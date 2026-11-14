Temporal en Catamarca: murió una mujer arrastrada por el agua

Una mujer falleció al ser arrastrada por una crecida en Catamarca

Una mujer murió luego de ser arrastrada por una violenta correntada en San Fernando del Valle de Catamarca. El episodio ocurrió en avenida Güemes Oeste, a la altura de calle Vicente Ponessa, cuando un intenso temporal provocó inundaciones y convirtió distintas arterias de la ciudad en verdaderos cauces de agua.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar, habría salido de su vivienda para intentar poner a resguardo su automóvil ante la posibilidad de que cayera granizo. Sin embargo, fue sorprendida por el importante caudal que descendía por la avenida, perdió el equilibrio y terminó siendo arrastrada aproximadamente una cuadra.

La situación también alcanzó a su hija, quien fue arrastrada por la misma corriente, aunque logró ser rescatada con vida. Posteriormente, fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde quedó bajo observación médica. Los últimos reportes indicaron que se encontraba fuera de peligro.

Tras recibir el alerta de vecinos, efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a la mujer en medio del agua. Los uniformados iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), a las que posteriormente se sumó personal sanitario del SAME.

Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvarle la vida y el personal médico constató el fallecimiento.

La autopsia practicada en la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú habría determinado que la muerte se produjo por asfixia por sumersión y politraumatismos, lesiones compatibles con las circunstancias del episodio y la violencia de la corriente.

En el lugar también trabajaron peritos de Criminalística, profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense y personal de la Unidad Judicial N.º 6. La investigación judicial quedó a cargo de la fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Un temporal que dejó calles inundadas y vehículos arrastrados

La muerte de la mujer fue una de las consecuencias más graves de la tormenta que afectó a San Fernando del Valle de Catamarca durante la madrugada. Las precipitaciones provocaron anegamientos en distintos barrios, caída de árboles, daños en viviendas y complicaciones en la circulación.

La intensidad del fenómeno quedó reflejada en los registros de la Red de Estaciones Meteorológicas Municipal (REMM). En Pueblo Perdido se acumularon 89,89 milímetros de lluvia; en el Parque Adán Quiroga, 72,9 milímetros; en SEPAVE Norte, 59,69; y en Valle Chico, 55,6 milímetros.

Un dato permite dimensionar la magnitud de las precipitaciones: el promedio histórico de lluvia para todo noviembre en la Capital es de 42 milímetros. Sin embargo, cuatro de las cinco estaciones municipales superaron esa marca durante una sola noche.

Además, se registraron ráfagas de viento de hasta 88,2 kilómetros por hora, según el relevamiento municipal.

La pendiente de la ciudad y el impacto de las lluvias

Un informe técnico difundido por la Municipalidad de la Capital aportó otro elemento para comprender la magnitud de los anegamientos. Según el relevamiento, la configuración topográfica de San Fernando del Valle de Catamarca favorece el desplazamiento del agua desde los sectores occidentales hacia el centro de la ciudad y, posteriormente, hacia el Río del Valle.

El documento señala un desnivel de 187 metros a lo largo de aproximadamente 7,17 kilómetros, con sectores donde la pendiente alcanza el 7,1%. Esta característica puede acelerar el escurrimiento superficial cuando se producen precipitaciones intensas.

El informe también advierte que, ante lluvias concentradas en períodos breves, el volumen de agua puede superar la capacidad de evacuación de los desagües. No obstante, el documento no incluye una evaluación específica sobre el estado o funcionamiento de la infraestructura pluvial.

Un apagón afectó a Catamarca y La Rioja

La madrugada estuvo acompañada por un corte generalizado del suministro eléctrico que comenzó aproximadamente a la 1.30 y alcanzó sectores de Catamarca y La Rioja.

La empresa EC SAPEM informó que la interrupción respondió a una contingencia ajena a su operación, vinculada al sistema de transporte de energía de Transener y a inconvenientes registrados en transformadores de 500 kV de la Estación Transformadora Recreo.

El servicio comenzó a restablecerse progresivamente durante las primeras horas de la mañana, mientras continuaban los operativos de asistencia por los daños ocasionados por la tormenta.