al momento de conocerse la decisión judicial, la posibilidad de que concurra estará sujeta a su condición médica y a los permisos que se le otorguen.

Durante las jornadas más recientes del juicio, Álvarez no estuvo conectado a las transmisiones por Zoom y sus abogados, Baños y Queijeiro, fueron quienes ocuparon su lugar en el recinto.

¿Qué pasará si Pity Álvarez es condenado?

Si los jueces resuelven condenarlo, Álvarez no sería trasladado inmediatamente a una cárcel, debido a que continúa alojado bajo internación involuntaria en el centro psiquiátrico Solar Colonial. De acuerdo con la duración establecida para el tratamiento, su permanencia en la institución se prolongaría hasta febrero de 2027.

Al finalizar ese plazo, y siempre que prevalezca el planteo formulado por el fiscal Abraldes, el cantante podría ser privado de su libertad para empezar a cumplir la condena que determine la Justicia.

Así fue el crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano

El homicidio de Cristian Díaz tuvo lugar el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, situado en Villa Lugano. La imputación sostiene que Álvarez le disparó en cuatro oportunidades y le provocó la muerte, luego de protagonizar un enfrentamiento verbal. De acuerdo con la versión presentada por la fiscalía, la víctima y el músico mantenían un vínculo previo y ya habían atravesado un desacuerdo.

La disputa entre ambos se remontaba a varios meses atrás, cuando Díaz trasladó a Álvarez en un remís hasta la Villa 1-11-14 para adquirir estupefacientes.

De acuerdo con lo reconstruido durante la investigación, el cantante aseguró que durante ese recorrido le habían sustraído objetos que llevaba en una mochila y señaló al chofer como responsable del robo. A partir de aquel episodio, la relación entre los dos quedó marcada por el resentimiento y el distanciamiento.

El 12 de julio de 2018, los dos hombres coincidieron en el barrio Samoré, donde protagonizaron una fuerte pelea. De acuerdo con la versión de los fiscales, Álvarez extrajo de su campera un arma de fuego calibre .25 y realizó un primer tiro que alcanzó a Díaz en el rostro. Una vez que el hombre quedó tendido en el piso, el cantante efectuó tres disparos más. Las heridas le provocaron la muerte en el mismo lugar del ataque.

Tras cometer el homicidio, Álvarez abandonó la zona junto a su pareja a bordo de un Volkswagen Polo. Antes de emprender la huida, se deshizo de la pistola utilizada en el ataque y la arrojó a una alcantarilla. Permaneció prófugo durante más de un día, hasta que el 13 de julio decidió presentarse en la comisaría 52 de Villa Lugano.

Una vez allí, admitió frente a las cámaras haber matado a Díaz y pronunció una declaración que luego se convirtió en una de las frases centrales del expediente: “Lo maté porque era él o yo”.