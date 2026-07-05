Pruebas Aprender 2025: Jujuy superó el promedio nacional en Lengua

Pruebas Aprender 2025: Porcentaje de estudiantes con nivel de desempeño satisfactorio y avanzado. 6to grado de nivel primario. Lengua y Matemática . Total país. Años 2016, 2018, 2021, 2023 y 2025

Jujuy mostró una recuperación en los resultados de las pruebas Aprender 2025, con una mejora especialmente marcada en Lengua y una participación estudiantil que estuvo entre las más altas del país. El 78,2% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en comprensión lectora, mientras que en Matemática ese porcentaje llegó al 54,5%.

País. Pruebas Aprender: más del 70% de los alumnos alcanzó el nivel esperado en lectura

Los datos forman parte de un análisis elaborado por Argentinos por la Educación a partir de las evaluaciones nacionales realizadas a estudiantes del nivel primario. El informe compara los resultados de 2025 con los obtenidos en 2023 y permite observar cómo evolucionó el aprendizaje después del fuerte impacto que tuvo la pandemia sobre las trayectorias escolares.

A nivel nacional , el porcentaje de estudiantes con desempeños satisfactorios o avanzados aumentó 10,5 puntos porcentuales en Lengua y 3,5 puntos en Matemática . En Jujuy, la mejora en Lengua fue superior a ese promedio, mientras que el avance en Matemática resultó similar al registrado en el conjunto del país.

En las pruebas de Lengua, Jujuy pasó de tener un 65,8% de estudiantes con resultados satisfactorios o avanzados en 2023 a un 78,2% en 2025 . Esto representa una recuperación de 12,4 puntos porcentuales.

Pruebas Aprender 2025: Porcentaje de estudiantes con nivel de desempeño satisfactorio y avanzado. 6to grado de nivel primario. Lengua y Matemática . Total país. Años 2016, 2018, 2021, 2023 y 2025

El crecimiento jujeño superó la mejora promedio nacional, que fue de 10,5 puntos. Además, el resultado dejó a la provincia por encima de varias jurisdicciones del NOA y cerca de los grupos con mejor desempeño del país.

El dato refleja una recuperación importante en las capacidades evaluadas en lectura y comprensión de textos. Sin embargo, el propio informe advierte que una mejora porcentual no significa que todas las dificultades hayan sido superadas, ya que todavía existe un grupo de estudiantes que no alcanza los aprendizajes esperados para el final de la primaria.

Puntaje promedio Lengua.

Matemática continúa como el principal desafío

En Matemática, el 54,5% de los alumnos jujeños alcanzó niveles satisfactorios o avanzados. En 2023, el porcentaje había sido del 51,2%, por lo que el crecimiento fue de 3,3 puntos.

El resultado dejó a Jujuy muy cerca del promedio nacional, ubicado en el 55%. Aunque la evolución fue positiva, Matemática continúa mostrando mayores dificultades que Lengua, tanto en la provincia como en buena parte del país.

La diferencia entre ambas áreas es clara: mientras casi ocho de cada diez alumnos jujeños lograron resultados adecuados en Lengua, poco más de la mitad alcanzó esos niveles en Matemática.

Cómo evolucionaron los aprendizajes en cada región

En la región Centro, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba son las jurisdicciones con los porcentajes más altos de estudiantes con los mejores niveles de desempeño en Lengua (88,1% y 82,4%, respectivamente) y en Matemática (74,5% y 64,3%, respectivamente). Santa Fe registra el valor más bajo de la región en Lengua (76,0%) y Entre Ríos en Matemática (53,5%). Entre 2023 y 2025, el mayor avance se dio en Entre Ríos, tanto en Lengua (+12,8 puntos porcentuales) como en Matemática (+5,5 puntos), mientras que Córdoba tuvo la menor mejora regional en Matemática (+1,4 puntos).

