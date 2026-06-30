Mundial 2026: Marruecos dio el golpe y eliminó a Países Bajos

Triunfo de Marruecos.

Marruecos se convirtió en uno de los clasificados a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 3-2 en la definición por penales a Países Bajos, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos.

El conjunto neerlandés había logrado abrir el marcador a los 71 minutos gracias a Cody Gakpo, quien aprovechó un rebote tras una gran acción de Summerville para establecer el 1-0. El delantero del Liverpool protagonizó un emotivo festejo, ya que rompió en llanto tras convertir el gol, luego de haber anunciado días atrás la pérdida de un hijo. Sus compañeros lo rodearon y compartieron con él un conmovedor abrazo.

Cuando todo parecía indicar que Países Bajos se quedaría con la clasificación, Marruecos reaccionó en el tramo final del encuentro. A los 90 minutos, Diop conectó de cabeza un preciso centro de Talbi, anticipó a Virgil van Dijk y marcó el 1-1 que llevó la definición al tiempo suplementario y, posteriormente, a los penales.

Por penales, a 8vos del Mundial 2026 Desde los doce pasos, el conjunto africano fue más efectivo y se quedó con la serie por 3-2, sellando su pase a los octavos de final.

Ahora, Marruecos buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a Canadá por un lugar entre los ocho mejores del certamen. Embed

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