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5 de julio de 2026 - 09:12
Jujuy.

Sigue bajando la temperatura: así estará el tiempo este domingo en Jujuy

La temperatura mínima será menor a la del sábado y no se espera demasiada amplitud térmica con el paso del las horas. Además, continúa el alerta amarilla.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Invierno en Jujuy&nbsp;

Invierno en Jujuy 

El frío continuará marcando el pulso del invierno en Jujuy. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 5 de julio se espera una jornada con temperaturas muy bajas, cielo mayormente nublado durante gran parte del día y probabilidad de lloviznas hacia la tarde.

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La temperatura mínima será de 1°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 12°C, en un contexto de aire frío que seguirá afectando a la provincia.

Continúa la alerta por frío extremo

El mapa de temperaturas extremas difundido por el SMN mantiene a gran parte de Jujuy bajo alerta por frío, en el marco de una ola de bajas temperaturas que afecta a distintas regiones del país.

Este tipo de alertas advierte sobre condiciones que pueden tener efectos en la salud, especialmente en adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes permanecen expuestos durante largos períodos al aire libre.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío, mantener una correcta calefacción en los hogares y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Según la imagen del Servicio Meteorológico Nacional, los departamentos y zonas de Jujuy que se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de frío son:

  • El Carmen
  • Ledesma
  • Palpalá
  • San Antonio
  • San Pedro
  • Santa Bárbara
  • Valle Grande
  • Zona baja de Doctor Manuel Belgrano
  • Zona baja de Tilcara

Un domingo con cielo nublado y posibles lloviznas

Según el SMN, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 2°C, acompañada por vientos leves del sector sudoeste.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura de alrededor de 1°C y vientos entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde se prevé el período de mayor inestabilidad de la jornada, con probabilidad de lloviznas de entre el 10% y el 40%, una temperatura que rondará los 12°C y vientos del noroeste de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche volverán las condiciones de cielo parcialmente nublado, con una temperatura estimada en 4°C y vientos leves del noroeste.

El frío continuará durante los próximos días

El organismo nacional anticipa que las bajas temperaturas persistirán durante el inicio de la semana, por lo que el ambiente seguirá siendo típicamente invernal, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Si bien hacia mediados de la semana se espera un leve ascenso térmico, las mínimas continuarán siendo bajas y las mañanas seguirán siendo muy frías.

Pronóstico extendido: cómo estarán las temperaturas durante la semana

De acuerdo con el pronóstico de siete días del Servicio Meteorológico Nacional, el frío continuará predominando en Jujuy. Para este domingo se espera una mínima de 1°C y una máxima de 12°C. El lunes la temperatura oscilará entre los 2°C y los 11°C, mientras que el martes se registrarán 4°C de mínima y 14°C de máxima. El miércoles comenzará un leve ascenso térmico, con 9°C de mínima y 16°C de máxima. El jueves el termómetro marcará entre 10°C y 18°C, y el viernes se prevé una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, manteniéndose las mañanas frescas pese a la mejora gradual de las temperaturas durante las tardes.

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