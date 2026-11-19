Corte de agua en San Salvador de Jujuy.

Nueve barrios de San Salvador de Jujuy tendrán una interrupción en el suministro de agua potable este jueves 19 de noviembre debido a trabajos de emergencia en un acueducto ubicado en la zona de Huaico. Según informó Agua Potable de Jujuy, las tareas iniciaron a las 19 y se extenderán hasta las 2 de la madrugada del viernes 20 de noviembre.

La empresa explicó que la medida responde a la necesidad de realizar reparaciones imprevistas en el acueducto PEAD de 500 milímetros, una infraestructura del sistema de distribución de agua potable. Por este motivo, será necesario suspender temporalmente el servicio en distintos sectores de la capital jujeña mientras se desarrollan las tareas.

Cuáles son los nueve barrios que se quedarán sin agua De acuerdo con el comunicado oficial de Agua Potable de Jujuy, la interrupción del suministro afectará a los siguientes sectores de San Salvador de Jujuy:

Corte de agua en San Salvador de Jujuy. Cuyaya.

790 Viviendas.

EPAM 3.

Coronel Arias.

Castañeda.

Moreno.

Alto Gorriti.

Luján.

Santa Rosa. Por qué se interrumpe el servicio de agua potable Agua Potable de Jujuy señaló que los trabajos se realizarán sobre un acueducto PEAD de 500 milímetros ubicado en Huaico. La intervención responde a una reparación imprevista, por lo que fue necesario disponer una interrupción de emergencia en el suministro.

Ante esta situación, los vecinos de los nueve barrios afectados deberán tener en cuenta el horario anunciado para organizar el uso del agua disponible en sus hogares.

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