En Cuyo, San Luis (79,3%) y Mendoza (78,5%) lideran en Lengua, y Mendoza (55,1%) en Matemática. San Juan presenta los valores más bajos de la región en ambas áreas (73,6% en Lengua y 47,9% en Matemática). El mayor avance 2023-2025 fue el de San Juan en Lengua (+14,0 puntos porcentuales, el más alto del país); en Matemática, la mejora más importante de la región fue la de San Luis (+5,3 puntos).

En el Noroeste, Jujuy encabeza la región tanto en Lengua (78,2%) como en Matemática (54,5%). Santiago del Estero exhibe el porcentaje más bajo en Lengua (66,9%) y Tucumán el más bajo en Matemática (44,7%). Entre 2023 y 2025, Catamarca (+13,5 puntos porcentuales) y La Rioja (+13,2 puntos) tuvieron los mayores avances en Lengua, y La Rioja (+6,3 puntos) y Catamarca (+6,2 puntos) en Matemática. Por su parte, Santiago del Estero registró la menor variación en Matemática (+0,1 puntos).

En el Noreste, Formosa es la provincia con más alto porcentaje de estudiantes en los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en Lengua (77,0%) y en Matemática (57,3%). Chaco registra los desempeños más bajos a nivel nacional en Lengua (63,9%) y en Matemática (38,5%). Entre 2023 y 2025, Corrientes lideró la mejora regional en Lengua (+13,0 puntos porcentuales). Por último, en Matemática, Misiones fue la única jurisdicción del país que retrocedió (-0,4 puntos).

En la Patagonia, Chubut (81,9%) y Tierra del Fuego (81,1%) presentan los porcentajes más altos de estudiantes en los mejores niveles de desempeño en Lengua, y La Pampa (57,5%) y Tierra del Fuego (56,2%) en Matemática. Mientras tanto, Santa Cruz registra el valor más bajo de la región en Matemática (49,1%). Por su parte, La Pampa tuvo la mayor mejora regional en Matemática entre 2023 y 2025 (+5,9 puntos porcentuales). En el caso de Neuquén, la provincia no cuenta con resultados publicados por no alcanzar el umbral mínimo de participación.

Una de las participaciones más altas del país

Otro dato destacado fue la tasa de participación. En Jujuy, el 91,2% de los estudiantes convocados realizó la evaluación, frente a un promedio nacional del 84%.

La provincia quedó entre las jurisdicciones con mayor cobertura, solo por debajo de registros como los de La Rioja, con 92,5%, y San Juan, con 91,5%.

Jujuy ya había alcanzado participaciones elevadas en operativos anteriores: 91,3% en 2018, 90,1% en 2021 y 86,8% en 2023. En 2025 recuperó los niveles superiores al 90%.

El informe no explica por qué la provincia consiguió ese porcentaje ni lo vincula con una política educativa específica. Por eso, no es posible determinar si la alta participación respondió a medidas locales, factores de organización institucional o condiciones propias del operativo.

Cómo quedó el NOA en las pruebas Aprender

Los resultados muestran una región con fuertes contrastes. Algunas provincias encabezaron las mejoras porcentuales del país, aunque todavía continúan entre las de menor desempeño absoluto, especialmente en Matemática.

La Rioja lideró el crecimiento nacional en Matemática, con una suba de 6,3 puntos y un resultado final del 46,4%. En Lengua mejoró 13,2 puntos.

Catamarca fue una de las jurisdicciones con mayor recuperación en las dos áreas: avanzó 13,5 puntos en Lengua y llegó al 73,2%, mientras que en Matemática creció 6,2 puntos y alcanzó el 45,8%. A pesar de la mejora, sigue entre las provincias con los resultados más bajos en esa materia.

Salta obtuvo un 74,5% en Lengua, luego de crecer 10,9 puntos. En Matemática alcanzó el 51%, con una mejora más moderada de 1,6 puntos.

Tucumán quedó entre las provincias con los resultados más bajos: registró 68,9% en Lengua y 44,7% en Matemática. Además, su mejora en Lengua fue de 7,4 puntos, una de las menores del país.

