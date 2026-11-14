Semana de la Tradición en Jujuy: hoy será el desfile, la elección de la Paisana Provincial y otras actividades

Semana de la Tradición en Jujuy (Archivo)

La Semana de la Tradición en Jujuy finalizará este sábado 14 de noviembre con una jornada de actividades organizada por la Federación Gaucha Jujeña. El cronograma incluye un desfile gaucho en Alto Comedero, la final de la clasificatoria para Jesús María 2027, la elección de la Paisana Provincial de la Tradición y una peña folklórica que se extenderá durante la madrugada.

Cronograma completo del sábado 14 de noviembre Estas son las actividades previstas para la última jornada de la Semana de la Tradición:

09:00: recepción de autoridades e invitados especiales.

10:00: desfile gaucho en avenida Forestal, barrio Alto Comedero. Participarán instituciones asociadas a la Federación Gaucha Jujeña, mini paisanas de centros, fortines y agrupaciones tradicionalistas.

12:30: desconcentración del desfile.

14:00: gran final de la jornada clasificatoria para Jesús María 2027.

15:30: recepción de aspirantes a Paisana Provincial en la sede de la Federación Gaucha Jujeña.

16:00: reunión y sorteo de jurados.

16:30: inicio de las actividades de salón de las candidatas.

18:00: acto de arriar las banderas Nacional y de la Libertad Civil.

21:00: proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición y sus Donosas.

22:00 a 05:00: peña folklórica y cierre de la Semana de la Tradición. Mateada gaucha por la Semana de la Tradición. Este sábado se elegirá a la Paisana Provincial de la Tradición Uno de los momentos centrales de la jornada será la elección de la Paisana Provincial de la Tradición, cuya proclamación está prevista para las 21:00.

Previamente, las aspirantes deberán presentarse a las 15:30 en la sede de la Federación Gaucha Jujeña. A las 16:00 se realizará la reunión y el sorteo de los jurados, mientras que a las 16:30 comenzarán las actividades de salón de las candidatas. La jornada continuará con la proclamación de la nueva Paisana Provincial y sus Donosas, antes del inicio de la peña folklórica de cierre.

Una jujeña fue elegida Paisana Nacional de la Tradición 2026-2027 En el marco de las celebraciones, Jujuy también fue sede de la elección de la Paisana Nacional de la Tradición 2026-2027, un certamen que reunió a representantes de siete provincias argentinas. Bianca Itatí Machaca - Paisana Nacional de la Tradición Tras las evaluaciones realizadas por el jurado, Bianca Itatí Machaca, representante de Jujuy, obtuvo 436 puntos y fue proclamada Paisana Nacional de la Tradición para el período 2026-2027. La elección se desarrolló en el predio de la Federación Gaucha Jujeña, donde las participantes demostraron sus conocimientos culturales y habilidades vinculadas con las destrezas criollas. La terna de ganadoras se completó con Valeria Cayo, representante de Salta, quien fue elegida Primera Donosa Nacional de la Tradición, y Martina Artaza Romero, de Córdoba, proclamada Segunda Donosa Nacional.

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