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3 de julio de 2026 - 16:43
Deportes.

Liga Jujeña de Fútbol: por el frío extremo, suspendieron los partidos del finde

La medida alcanza a los encuentros femeninos y masculinos previstos para este fin de semana. La reprogramación será analizada en la próxima reunión del Consejo Directivo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Liga Jujeña.

Liga Jujeña.

La Liga Jujeña de Fútbol suspendió la totalidad de los partidos programados para este fin de semana debido a las bajas temperaturas que afectan a la provincia. La decisión fue adoptada por unanimidad entre los clubes participantes.

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La medida alcanza tanto a los encuentros de fútbol femenino como masculino y tiene como objetivo priorizar el bienestar y la salud de los jugadores.

El comunicado de la Liga Jujeña

“La Comisión Directiva de la Liga Jujeña de Fútbol informa a todos los delegados que, por decisión unánime de los clubes participantes, se ha resuelto suspender la totalidad de los partidos programados para este fin de semana, tanto femenino como masculino”, indicaron desde la entidad.

Además, explicaron que la resolución responde al frío extremo que atraviesa la región.

“Esta medida se adopta debido a las bajas temperaturas que afectan a nuestra región, priorizando el bienestar y la salud de todos los jugadores”, agregaron.

Cuándo se reprogramarán los partidos

La Liga Jujeña informó que la nueva fecha para los encuentros suspendidos será definida durante la próxima reunión del Consejo Directivo. Hasta el momento no se comunicaron días ni horarios alternativos para la disputa de los partidos.

Detalles del inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Jujeña

Liga Juje&ntilde;a de F&uacute;tbol.

Liga Jujeña de Fútbol.

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña dispuso que el inicio del Torneo Clausura Jesús “Gringo” Flores de primera división femenino y masculino comenzará el 17 de julio.

También se estableció que queda abierto el libro pases hasta antes del inicio de la segunda fecha. En tanto, comunicaron que el formato de la competencia será igual que el Torneo Apertura, con equipos divididos en zonas y una fase regular que desemboca en instancias definitorias.

Los equipos que participan se distribuirán en dos zonas, si bien todavía las mismas no fueron anunciadas, los clubes que formarán parte del torneo son los siguientes:

Zapla, Cuyaya, Talleres de Perico, General Lavalle, Ciudad de Nieva, Deportivo Universitarios, Los Perales, Atlético Palpalá y San Francisco.

Gimnasia de Jujuy, Malvinas, General Belgrano, La Viña, Deportivo El Cruce, Deportivo Luján, Atlético Gorriti, Deportivo Alberdi, Comercio y Sportivo Palermo.

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