Santiago del Estero alcanzó un 66,9% en Lengua y un 46,2% en Matemática. En esta última área avanzó apenas 0,1 punto respecto de 2023.

Dentro de ese escenario, Jujuy quedó por encima del promedio regional en las dos materias y logró uno de sus mejores resultados en Lengua.

Las provincias con mejores resultados

La Ciudad de Buenos Aires encabezó los resultados absolutos en ambas áreas. En Lengua, el 88,1% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, seguida por Córdoba, con 82,4%, y Chubut, con 81,9%.

También se destacaron Tierra del Fuego, con 81,1%, y La Pampa, con 79,9%.

En Matemática, CABA volvió a ocupar el primer lugar con 74,5%. Córdoba quedó segunda, con 64,3%, y La Pampa tercera, con 57,5%. Luego aparecieron Formosa, con 57,3%, y Buenos Aires, con 56,3%.

Los resultados de Neuquén no fueron publicados porque la participación de sus estudiantes quedó por debajo del mínimo necesario para que los datos fueran considerados estadísticamente representativos.

La desigualdad sigue condicionando el aprendizaje

Uno de los puntos centrales del informe es la persistencia de las brechas vinculadas con el nivel socioeconómico de los hogares. Los alumnos pertenecientes a familias con mayores recursos continúan obteniendo mejores resultados que quienes viven en contextos más vulnerables.

En Lengua, el 89% de los estudiantes del nivel socioeconómico más alto alcanzó resultados satisfactorios o avanzados. En el grupo de menores recursos, el porcentaje fue del 67%. La diferencia entre ambos extremos fue de 22 puntos.

En Matemática, la brecha fue todavía mayor: el 73% de los alumnos del nivel socioeconómico más alto obtuvo buenos resultados, frente al 43% del grupo más vulnerable. La distancia llegó a 30 puntos porcentuales.

El nivel socioeconómico se construye a partir de tres factores principales: la educación alcanzada por los padres, el grado de hacinamiento del hogar y la disponibilidad de determinados bienes materiales.

Los sectores vulnerables fueron los que más crecieron en Lengua

Aunque las desigualdades persisten, el informe encontró un dato positivo: los estudiantes de menores recursos protagonizaron una de las recuperaciones más fuertes en Lengua.

En 2023, el 52% de los alumnos del nivel socioeconómico más bajo alcanzaba niveles satisfactorios o avanzados. En 2025, ese porcentaje subió al 67%.

En Matemática, en cambio, las mejoras fueron más parejas entre todos los grupos sociales. Esto significa que hubo avances, pero la distancia entre los alumnos de mayores y menores recursos no se redujo de manera significativa.

Escuelas estatales y privadas

Los estudiantes de escuelas privadas mostraron mejores resultados generales. En Lengua, el 90,2% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, frente al 72% de los alumnos de instituciones estatales.

Sin embargo, el informe señala que esas diferencias están fuertemente relacionadas con el nivel socioeconómico de las familias. Como referencia, en 2018 solo el 2% de los estudiantes de escuelas privadas pertenecía a hogares de nivel socioeconómico bajo, mientras que en las escuelas estatales ese porcentaje llegaba al 23%.

Por esa razón, una comparación directa entre ambos tipos de gestión puede resultar incompleta si no se consideran las condiciones sociales, familiares y materiales en las que estudia cada alumno.

Una recuperación que no elimina las brechas

Los resultados de Aprender 2025 muestran una mejora extendida respecto de 2023. Todas las provincias y los diferentes grupos socioeconómicos registraron algún tipo de avance.

En Jujuy, la recuperación fue especialmente visible en Lengua, donde la provincia superó el promedio nacional de crecimiento. También se destacó la elevada participación, que permitió obtener una fotografía amplia del desempeño de los estudiantes de sexto grado.

El desafío sigue concentrado en Matemática y en las profundas diferencias vinculadas con el origen social. Los datos muestran que el sistema educativo comenzó a recuperar aprendizajes, pero también que las oportunidades todavía no son iguales para todos.

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