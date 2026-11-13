Jujuy realizará las pruebas Aprender 2026 el 16 y 17 de noviembre en todas las escuelas primarias

El Ministerio de Educación de Jujuy confirmó que el lunes 16 y martes 17 de noviembre se realizará en toda la provincia el Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2026 , destinado a estudiantes de tercer grado de Educación Primaria . Las pruebas permitirán conocer el nivel de aprendizaje de los alumnos en Lengua y Matemática, además de recopilar información sobre sus contextos escolares y familiares.

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La evaluación se desarrollará en todas las instituciones educativas de nivel primario de Jujuy y tendrá carácter censal , es decir, que está dirigida a la totalidad de los estudiantes que cursan tercer grado.

El operativo se llevará adelante durante dos jornadas consecutivas, con actividades diferentes para cada día.

La cartera educativa explicó que las fechas fueron adaptadas para Jujuy debido a la conmemoración de la Autonomía Política de la provincia, que se recuerda cada 18 de noviembre. Como esa jornada será no laborable en Jujuy, fue necesario modificar el calendario previsto originalmente a nivel nacional.

Martes 17 de noviembre: evaluación de Matemática y cuestionario de contexto.

Qué estudiantes participarán y cómo serán las evaluaciones

Las pruebas Aprender 2026 estarán destinadas a todos los estudiantes de tercer grado de Educación Primaria de las instituciones educativas de la provincia.

Los principales aspectos del operativo son:

Participantes: estudiantes de tercer grado de primaria.

Alcance: todas las instituciones educativas de Jujuy.

Materias evaluadas: Lengua y Matemática.

Modalidad: evaluación censal.

Duración: dos jornadas.

Respuestas: anónimas y confidenciales.

Además de las actividades vinculadas con los contenidos escolares, los estudiantes responderán un cuestionario de contexto. Este instrumento permitirá conocer diferentes aspectos de la realidad en la que se desarrollan sus aprendizajes, tanto dentro como fuera de la escuela.

También habrá cuestionarios para las familias, docentes y directivos

Una de las características del Operativo Aprender 2026 es que no se limitará únicamente a evaluar los conocimientos de los estudiantes. El relevamiento también incluirá información sobre las condiciones educativas y familiares que pueden influir en los procesos de aprendizaje.

Para ello, se implementarán los siguientes instrumentos:

Cuestionario para estudiantes: incluirá preguntas relacionadas con sus experiencias y condiciones de aprendizaje.

Cuadernillo para familias: permitirá reunir información sobre el contexto familiar de los alumnos.

Cuestionarios para docentes: abordarán aspectos de su formación, trayectoria y prácticas educativas.

Cuestionarios para directivos: permitirán conocer estrategias de gestión y recursos disponibles en las instituciones.

Desde el Ministerio de Educación aclararon que todas las respuestas tendrán carácter anónimo y confidencial. Los datos obtenidos serán utilizados para analizar la situación educativa y comprender los factores que intervienen en los aprendizajes.

Por qué es importante que los estudiantes participen

El Ministerio de Educación de Jujuy destacó la importancia de garantizar la asistencia de todos los alumnos durante las dos jornadas de evaluación. Al tratarse de un operativo censal, la participación de cada estudiante permitirá obtener información más completa sobre los aprendizajes en las escuelas de la provincia. También será importante el acompañamiento de las familias, los docentes y los equipos directivos para que las actividades puedan desarrollarse en condiciones adecuadas.

Las pruebas Aprender constituyen una herramienta de evaluación del sistema educativo argentino. Sus resultados permiten identificar avances, reconocer dificultades y contar con información para planificar políticas destinadas a mejorar la enseñanza.

En esta oportunidad, el foco estará puesto en los primeros años de la escolaridad primaria, una etapa fundamental para consolidar las habilidades de lectura, escritura y Matemática que los estudiantes necesitan para continuar sus trayectorias educativas.