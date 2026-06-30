Confirmaron la fecha de inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Jujeña

El inicio del Torneo Clausura 2026 ya tiene fecha confirmada: la Liga Jujeña informó que tanto la competencia de primera división femenino y masculino iniciará el 17 de julio.

Detalles del inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Jujeña El Consejo Directivo de la Liga Jujeña dispuso que el inicio del Torneo Clausura Jesús “Gringo” Flores de primera división femenino y masculino comenzará el 17 de julio.

También se estableció que queda abierto el libro pases hasta antes del inicio de la segunda fecha. En tanto, comunicaron que el formato de la competencia será igual que el Torneo Apertura, con equipos divididos en zonas y una fase regular que desemboca en instancias definitorias.

Liga Jujeña Fútbol

Los equipos que participan se distribuirán en dos zonas, si bien todavía las mismas no fueron anunciadas, los clubes que formarán parte del torneo son los siguientes: Zapla, Cuyaya, Talleres de Perico, General Lavalle, Ciudad de Nieva, Deportivo Universitarios, Los Perales, Atlético Palpalá y San Francisco. Gimnasia de Jujuy, Malvinas, General Belgrano, La Viña, Deportivo El Cruce, Deportivo Luján, Atlético Gorriti, Deportivo Alberdi, Comercio y Sportivo Palermo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.