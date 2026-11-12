Jujuy lidera el NOA en las pruebas Aprender, pero casi la mitad de los alumnos tiene dificultades en Matemática

Los resultados de las pruebas Aprender muestran avances en los aprendizajes de los estudiantes de primaria de Jujuy , especialmente en Lengua, aunque también dejan en evidencia dificultades que persisten en Matemática y durante la educación secundaria. Los datos surgen de los informes de Argentinos por la Educación, que permiten analizar el desempeño de los alumnos, comparar los resultados con años anteriores y observar las diferencias respecto del promedio nacional.

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En sexto grado de primaria, Jujuy alcanzó un 78,2% de estudiantes con desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y un 54,5% en Matemática . Estos resultados ubicaron a la provincia en el primer lugar del Noroeste argentino (NOA) en ambas materias. Sin embargo, al finalizar la secundaria, los indicadores muestran un panorama diferente: solo el 16% de los alumnos alcanza niveles satisfactorios o avanzados en Matemática.

Las evaluaciones de sexto grado de primaria muestran una recuperación respecto de 2023, aunque con diferencias importantes entre las materias.

Pruebas Aprender 2025: Porcentaje de estudiantes con nivel de desempeño satisfactorio y avanzado. 6to grado de nivel primario. Lengua y Matemática . Total país. Años 2016, 2018, 2021, 2023 y 2025

El avance en Lengua fue uno de los datos más destacados. En comparación con la evaluación anterior, aumentó considerablemente la proporción de alumnos que alcanzó los conocimientos esperados para sexto grado.

Estudiantes que no alcanzaron el nivel satisfactorio: 21,8%.

Resultado de 2023: 65,8% de estudiantes con desempeño satisfactorio o avanzado.

Además, Jujuy quedó por encima del promedio nacional y obtuvo el porcentaje más alto del NOA.

Matemática: avances más pequeños y dificultades persistentes

Resultado de 2023: 51,2% de estudiantes con desempeño satisfactorio o avanzado.

Resultado de 2025: 54,5%.

Mejora: 3,3 puntos porcentuales.

Promedio nacional de 2025: 55%.

Estudiantes que no alcanzaron el nivel satisfactorio: 45,5%.

Aunque Matemática también mostró una recuperación, el crecimiento fue considerablemente menor que en Lengua. El dato más importante es que prácticamente 46 de cada 100 alumnos jujeños terminaron sexto grado sin alcanzar un desempeño satisfactorio o avanzado en esta materia. Esto significa que una proporción importante de estudiantes todavía presenta dificultades para resolver los contenidos matemáticos esperados para esa etapa escolar.

A pesar de esta situación, Jujuy también lideró los resultados del NOA en Matemática.

Cómo evolucionaron los resultados de primaria en Jujuy

El informe de Argentinos por la Educación permite comparar cinco evaluaciones nacionales realizadas entre 2016 y 2025. Los porcentajes corresponden a estudiantes de sexto grado que alcanzaron niveles satisfactorios o avanzados.

2016:

Lengua: 65,8%

Matemáticas: 52,9%

2018

Lengua:73,7%

Matemáticas: 53,7%

2021

Lengua:70,7%

Matemáticas: 55,2%

2023

Lengua:65,8%

Matemáticas: 51,2%

2025

Lengua: 78,2%

Matemáticas: 54,5%

La evolución muestra que Lengua alcanzó en 2025 su mejor resultado de las cinco mediciones analizadas. En Matemática, en cambio, el porcentaje de 2025 todavía permanece por debajo del 55,2% registrado en 2021.

La participación de los estudiantes jujeños también fue elevada. En las pruebas Aprender 2025 respondió el 91,2% de los alumnos comprendidos en el operativo provincial, frente al 84% de participación nacional.

Qué pasa con la comprensión lectora en tercer grado

Los resultados de Aprender 2024, que evaluaron la lectura de estudiantes de tercer grado, muestran indicadores favorables para Jujuy respecto del promedio nacional.

Los datos principales son:

El 9% de los alumnos jujeños quedó por debajo del nivel 2 de lectura.

A nivel nacional, ese porcentaje fue del 12%.

El 46% de los estudiantes de Jujuy alcanzó los niveles más altos de desempeño, correspondientes a los niveles 4 y 5.

En Argentina, el porcentaje de estudiantes en esos niveles fue del 45%.

Los resultados muestran que Jujuy tiene una proporción menor de estudiantes con dificultades para comprender textos simples en comparación con el conjunto del país.

Además, el porcentaje de alumnos que alcanzó los niveles superiores de lectura estuvo ligeramente por encima del promedio nacional.

Jujuy también se encuentra entre las provincias que realizan evaluaciones jurisdiccionales de alfabetización durante los primeros años de escolaridad.

Jujuy lidera el NOA en las pruebas Aprender, pero casi la mitad de los alumnos tiene dificultades en Matemática

Qué muestran las pruebas Aprender sobre la secundaria en Jujuy

La situación cambia al analizar el último año del nivel secundario.

Los resultados de Aprender 2024, la evaluación nacional más reciente para ese nivel, muestran que los estudiantes jujeños tienen desempeños inferiores al promedio argentino, especialmente en Matemática.

Matemática en secundaria

Alumnos de Jujuy con nivel satisfactorio o avanzado: 16%.

Promedio nacional: 18%.

Diferencia: 2 puntos porcentuales por debajo del país.

Resultado de Jujuy en 2022: 14%.

Mejora respecto de 2022: 2 puntos porcentuales.

