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13 de noviembre de 2026 - 12:05
Actividades.

Cómo estará el tiempo en Jujuy para el gran desfile gaucho de este sábado en Alto Comedero

Jujuy despedirá la Semana de la Tradición con desfile, destrezas, elección de la Paisana Provincial y una peña hasta la madrugada.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Semana de la Tradición en Jujuy - Imagen de archivo-&nbsp;

Semana de la Tradición en Jujuy - Imagen de archivo- 

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Marcelo Mendoza, referente de la Federación Gaucha Jujeña, confirmó que ya cuentan con los permisos municipales para desarrollar el desfile. “El desfile va a comenzar a las 10 de la mañana”, señaló, y precisó que está previsto que finalice alrededor del mediodía.

Unas 50 agrupaciones desfilarán por avenida Forestal

Mendoza adelantó que se espera la participación de aproximadamente 50 agrupaciones gauchas, con entre 10 y 15 integrantes cada una. De concretarse esa convocatoria, el desfile podría reunir entre 500 y 750 participantes.

El recorrido se realizará sobre avenida Forestal y requerirá modificaciones en la circulación vehicular.

“A partir de las 9 y media ya van a empezar a cortar la parte de arriba”, indicó Mendoza sobre el operativo de tránsito previsto para garantizar el paso de las agrupaciones.

Después del desfile, las actividades se trasladarán al predio de la Federación Gaucha Jujeña, donde se realizará la elección de la Paisana Provincial y el cierre festivo de la semana.

Cronograma del sábado 14 de noviembre

Las actividades previstas son:

  • 9:30: comienzo de los cortes de tránsito en el sector del desfile.

  • 10:00: desfile gaucho sobre avenida Forestal, en Alto Comedero.

  • 12:00 a 12:30: finalización del desfile y desconcentración.

  • 14:00: final de la jornada clasificatoria para Jesús María 2027.

  • 15:30: recepción de aspirantes a Paisana Provincial.

  • 16:30: actividades de salón de las candidatas.

  • 21:00: proclamación de la Paisana Provincial de la Tradición y sus Donosas.

  • 22:00 a 5:00 del domingo: peña y fogón criollo de cierre.

Al realizar un balance de las actividades desarrolladas durante la semana, Mendoza destacó la participación de los jujeños.

“El balance ha sido positivo. Ha participado mucha gente en las mateadas, más que nada” “El balance ha sido positivo. Ha participado mucha gente en las mateadas, más que nada”

El cierre reunirá así el desfile tradicionalista, las actividades de las candidatas y una celebración con música y encuentro hasta la madrugada.

Cómo estará el tiempo en Jujuy durante el desfile del sábado

Para este sábado 14 de noviembre se espera una jornada cálida e inestable en San Salvador de Jujuy, por lo que el pronóstico será un dato importante para quienes participen de las actividades al aire libre.

Según la información meteorológica publicada este viernes a partir de las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, la zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano, que comprende San Salvador de Jujuy, estará bajo alerta amarilla por tormentas durante la tarde del sábado. El pronóstico de temperatura ubica la máxima alrededor de los 30 °C.

El desfile de las 10 está previsto para un horario anterior al período de alerta, aunque no se descartan precipitaciones. Para las actividades de la tarde y la peña nocturna será importante seguir las actualizaciones del pronóstico y las comunicaciones de la Federación Gaucha.

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