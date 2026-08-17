El Chino Maidana hizo historia en Las Vegas y entró al Salón de la Fama del boxeo.

El Chino Maidana sumó un nuevo reconocimiento a su exitosa trayectoria. El excampeón mundial, oriundo de Margarita, Santa Fe, ingresó al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada, ubicado en Las Vegas, escenario de varios de los combates más emblemáticos de su carrera.

El Chino Maidana volvió a ser reconocido por su trayectoria en el boxeo . El excampeón mundial nacido en Margarita, Santa Fe, ingresó al Salón de la Fama del Boxeo de Nevada (SNHOF) , ubicado en Las Vegas, la ciudad que fue escenario de varias de sus peleas más memorables .

El reconocimiento tuvo lugar el 15 de agosto , en el marco de la 14.ª Gala Anual del SNHOF, celebrada en el hotel y casino The Orleans . La noticia fue festejada por Chino Maidana Promociones, que compartió el momento en redes y destacó la importancia de la distinción al definirla como “un día histórico para el boxeo argentino ”.

El Chino Maidana tuvo una carrera profesional de una década , entre 2004 y 2014, con un total de 40 peleas. Ganó 35 , incluyendo 31 triunfos por nocaut , y perdió solo cinco veces , siempre por decisión. Sus números reflejan una de sus principales virtudes: una potencia que lo convirtió en un temido pegador en las divisiones superligero y wélter.

El gran salto en la carrera de Maidana se produjo en diciembre de 2013, cuando derrotó por puntos a Adrien Broner y se consagró campeón mundial wélter de la AMB. La conquista le abrió el camino hacia dos históricos cruces con Floyd Mayweather Jr., ambos disputados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El primer choque ante Mayweather, en mayo de 2014, fue una de las actuaciones más recordadas de Maidana. El argentino llevó al estadounidense al límite, aunque terminó perdiendo por decisión mayoritaria, con una tarjeta que incluso marcó empate.

Cuatro meses más tarde volvieron a enfrentarse y, esta vez, Mayweather se impuso por decisión unánime. Los dos combates generaron en conjunto más de 1,8 millones de compras bajo la modalidad pay-per-view.

Con apenas 33 años, Maidana decidió ponerle punto final a su carrera profesional. El santafesino anunció su retiro del boxeo el 9 de agosto de 2016, después de más de una década como profesional.

Maidana, entre las figuras de la clase 2026

Maidana compartió la promoción 2026 del Salón de la Fama de Nevada con grandes nombres del pugilismo, entre ellos Gennady Golovkin, Raúl Márquez y Gerry Cooney, además de Richard Slone. Así, el excampeón mundial santafesino se suma a una lista de figuras que hicieron historia dentro y fuera del ring.

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A más de diez años de haber dejado el boxeo profesional, el Chino Maidana volvió a Las Vegas, esta vez para ser homenajeado por una trayectoria que quedó marcada por grandes noches en esa misma ciudad.