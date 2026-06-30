martes 30 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de junio de 2026 - 08:19
Deportes.

Confirmaron la fecha de inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Jujeña

La Liga Jujeña dio a conocer cuando arrancará el Torneo Clausura 2026 correspondiente al masculino y femenino.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña -Fútbol

El inicio del Torneo Clausura 2026 ya tiene fecha confirmada: la Liga Jujeña informó que tanto la competencia de primera división femenino y masculino iniciará el 17 de julio.

Lee además
Un entrenador compartió 7 ejercicios para preservar la fuerza y la independencia física. 
Salud

Un entrenador compartió 7 ejercicios para preservar la fuerza y la independencia física
Triunfo de Marruecos.
16avos.

Mundial 2026: Marruecos dio el golpe y eliminó a Países Bajos

Detalles del inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Jujeña

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña dispuso que el inicio del Torneo Clausura Jesús “Gringo” Flores de primera división femenino y masculino comenzará el 17 de julio.

También se estableció que queda abierto el libro pases hasta antes del inicio de la segunda fecha. En tanto, comunicaron que el formato de la competencia será igual que el Torneo Apertura, con equipos divididos en zonas y una fase regular que desemboca en instancias definitorias.

Liga Jujeña Fútbol

Los equipos que participan se distribuirán en dos zonas, si bien todavía las mismas no fueron anunciadas, los clubes que formarán parte del torneo son los siguientes:

Zapla, Cuyaya, Talleres de Perico, General Lavalle, Ciudad de Nieva, Deportivo Universitarios, Los Perales, Atlético Palpalá y San Francisco.

Gimnasia de Jujuy, Malvinas, General Belgrano, La Viña, Deportivo El Cruce, Deportivo Luján, Atlético Gorriti, Deportivo Alberdi, Comercio y Sportivo Palermo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un entrenador compartió 7 ejercicios para preservar la fuerza y la independencia física

Mundial 2026: Marruecos dio el golpe y eliminó a Países Bajos

Mundial 2026: quién es Orlando Gill, el héroe de Paraguay

Histórico: Paraguay eliminó a Alemania por penales y avanzó a octavos

IUPS: cuándo abren las preinscripciones online en Jujuy

Lo que se lee ahora
mundial 2026: quien es orlando gill, el heroe de paraguay
Deportes.

Mundial 2026: quién es Orlando Gill, el héroe de Paraguay

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora
Jujuy.

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta Nacional 34

Ola polar: se vienen temperaturas bajo cero en Jujuy
Jujuy.

Ola polar en Jujuy: se viene una semana con mínimas por debajo de los 5 grados

Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica en la FNE 2025
Jujuy.

FNE 2026: la agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Jujuy es sísmica: causas, zonas peligrosas y épocas de mayor riesgo
Informe.

Jujuy es sísmica: causas, zonas "peligrosas" y épocas de mayor riesgo

Qué hacer ante un sismo (imagen creada con IA).
INPRES.

Jujuy con peligrosidad sísmica: qué hacer para protegerte antes, durante y después

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel