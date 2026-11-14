Temporal en Jujuy: una fuerte granizada afectó a Tres Cruces

Temporal en Tres Cruces (Captura de video).

Un fuerte temporal de lluvia y granizo afectó a Tres Cruces y dejó varias calles anegadas durante este sábado. La intensidad de las precipitaciones provocó acumulación de agua en distintos sectores de la localidad, generó dificultades para circular y complicó la situación de los vecinos.

Lluvia intensa y calles inundadas Tras el paso de la tormenta, distintos sectores del pueblo quedaron cubiertos de agua. Las precipitaciones cayeron con fuerza y estuvieron acompañadas por granizo, lo que agravó las condiciones en las calles.

La acumulación de agua dificulta el tránsito y representa un riesgo para quienes intentan desplazarse por las zonas afectadas. Por el momento, no se informó sobre personas heridas ni daños materiales.

Recomendaciones ante las calles anegadas Ante las condiciones climáticas, se recomienda tomar precauciones para evitar accidentes:

No circular por calles inundadas, ni a pie ni en vehículos, debido a la posibilidad de pozos, desniveles o cables caídos.

Mantenerse alejados de cauces, zanjones y arroyos.

Revisar techos, desagües y viviendas para prevenir filtraciones.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y animales.

Ante cualquier emergencia, comunicarse con los servicios de guardia.

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