El dato refleja que 84 de cada 100 estudiantes evaluados en el último año de secundaria no alcanzaron un nivel satisfactorio o avanzado en Matemática. Aunque hubo una mejora de dos puntos respecto de 2022, los resultados continúan mostrando dificultades importantes al finalizar la escolaridad obligatoria.

Lengua en secundaria

Alumnos de Jujuy con nivel satisfactorio o avanzado: 53%.

Promedio nacional: 57%.

Diferencia: 4 puntos porcentuales por debajo del país.

Resultado de Jujuy en 2022: 53%.

Variación entre 2022 y 2024: sin cambios.

En Lengua, poco más de la mitad de los alumnos alcanzó los niveles esperados. A diferencia de lo que ocurrió en primaria, no se registró una mejora respecto de 2022.

Estos resultados permiten observar que los avances del nivel primario no se reflejan de la misma manera en los estudiantes que están terminando la secundaria.

La asistencia escolar también preocupa en Jujuy

Otro aspecto que analiza el informe de Argentinos por la Educación es la asistencia de los estudiantes.

Los datos provienen de cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender y corresponden a las faltas declaradas por los propios alumnos, no a los registros administrativos de las escuelas.

Inasistencias en primaria

Según Aprender 2023:

El 6% de los estudiantes de sexto grado declaró haber acumulado 16 o más inasistencias.

Entre los alumnos del 25% de menor nivel socioeconómico, la proporción también fue del 6%.

Entre los estudiantes del 25% de mayor nivel socioeconómico, alcanzó el 5%.

En primaria, las diferencias entre los sectores socioeconómicos fueron reducidas para este indicador.

Inasistencias en secundaria

En el último año de secundaria, la cantidad de estudiantes que declaró ausencias frecuentes aumentó entre las dos últimas mediciones.

En 2022, el 23% de los estudiantes declaró tener 15 o más faltas.

En 2024, la proporción aumentó al 30%.

El incremento fue de 7 puntos porcentuales.

Esto significa que aproximadamente tres de cada diez estudiantes jujeños del último año de secundaria declararon haber acumulado al menos 15 inasistencias.

El informe también señala diferencias según el nivel socioeconómico. En 2024, la proporción de alumnos con 15 o más faltas fue cuatro puntos porcentuales mayor en el grupo de nivel socioeconómico más alto que en el más bajo.

Los resultados muestran que la asistencia es otro aspecto relevante para analizar las trayectorias escolares en la provincia.

Cómo le fue a Argentina en las pruebas Aprender 2025

A nivel nacional, las evaluaciones de sexto grado de primaria muestran una mejora en Lengua y Matemática respecto de 2023. El operativo Aprender 2025 evaluó a 752.936 estudiantes de 20.298 escuelas de gestión estatal y privada de todo el país. La participación nacional fue del 84% (en 2025) , un porcentaje superior al registrado en 2023, cuando había alcanzado el 82,2%.

Resultados nacionales de Lengua

En 2023, el 66,4% de los estudiantes obtuvo desempeños satisfactorios o avanzados.

En 2025, el porcentaje aumentó al 76,9%.

La mejora fue de 10,5 puntos porcentuales.

El 23,1% de los estudiantes no alcanzó un nivel satisfactorio.

Resultados nacionales de Matemática

En 2023, el 51,5% de los estudiantes obtuvo desempeños satisfactorios o avanzados.

En 2025, la proporción llegó al 55%.

La mejora fue de 3,5 puntos porcentuales.

El 45% no alcanzó un nivel satisfactorio.

Los resultados indican que, aunque hubo una recuperación general de los aprendizajes, Matemática continúa siendo una de las principales dificultades del sistema educativo.

Las provincias con mejores resultados

En Lengua, los porcentajes más altos de estudiantes con niveles satisfactorios o avanzados fueron:

Ciudad de Buenos Aires: 88,1%.

Córdoba: 82,4%.

Chubut: 81,9%.

En Matemática, las jurisdicciones con mejores desempeños fueron:

Ciudad de Buenos Aires: 74,5%.

Córdoba: 64,3%.

La Pampa: 57,5%.

Por el contrario, Chaco registró los porcentajes más bajos en ambas materias, con 63,9% en Lengua y 38,5% en Matemática.

Diferencias entre escuelas públicas y privadas

El informe también muestra desigualdades según el tipo de establecimiento educativo.

En las escuelas de gestión estatal:

El 72% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua.

El 48,5% lo logró en Matemática.

En las escuelas de gestión privada:

El 90,2% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua.

El 72,7% lo logró en Matemática.

Los investigadores advierten que estas diferencias no pueden atribuirse únicamente al tipo de escuela, debido a que también intervienen factores socioeconómicos y otras características de los estudiantes.

Las diferencias según los ingresos familiares

Los resultados también muestran brechas importantes relacionadas con las condiciones socioeconómicas.

Entre los estudiantes del nivel socioeconómico más alto:

El 89% obtuvo buenos resultados en Lengua.

El 73% alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado en Matemática.

Entre los estudiantes del nivel socioeconómico más bajo:

El 67% logró buenos resultados en Lengua.

El 43% alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado en Matemática.

La diferencia entre ambos grupos fue de 22 puntos porcentuales en Lengua y de 30 puntos en Matemática.

En síntesis, los resultados nacionales muestran una recuperación de los aprendizajes en primaria, aunque persisten desigualdades importantes entre estudiantes de diferentes condiciones económicas.

En Jujuy, el principal avance se registró en Lengua, mientras que Matemática continúa siendo un desafío tanto en primaria como en secundaria. A esto se suma la necesidad de seguir analizando las trayectorias escolares y la asistencia, especialmente durante los últimos años de la educación obligatoria.